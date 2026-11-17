Românii care nu au suficienți ani de cotizare pentru a ieși la pensie pot cumpăra vechime prin plata retroactivă a contribuțiilor sociale. Legea permite completarea stagiului de cotizare cu maximum șase ani, însă nu toate perioadele în care o persoană nu a lucrat pot fi cumpărate. În 2026, costul minim pentru un an de vechime ajunge la aproximativ 13.000 de lei.

Persoanele interesate trebuie să încheie un contract de asigurare socială cu casa teritorială de pensii. Procedura este destinată exclusiv obținerii pensiei pentru limită de vârstă și nu poate fi utilizată pentru pensionarea anticipată, scrie Digi24.

Câți ani de vechime pot cumpăra românii

Legislația permite plata retroactivă a contribuțiilor pentru o perioadă cuprinsă între o lună și maximum șase ani, respectiv 72 de luni. Pot fi cumpărate perioade consecutive, dar și intervale separate în care persoana nu a contribuit la sistemul public de pensii. Există însă o condiție importantă. Lunile pentru care se achită contribuțiile trebuie să se încadreze în ultimii șase ani anteriori lunii încheierii contractului.

Cristiana Dumitrescu, director executiv al Casei de Pensii a Municipiului București, a explicat pentru Digi24 că persoanele interesate pot solicita completarea stagiului de cotizare în funcție de anii care le lipsesc.

Nu este obligatoriu ca solicitantul să aibă mai puțin de 15 ani de contribuții. Inclusiv cei care au depășit stagiul minim pot cumpăra perioade eligibile, înainte de pensionare.

Ce perioade nu pot fi cumpărate pentru pensie

Legea stabilește mai multe situații în care plata retroactivă nu este permisă. Nu pot fi cumpărate perioadele anterioare împlinirii vârstei de 18 ani sau cele de după împlinirea vârstei standard de pensionare.

De asemenea, sunt excluse lunile mai vechi de șase ani față de momentul încheierii contractului. Nu pot fi achitate din nou contribuții pentru perioade deja recunoscute ca stagiu de cotizare sau stagiu asimilat.

În această categorie intră, în condițiile prevăzute de lege, anii de studii universitare la zi, absolvite cu diplomă, serviciul militar și anumite perioade de concediu pentru creșterea copilului.

Restricțiile se aplică și perioadelor de asigurare realizate în alte state membre ale Uniunii Europene sau în țări cu care România are acorduri în domeniul securității sociale. Totodată, nu pot fi cumpărate lunile în care persoana avea obligația legală de a plăti contribuții, chiar dacă nu a efectuat plata.

Cât costă un an de vechime pentru pensie în 2026

Costul este calculat în funcție de salariul minim brut pe economie, asupra căruia se aplică o contribuție de asigurări sociale de 25%. Începând cu 1 iulie 2026, salariul minim brut este de 4.325 de lei, iar contribuția lunară minimă indicată de Casa Națională de Pensii Publice este de 1.081 de lei.

Astfel, pentru un an de vechime, o persoană trebuie să achite aproximativ 13.000 de lei. Pentru cumpărarea perioadei maxime de șase ani, suma totală ajunge la aproximativ 78.000 de lei, dacă este utilizată baza minimă de calcul.

Persoanele interesate pot alege și un venit asigurat mai mare decât salariul minim, caz în care contribuția va crește. Plata poate fi făcută integral sau eșalonat, în tranșe lunare, în termen de cel mult un an de la semnarea contractului. Dacă suma nu este achitată integral în acest interval, casa de pensii va recunoaște doar perioada corespunzătoare contribuțiilor efectiv plătite.

Ce acte trebuie depuse la Casa de Pensii

Pentru cumpărarea vechimii, solicitantul trebuie să se adreseze casei teritoriale de pensii competente, în funcție de domiciliu sau reședință. Sunt necesare actul de identitate, în original și copie, și o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale.

Contractul poate fi încheiat și printr-un reprezentant desemnat prin procură specială. Persoanele care sunt deja pensionare nu pot utiliza această procedură.

Anii cumpărați nu ajută la pensionarea anticipată O altă limitare importantă privește modul în care sunt valorificați anii cumpărați.

Potrivit Legii nr. 360/2023, perioadele acoperite prin contribuții retroactive sunt luate în calcul pentru pensia pentru limită de vârstă, dar nu și pentru îndeplinirea stagiului complet de cotizare necesar pensiei anticipate. În România, stagiul minim de cotizare contributiv pentru pensia pentru limită de vârstă este de 15 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

De exemplu, o persoană care are 14 ani de contribuții poate cumpăra încă un an, dacă perioada respectivă îndeplinește condițiile legale.