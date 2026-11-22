Tenorul Cezar Ouatu a fost victima unui jaf, după ce mai multe persoane au pătruns în locuința sa din județul Ilfov. Hoții au furat cinci ceasuri de colecție și mai multe bijuterii din aur. Furtul ar fi avut loc în perioada 13-18 noiembrie, însă artistul a descoperit dispariția bunurilor abia vineri, 20 noiembrie. Polițiștii au deschis un dosar penal și au identificat deja un cerc de suspecți.

Artistul a povestit, sâmbătă, la Antena 3, că nu se aștepta să fie victima unui furt. Acesta locuiește într-o zonă liniștită, pe care a ales-o tocmai pentru a fi departe de agitația orașului.

„Da, victima unei premiere în viața mea, din păcate. Nu mă așteptam, trăind într-o zonă destul de relaxată și tocmai aleasă ca să stau departe de tumultul orașului și așa mai departe”, a declarat Cezar Ouatu.

Tenorul a explicat că observase câteva lucruri neobișnuite în jurul casei, dar nu le-a acordat prea multă atenție. Mai întâi, a găsit o fereastră deschisă, apoi a văzut o scară așezată lângă gard. A realizat că fusese jefuit abia când a vrut să poarte unul dintre ceasurile sale la un eveniment.

„Văd un geam larg deschis în living… A mai trecut o zi, mai văd o scară între o magazie și un gard, am zis: «Or fi fost grădinarii». Până în momentul în care ieri am avut un eveniment la Opera Națională din București și, cum fac de obicei, să-mi iau un ceas la mână, am găsit cutia goală”, a relatat artistul.

Ouatu a mărturisit că obiectele furate au și o valoare sentimentală, nu doar materială. El le-a cerut celor care au intrat în casă să îi înapoieze bunurile.

„Sper și rog în direct la dumneavoastră pe cei care au făcut chestia asta să dea înapoi un pas, să se gândească și să-mi înapoieze bunurile fără să am o pretenție ulterioară”, a spus Cezar Ouatu.

Artistul și-a exprimat și îngrijorarea pentru siguranța familiei sale, în condițiile în care locuiește acolo împreună cu partenera și fiica sa.

„Imaginați-vă că eu stau în acea casă și cu fetița mea, și cu partenera mea de viață”, a adăugat tenorul.

Poliția are un cerc de suspecți. Hoții ar fi intrat pe fereastra bucătăriei

Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov a transmis că sesizarea a fost făcută vineri după-amiază, printr-un apel la 112. Potrivit primelor cercetări, persoane necunoscute ar fi forțat o fereastră de la bucătărie pentru a pătrunde în locuință. Anchetatorii au stabilit că au dispărut cinci ceasuri de colecție și mai multe bijuterii din aur. La fața locului au fost găsite urme biologice și alte probe care urmează să fie expertizate.

Comisarul-șef Alexandru Bălan, adjunctul șefului IPJ Ilfov, a declarat că anchetatorii au stabilit un cerc de suspecți și verifică înregistrările camerelor de supraveghere din apropierea locuinței.

„Am extins perimetrul în care urmează să vizionăm imaginile din camerele de supraveghere”, a precizat acesta.

Polițiștii iau în calcul inclusiv posibilitatea ca furtul să fi fost planificat, iar autorii să fi știut că artistul nu se află acasă.

„Avem mai multe ipoteze. Este una, într-adevăr, faptul că victima nu era acasă la momentul respectiv… dar nu excludem nicio ipoteză, tocmai de aceea vizionăm cât mai multe imagini surprinse de camerele de supraveghere din zonă”, a explicat Alexandru Bălan.

Cercetările continuă într-un dosar penal pentru furt calificat, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.