Guvernul britanic a anunțat luni că femeile britanice condamnate pentru întrerupere ilegală de sarcină, în temeiul unei legi din epoca victoriană, sunt grațiate.

Decizia survine adoptării de către Parlament, anul trecut, a unui proiect de lege care dezincriminează avortul prin abrogarea unei secțiuni din Legea privind infracțiunile împotriva persoanei din 1861, scrie The Guardian.

Ce fapte sunt grațiate

Femeile care au primit un avertisment din partea poliției vor fi, de asemenea, grațiate, iar femeilor arestate sau anchetate pentru întreruperea propriei sarcini li se vor elimina aceste detalii din cazierul judiciar.

Nu vor trebui să solicite grațiere, iar unele vor fi emise postum.

Aceasta includea și unele care au suferit avorturi spontane și nașteri de copii morți.

Femeile suspectate că au avortat ilegal un făt erau odată „târâte din paturile de spital în celulele poliției” și interogate când ar fi trebuit să fie îngrijite.

„O alinare a durerii îndurate de aceste femei”

„Această traumă nu poate fi ștearsă, dar sper că acest lucru va oferi o oarecare alinare durerii pe care au îndurat-o aceste femei, permițându-le să participe din nou pe deplin la viața societății, trăindu-și viața din plin, ocupând locurile de muncă pe care și le-au dorit dintotdeauna”, a declarat Tonia Antoniazzi, deputata laburistă care a introdus amendamentul privind decriminalizarea.

Ea spun că poliția a investigat peste 100 de femei suspectate de avorturi ilegale în cei cinci ani care au precedat votul de anul trecut.

Conform legislației actuale, medicii pot efectua legal avorturi în Anglia, Scoția și Țara Galilor până la 24 de săptămâni și după această perioadă în circumstanțe speciale, cum ar fi atunci când viața mamei este în pericol. Avortul în Irlanda de Nord a fost dezincriminat în 2019.

Contestatari anti-avort

Conform Legii privind criminalitatea și activitatea polițienească, care a intrat în vigoare în primăvara aceasta, femeile care întrerup o sarcină în orice etapă nu se vor confrunta cu acuzații penale.

Măsura a fost contestată de grupurile anti-avort, care au susținut că ar deschide ușa către avortul la cerere în orice etapă a sarcinii.

Legea a fost modificată după urmăriri penale de mare amploare, inclusiv încarcerarea unei mame a trei copii, care a provocat un val de indignare din partea susținătorilor dreptului la avort.