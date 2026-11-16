Postul Crăciunului și impactul asupra sănătății. Ce spun medicii

Medicul susține că restricțiile alimentare bruște, fără o planificare bine pusă la punct, ar putea slăbi sistemul imunitar.

Astfel, oamenii pot fi mai vulnerabili în fața infecțiilor respiratorii și digestive.

„Un regim de post bine gestionat poate aduce beneficii reale organismului, însă atunci când restricțiile alimentare sunt bruște sau incomplete, sistemul imunitar poate slăbi, crescând vulnerabilitatea în fața infecțiilor respiratorii și digestive de sezon”, susține medicul Florin Roșu, potrivit News.ro.

Postul Crăciunului, impact asupra sănătății

Medicul este de părere că alimentația trebuie adaptată nevoilor pe care organismul le are. Mai ales dacă este vorba despre persoane vulnerabile.

Totodată, copiii și adolescenții trebuie să se alimenteze echilibrat, de aceea alimentele oferite trebuie să asigure nutrienții necesari creșterii și dezvoltării.

„Copiii și adolescenții se află într-un proces continuu de creștere și dezvoltare, având nevoie zilnic de proteine de calitate, calciu, fier și vitamine esențiale. Privarea de acești nutrienți le poate afecta atât dezvoltarea, cât și capacitatea de apărare a organismului în colectivitate”, adaugă medicul Florin Roșu, potrivit sursei citate.

Alimentele de post, risc pentru vârstnici

De asemenea, restricțiile alimentare nu sunt tocmai potrivite nici pentru vârstnici.

În cazul lor, o dietă săracă în proteine are ca efect pierderea masei musculare, apariția anemiei și a deshidratării.

„Vârstnicii au un metabolism mai lent și o rezervă funcțională mai redusă. Un regim restrictiv, sărac în proteine, poate duce rapid la scăderea masei musculare, la anemie, deshidratare și la o sensibilitate crescută față de infecțiile severe”, mai spune specialistul.

Post doar cu acordul medicilor

În cazul persoanelor cu afecțiuni cronice, consumul alimentelor de post ar trebui aprobat de medici. Mai ales în cazul bolnavilor cronici care suferă de diabet, boli cardiovasculare sau afecțiuni renale și hepatice.

„În cazul lor, postul trebuie ținut doar cu acordul și sub îndrumarea medicului curant”, a declarat Florin Roșu.

Principalele alimente care ar trebui să nu lipsească din dietele de post sunt lintea, năutul, fasolea, nucile, semințele sau ciupercile.