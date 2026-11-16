VIDEO Moțiune simplă PNL-USR împotriva ministrului Sănătății. „Domnul Rogobete a predat greaua moștenire domnului Rogobete”. Ministrul le cere scuze pacienților cu boli oncologice

Deputații USR și PNL vor depune o moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat luni lidera grupului parlamentar USR, Diana Stoica.

„Împreună cu colegii noștri deputați USR și PNL vom depune o moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății Alexandru Rogobete, care de când a revenit la Ministerul Sănătății, unde a fost mai bine de patru ani și ceva, oricum responsabil de multe lucruri pentru a îmbunătăți viața pacienților din România, s-a apucat să se rățoiască la pacienții oncologici.

O jurnalistă a semnalat absența unui medicament pe care l-a căutat prin tot Bucureștiul și pe care nu a reușit să-l găsească. Domnul Rogobete a găsit de cuviință, în loc să rezolve această problemă, să o facă mincinoasă și să certe pacienții oncologici din țara noastră, care știți că de multe ori au fost în această situație nedreaptă de a nu-și găsi tratamentul necesar care să le aline durerea cauzată de aceste afecțiuni cronice foarte grave de care suferă”, a explicat Diana Stoica.

„Primul mandat ministerial al domnului Rogobete a fost un dezastru”

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a completat că fostul mandat al ministrului Sănătății a fost „un dezastru” și că fostul ministru Rogobete a predat „greaua moștenire” actualului ministru Rogobete.

„Am constatat, am și spus-o de altfel săptămânile trecute, că domnul Rogobete a predat „greaua moștenire” domnului Rogobete. Și, iată, astăzi se confirmă din nou faptul că primul mandat ministerial al domnului Rogobete a fost un dezastru. Nu mai reamintesc aici despre faptul ca a promis foarte multe spitale, vreo 24, și nu s-a realizat aproape niciunul. Nu mai vorbim aici despre faptul că această criză a medicamentelor continuă. De altfel, acesta va fi și obiectul moțiunii simple, sens în care colegii noștri vor face și comunicările acestea’, a precizat Andronache.

Speranțe invalidate

Europarlamentarul Vlad Voiculescu a susținut că a avut „o mare speranță” legată de Alexandru Rogobete, dar acum acesta este ‘un ministru obsedat de propria imagine’.

„Trebuie să spun că nu am reacționat pentru multă vreme la comunicările domnului Rogobete. Asta pentru că la început am avut o mare speranță legată chiar de persoana dumnealui. Mi-a părut un tânăr care vrea să facă lucrurile ușor diferit, care capătă curaj, căruia i-a crescut de la un anumit moment chiar un pic de coloană vertebrală”, spune Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății.

El spune că s-a înșelat pentru că nu e vorba, în cazul lui Rogobete, decât de „foarte multă comunicare”.

„Un ministru obsedat de propria imagine”

„M-am înșelat, din păcate. Dacă începutul mandatului dumisale a fost unul, trebuie să spun, promițător, ce am văzut apoi este foarte multă comunicare. În ultima vreme, nu știu dacă dumneavoastră ați mai experimentat așa ceva în istoria politică a României, dar atât de multe video-uri, filmate vertical, orizontal, cum doriți, pe pagina Ministerului Sănătății, cred că nu sunt din 1990 până astăzi.

Cred că vorbim despre un ministru obsedat de propria imagine și asta nu ar fi în sine o problemă dacă am vedea și probleme rezolvate. Dacă ne uităm la problemele mari din sănătate, vedem că ele, pe de o parte, sunt vechi, pe de altă parte, vedem aceleași reacții și vizavi de acele probleme, dar și vizavi de oameni, ceea ce e și mai periculos, pe care le-am văzut în istoria PSD”, a declarat fostul ministru al Sănătății.

Rogobete le cere scuze pacienților cu boli oncologice în timp ce PNL-USR anunță moțiune împotriva sa. Anunţ despre medicamentul Lyrica

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, le cere scuze, luni, pacienţilor cu boli oncologice care, pe lângă diagnosticul şi tratamentele dificile prin care trec, sunt puşi în situaţia de a se îngrijora şi pentru disponibilitatea medicamentelor prescrise.

El a admis că abordarea sa birocratică cu privire la stocurile unui medicament a putut părea lipsită de empatie, dar spune că nu aceasta i-a fost intenţia sa.

„Le cer scuze pacienţilor oncologici care, pe lângă diagnosticul şi tratamentele dificile prin care trec, sunt puşi în situaţia de a se îngrijora şi pentru disponibilitatea medicamentelor prescrise. Îmi dau seama că abordarea mea birocratică cu privire la stocurile unui medicament a putut părea lipsită de empatie. Nu aceasta a fost intenţia mea, nici pe departe”, scrie ministrul Sănătăţii pe Facebook.

Întâlnire de urgență

Rogobete anunţă că a convocat de urgenţă o întâlnire cu reprezentanţii din domeniu, pentru a analiza disponibilitatea medicamentului Lyrica şi a variantelor generice care conţin aceeaşi substanţă activă: pregabalina.

Alexandru Rogobete precizează că a susţinut mereu accesul oamenilor la medicamente şi la servicii medicale şi a luat măsuri concrete pentru a-i sprijini, dar înţelege că acest lucru nu înlătură îngrijorarea celor care nu îşi găsesc tratamentul în farmacii.

„Nu este o îngrijorare absurdă, este rezultatul unei distribuţii neuniforme a medicamentelor disponibile. Exemplul Bucureşti+Ilfov: cifrele oficiale arată că 430 de farmacii au la raft medicamentele pe bază de pregabalină (inclusiv Lyrica 75 mg/150 mg/300 mg). La nivel naţional, 3367 de farmacii au la raft aceste medicamente”, explică ministrul Sănătăţii.

El spune că a cerut identificarea farmaciilor în care tratamentul este disponibil şi redistribuirea stocurilor către farmaciile în care acesta lipseşte, pentru a asigura o disponibilitate cât mai uniformă.

„Distribuirea neuniformă” e de vină

„Aşa cum am spus şi ieri, existenţa stocurilor în depozite nu înseamnă că medicamentul se găseşte în fiecare farmacie. Distribuţia neuniformă este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm”, afirmă Alexandru Rogobete.

Ministrul mai spune că a semnat un ordin de ministru pentru a facilita suplimentarea stocurilor farmaciilor, în perioada următoare, cu peste 77.000 de cutii de medicamente care conţin pregabalină, ceea ce înseamnă peste 2,5 milioane de capsule.

„Vreau să clarific şi un aspect important: notificările de discontinuitate a producţiei publicate pe pagina ANMDMR nu înseamnă automat că un medicament nu se mai găseşte pe piaţă. Înţeleg însă că, pentru un pacient care îşi caută tratamentul, această explicaţie nu este suficientă. Ceea ce contează este să îl poată obţine la timp. Nu am susţinut niciodată că avem de toate şi că toate problemele din sistemul de sănătate sunt rezolvate. Am vorbit deschis despre disfuncţionalităţi, iar responsabilitatea mea este să iau măsuri pentru rezolvarea lor”, a mai spus el.