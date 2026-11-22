Angajații care nu și-au efectuat toate zilele de concediu din 2025 le pot recupera până la 30 iunie 2027, în condițiile prevăzute de Codul muncii. Pentru zilele rămase din 2026, termenul se prelungește până la 30 iunie 2028. Legislația permite reportarea concediului pentru o perioadă de 18 luni, însă există anumite condiții. Totodată, o decizie a ÎCCJ clarifică situațiile în care angajații își păstrează dreptul la compensarea în bani a zilelor neefectuate.

Potrivit articolului 146 din Codul muncii, concediul de odihnă trebuie efectuat, de regulă, în anul pentru care a fost acordat. Există însă și situații în care angajații nu reușesc să folosească toate zilele libere. Dacă salariatul nu își poate efectua concediul din motive justificate, angajatorul trebuie să îi acorde zilele rămase în următoarele 18 luni. Perioada se calculează de la începutul anului următor celui în care s-a născut dreptul la concediu. Reportarea se face cu acordul angajatului.

Aceeași regulă se aplică și concediului din 2026. Zilele neefectuate pot fi reportate în 2027 și în primele șase luni din 2028, termenul-limită fiind 30 iunie 2028.

Codul muncii stabilește că fiecare salariat are dreptul la cel puțin 20 de zile lucrătoare de concediu de odihnă anual. Numărul poate fi mai mare dacă acest lucru este prevăzut în contractul individual sau colectiv de muncă. Dreptul la concediu este garantat prin lege. Prin urmare, angajații nu pot fi obligați să renunțe la zilele libere care li se cuvin.

Pot angajatorii să plătească zilele de concediu neefectuate?

Legislația nu permite înlocuirea concediului de odihnă cu o sumă de bani cât timp contractul individual de muncă este în vigoare. Compensarea financiară este posibilă numai la încetarea contractului de muncă. Astfel, dacă un angajat pleacă dintr-o companie și mai are zile de concediu pentru care păstrează dreptul la compensare, angajatorul trebuie să îi plătească aceste zile.

În schimb, un salariat care continuă să lucreze în aceeași companie nu poate solicita bani în locul concediului de odihnă. Acesta trebuie să își efectueze zilele libere, conform prevederilor legale.

Ce se întâmplă dacă au trecut cele 18 luni. Decizia ÎCCJ

Expirarea perioadei de 18 luni nu înseamnă neapărat că angajatul pierde orice drept asupra concediului neefectuat. Prin Decizia nr. 40 din 9 martie 2026, ÎCCJ a clarificat condițiile în care salariații pot solicita compensarea în bani a concediului rămas neefectuat, inclusiv pentru perioade mai vechi decât termenul legal de report. Judecătorii au stabilit că trebuie analizat și comportamentul angajatorului. Mai exact, contează dacă acesta și-a informat salariatul și i-a oferit posibilitatea reală de a-și lua zilele libere.

Dacă angajatorul nu și-a îndeplinit aceste obligații, dreptul la compensarea concediului poate fi păstrat chiar și după expirarea celor 18 luni.

Situația este diferită atunci când angajatul a avut posibilitatea să își efectueze concediul, dar nu a făcut-o din propria culpă. Într-un asemenea caz, acesta poate pierde dreptul la compensarea zilelor care au depășit perioada legală de report.