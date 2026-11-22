Nicușor Dan a spus că se teme de alegerile parlamentare din 2028, în contextul de securitate actual. Șeful statului are tot dreptul să se teamă că forțele radicale ar putea ajunge la guvernare, după parlamentarele de peste doi ani.

Dar metodele pentru a împiedica extremismul să ia amploare trebuie calibrate. Principiul lui Machiavelli, scopul scuză mijloacele, nu poate fi invocat sau aplicat fără consecințe asupra a ceea ce președintele insistă că apără. Adică democrația, valorile liberale, economia de piață și apartenența României la structurile euroatlantice.

Un șir lung de (in)acțiuni

Sa luăm pe rând acțiunile sau tăcerile președintelui, prin care Nicușor Dan a argumentat că apără România de AUR și de riscul ca partidul lui Simion să preia puterea în stat.

Prima dată a lăsat să se întâmple moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, fără ca măcar să spună un cuvânt despre pericolul ca România să intre sub zodia haosului.

Criza politică de cinci luni și jumătate cu siguranță nu a servit scopului declarat. Și anume ca AUR să fie descurajat. Dimpotrivă, Alianța pentru Unirea Românilor a continuat să crească în sondaje.

Tentativa de puci din PNL

Apoi, a încurajat desemnarea lui Adrian Veștea ca premier, contribuind la o lovitură sub centură dată PNL. A girat practic tentativa de rupere a unui partid. Acest gest numai democratic nu poate fi considerat.

În continuarea desemnării lui Veștea, nu a criticat niciun moment vizita acestuia la sediul AUR, pentru a cerși voturi exact de la partidul pe care Nicușor Dan spune că vrea să îl țină departe de guvernare.

Guvern PSD, în patru pași. AUR, pe cai mari după criza politică

Apoi, a umilit din nou cele două partide care l-au susținut la prezidențiale – PNL și USR – prin desemnarea lui Siegfried Mureșan și informația că nu va dizolva Parlamentul. I-a luat orice șansă de a fi votat, cu o seară înainte de ședința din Parlament.

A contribuit astfel decisiv la venirea PSD la guvernare. Numai că PSD colaborează nestingherit în Parlament cu AUR. Cele două partide își împart funcțiile cu lejeritate și conlucrează când e vorba de inamici comuni, cum ar fi Alexandru Nazare.

Nicușor Dan nu a avut nicio problemă cu numirea de la TVR, promovată de AUR și girată de PSD. Nici cu moțiunea împotriva singurului ministru din Guvernul Niculescu care reprezintă garanția că România nu o ia pe arătură din punct de vedere bugetar.

Justiția, în jocul politic

Nici ce se întâmplă în justiție și în instituțiile publice nu contribuie la credibilizarea mesajului președintelui. Vinovați sau nu, decid instanțele. Dar timingul e prost. Pare că toți adversarii președintelui și ai PSD sunt scoși din joc într-un fel sau altul.

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Stenograma lui George Simion în cazul Bogos

A nu se înțelege greșit. Trebuie să plecăm de la premisa că justiția este independentă. Acesta este fundamentul statului de drept. Semnele de întrebare apar atunci când luptele politice se sincronizează aproape perfect cu dosarele. Indiferent cât de îndreptățite sunt, un semn de îndoială va rămâne mereu. De ce acum?

Când vrei să aperi democrația cu metode îndoielnice, efectul poate fi exact invers. Adică tocmai forțele nedemocratice să ia avânt.