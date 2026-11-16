Comasarea județelor din România în presa din Ungaria: „Se pare că bunul simț a părăsit guvernul odată cu UDMR”

Anna Horváth, vicepreședinta executivă a UDMR, responsabilă de administrația locală, a declarat în presa ungară că nu a fost publicat, încă, niciun proiect scris, dar că ideile puse în circulație de Partidul Social Democrat, sunt inacceptabile pentru maghiarii din România.

„Se pare că bunul simț a părăsit guvernul odată cu UDMR”, a declarat Anna Horváth, pentru Index.

Ea spune că reforma administrației publice este o problemă profesională complexă, care nu poate fi implementată în mod responsabil fără o pregătire temeinică și o consultare socială.

Horváth a subliniat că UDMR nu se opune unei reforme rezonabile a administrației publice, dar că preferă cooperarea susținută prin stimulente financiare în locul fuziunilor ordonate de sus.

Ea a amintit că Attila Cseke, în calitate de fost ministru al administrației publice, dezvoltase deja un astfel de concept.

Potrivit vicepreședintelui executiv, experiențele din ultimele decenii arată că independența așezărilor a dus în multe cazuri la dezvoltarea infrastructurii, noi investiții și procese demografice mai favorabile.

Județele cu majoritate maghiară ar putea fi unite

Potrivit lui Dragoș Benea, vicepreședinte al PSD și șef al grupului de lucru însărcinat cu dezvoltarea reformei, sistemul județean trebuie transformat prin comasări.

Între timp, a început să se răspândească o hartă care avea să reorganizeze comitatele pe baza zonelor jurisdicționale ale tribunalelor districtuale.

PSD a propus, prin europarlamentarul și vicepreședintele partidului Dragoș Benea, reducerea numărului de județe de la 41 la aproximativ 15, după modelul organizării teritoriale a Curților de Apel.

Deocamdată, este o propunere de lucru, nu o decizie oficială a PSD și nici un proiect de lege adoptat.

Cum ar urma să fie comasate județele

Benea a indicat drept punct de plecare cele 15 circumscripții teritoriale ale Curților de Apel. Printre combinațiile vehiculate în discuțiile publice se numără:

Actualele județe Posibila comasare Maramureș + Satu Mare Județul Maramureș Ialomița + Călărași Un județ comun Timiș + Caraș-Severin Județul Banat Neamț + Bacău Județul Bacău Brașov + Covasna Județul Brașov Constanța + Tulcea Județul Constanța Iași + Vaslui Județul Iași Suceava + Botoșani Județul Suceava Prahova + Buzău + Dâmbovița Județul Prahova

Acestea sunt exemple vehiculate, nu o hartă administrativă definitivă.

Ce județe ar putea rămâne centre administrative?

În scenariul prezentat de Antena 3 CNN, printre centrele administrative posibile se numără: Bihor, Timiș, Dolj, Constanța, Galați, Prahova, Alba, Mureș, Bacău, Iași, Suceava, Cluj.

Nu există încă o listă definitivă a celor 15 județe.

Justificarea PSD

Dragoș Benea invocă șase criterii de evaluare:

Populația rezidentă și evoluția demografică. Veniturile și cheltuielile administrației. Capacitatea administrativă. Legăturile de transport. Accesul la școli și servicii medicale. Utilitățile și serviciile publice.

Argumentul principal: județele mai mari ar avea capacitate administrativă și financiară mai bună, ar putea atrage mai multe fonduri europene și ar putea susține zonele mai puțin dezvoltate.

Ce calendar are în vedere PSD

Până în martie 2027: pregătirea documentului de reorganizare.

2028: aplicarea noii organizări, astfel încât alegerile locale să se desfășoare pe noua hartă.

Benea a vorbit despre posibilitatea angajării răspunderii Guvernului pentru reformă.

Sorin Grindeanu a spus că propunerea privind comasarea județelor a pornit de la Dragoș Benea și că subiectul nu fusese încă discutat în partid.

Pe de altă parte, Grindeanu a confirmat că președinții CJ Ialomița și Călărași discutaseră deja despre posibilitatea unirii celor două județe.

Iar Lia Olguța Vasilescu a subliniat pe 16 noiembrie că nu există încă o decizie și că propunerile trebuie discutate cu structurile asociative ale administrației locale.