„Din această sumă, aproximativ 5 miliarde de euro provin din resursele puse la dispoziție prin Împrumutul de Sprijin pentru Ucraina în 2026. Aceasta este cea mai mare plată unică efectuată vreodată de UE către Ucraina în cadrul facilității”, a anunțat Consiliul Uniunii Europene într-un comunicat de presă.

Consiliul Uniunii Europene a aprobat luni o decizie care va permite Kievului să primească puțin sub 8 miliarde de euro în cadrul programului „Facilitatea pentru Ucraina” în viitorul apropiat.

20 de jaloane, îndeplinite

Consiliul a declarat că plata vine în urma îndeplinirii de către Ucraina a peste 20 de etape țintă care se referă la diverse reforme în domenii cheie: sistemul judiciar, lupta împotriva corupției și spălării banilor, piețele financiare, gestionarea activelor publice,capitalul uman, mediul de afaceri,descentralizarea și politica regională,energia, sectorul agroalimentar, transformarea digitală și protecția mediului.

Finanțarea acordată în cadrul Facilității pentru Ucraina are ca scop consolidarea stabilității macrofinanciare, a redresării și modernizării Ucrainei, menținerea funcționării administrației publice și sprijinirea eforturilor sale de reformă.

„Plățile sunt legate de Planul Ucrainei, care prezintă strategia Ucrainei pentru redresare, reconstrucție și modernizare, împreună cu un calendar pentru implementarea reformelor aliniate în general cu obiectivele țării de aderare la UE”, se arată în comunicat.

Ce este Facilitatea pentru Ucraina

Facilitatea pentru Ucraina a fost lansată la 1 martie 2024. Programul oferă peste 50 de miliarde de euro în granturi și împrumuturi pentru a sprijini redresarea, reconstrucția și modernizarea Ucrainei până în 2027.

Din această sumă, peste 40 de miliarde de euro sunt alocate reformelor și investițiilor prevăzute în Planul pentru Ucraina – foaia de parcurs a Ucrainei pentru redresare și aderarea la UE – plățile regulate fiind condiționate de îndeplinirea de către Ucraina a obiectivelor planului.

În urma acestei a noua plăți, suma totală primită de Ucraina în cadrul Planului pentru Ucraina de la mijlocul anului 2024 va depăși 40 de miliarde de euro.

Recunoștință și mulțumiri Europei

Președintele Volodimir Zelenski a mulțumit Comisiei Europene și Consiliului European pentru aprobarea plății de aproape 8 miliarde de euro în cadrul Facilității pentru Ucraina.

Zelenski și-a exprimat, de asemenea, recunoștința față de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru eforturile sale personale de a accelera pregătirile pentru plată, în contextul nevoilor bugetare tot mai mari ale Ucrainei înainte de iarnă și al intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice, de încălzire, de alimentare cu apă și a altor infrastructuri critice ale țării.

Marta Kos: Ucraina demonstrează un angajament ferm față de promovarea reformelor

„Este important de menționat că această decizie vine în urma îndeplinirii de către Ucraina a peste 20 de angajamente de reformă și reafirmă faptul că Ucraina își îndeplinește angajamentele convenite cu UE. Este esențial ca acest progres să se reflecte și în deschiderea celorlalte două grupuri de negocieri de aderare la UE”, a declarat Zelenski.

„Le mulțumesc tuturor celor din Europa care fac posibile astfel de pași fermi. Reziliența financiară a Ucrainei este esențială pentru garantarea securității noastre europene comune”, a adăugat el.

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a declarat că Ucraina demonstrează un angajament ferm față de promovarea reformelor, în special în domeniul statului de drept, și că restul negocierilor de aderare ar trebui deschise în decembrie.