Comasarea județelor din România în presa din Ungaria: „Se pare că bunul simț a părăsit guvernul odată cu UDMR”

Anna Horváth, vicepreședinta executivă a UDMR, responsabilă de administrația locală, a declarat în presa ungară că nu a fost publicat, încă, niciun proiect scris, dar că ideile puse în circulație de Partidul Social Democrat, sunt inacceptabile pentru maghiarii din România.
„Se pare că bunul simț a părăsit guvernul odată cu UDMR”, a declarat Anna Horváth, pentru Index.
Ea spune că reforma administrației publice este o problemă profesională complexă, care nu poate fi implementată în mod responsabil fără o pregătire temeinică și o consultare socială.
Horváth a subliniat că UDMR nu se opune unei reforme rezonabile a administrației publice, dar că preferă cooperarea susținută prin stimulente financiare în locul fuziunilor ordonate de sus.
Ea a amintit că Attila Cseke, în calitate de fost ministru al administrației publice, dezvoltase deja un astfel de concept.
Potrivit vicepreședintelui executiv, experiențele din ultimele decenii arată că independența așezărilor a dus în multe cazuri la dezvoltarea infrastructurii, noi investiții și procese demografice mai favorabile.
Județele cu majoritate maghiară ar putea fi unite
Potrivit lui Dragoș Benea, vicepreședinte al PSD și șef al grupului de lucru însărcinat cu dezvoltarea reformei, sistemul județean trebuie transformat prin comasări.
Între timp, a început să se răspândească o hartă care avea să reorganizeze comitatele pe baza zonelor jurisdicționale ale tribunalelor districtuale.
PSD a propus, prin europarlamentarul și vicepreședintele partidului Dragoș Benea, reducerea numărului de județe de la 41 la aproximativ 15, după modelul organizării teritoriale a Curților de Apel.
Deocamdată, este o propunere de lucru, nu o decizie oficială a PSD și nici un proiect de lege adoptat.
Cum ar urma să fie comasate județele
Benea a indicat drept punct de plecare cele 15 circumscripții teritoriale ale Curților de Apel. Printre combinațiile vehiculate în discuțiile publice se numără:
|Actualele județe
|Posibila comasare
|Maramureș + Satu Mare
|Județul Maramureș
|Ialomița + Călărași
|Un județ comun
|Timiș + Caraș-Severin
|Județul Banat
|Neamț + Bacău
|Județul Bacău
|Brașov + Covasna
|Județul Brașov
|Constanța + Tulcea
|Județul Constanța
|Iași + Vaslui
|Județul Iași
|Suceava + Botoșani
|Județul Suceava
|Prahova + Buzău + Dâmbovița
|Județul Prahova
Acestea sunt exemple vehiculate, nu o hartă administrativă definitivă.
Ce județe ar putea rămâne centre administrative?
În scenariul prezentat de Antena 3 CNN, printre centrele administrative posibile se numără: Bihor, Timiș, Dolj, Constanța, Galați, Prahova, Alba, Mureș, Bacău, Iași, Suceava, Cluj.
Nu există încă o listă definitivă a celor 15 județe.
Justificarea PSD
Dragoș Benea invocă șase criterii de evaluare:
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Populația rezidentă și evoluția demografică.
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Veniturile și cheltuielile administrației.
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Capacitatea administrativă.
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Legăturile de transport.
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Accesul la școli și servicii medicale.
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Utilitățile și serviciile publice.
Argumentul principal: județele mai mari ar avea capacitate administrativă și financiară mai bună, ar putea atrage mai multe fonduri europene și ar putea susține zonele mai puțin dezvoltate.
Ce calendar are în vedere PSD
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Până în martie 2027: pregătirea documentului de reorganizare.
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2028: aplicarea noii organizări, astfel încât alegerile locale să se desfășoare pe noua hartă.
Benea a vorbit despre posibilitatea angajării răspunderii Guvernului pentru reformă.
Sorin Grindeanu a spus că propunerea privind comasarea județelor a pornit de la Dragoș Benea și că subiectul nu fusese încă discutat în partid.
Pe de altă parte, Grindeanu a confirmat că președinții CJ Ialomița și Călărași discutaseră deja despre posibilitatea unirii celor două județe.
Iar Lia Olguța Vasilescu a subliniat pe 16 noiembrie că nu există încă o decizie și că propunerile trebuie discutate cu structurile asociative ale administrației locale.
1 comentariu
In Programul de guvernare asumat recent de premierul Niculescu si de intregul sau guvern, program adoptat oficial de parlament prin Hotararea nr. 4 publicata in Monitorul Oficial, nu exista nici cea mai mica referire la reorganizarea administrativ-teritoriala a judetelor, este doar un scurt fragment in care se propune comasarea voluntara a comunelor sub 1500 locuitori. Atat. Nici programul electoral oficial al PSD nu vorbeste despre asta, absolut deloc. PSD se va sinucide politic total. Reorganizarea teritoriala a infierbantat mintile multora, care se bucura ca prostii, habar nu au despre ce este vorba. (La fel cum unii entuziasti vor sa adoptam euro, care duce fi saracirea in masa a romanilor) Comasarea judetelor va supara in final pe toata lumea: cei din marile orase se vor trezi si mai sufocati decat acum, viata va deveni mult mai grea acolo: in restul „regiunilor” se va asterne saracia. Va fi un esec de proportii. Sa nu uitam logica din 1968 de infiintare a judetelor: orasele mari ale Romaniei de atunci se dezvoltasera prea mult, fiind capitale de…regiuni (in stil sovietic!), si chiar daca erau oficial „inchise” de regimul comunist, continuau sa se aglomereze. Regimul si-a dat seama ca trebuia un alt model de dezvoltare nationala, mai echilibrata, si a infiintat judetele mai mici, ca sa reduca din presiunea prea mare exercitata asupra marilor orase. Acum, dupa 58 de ani, ne intoarcem acolo de unde am plecat. Apropo de programul de guvernare. In el abunda cuvantul „reforma”.