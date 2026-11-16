Gerard Depardieu renunță la apel și acceptă condamnarea pentru agresiune sexuală

Cunoscutul actor francez Gérard Depardieu a anunțat că renunță la apelul formulat împotriva condamnării sale pentru agresiune sexuală asupra a două femei și că va accepta pedeapsa de 18 luni de închisoare cu suspendare, transmițând totodată scuze publice.

Gererd Depardieu acceptă condamnarea cu suspendare

Actorul francez Gerard Depardieu a declarat luni că renunță la apelul împotriva unei condamnări pentru agresarea sexuală a două femei pe platoul de filmare și că va accepta o sentință de 18 luni cu suspendare. De asemenea, el a emis o serie de scuze, potrivit AP, citat de CNN.

„Am fost găsit vinovat”, a spus Depardieu într-o declarație scrisă, în timp ce procesul său de apel era programat să înceapă luni la Paris. El a adăugat că „înțelege” și acceptă sentința. „Prin urmare, le ofer scuze profunde și sincere celor care ar fi putut suferi”, a spus el.

Depardieu a fost condamnat în mai 2025 pentru că a pipăit o scenografă în vârstă de 54 de ani și o asistentă în vârstă de 34 de ani în timpul filmărilor pentru „Les Volets Verts” („Obloanele verzi”) în 2021. El a primit o sentință de 18 luni de închisoare cu suspendare într-un caz considerat pe scară largă drept un test post-#MeToo pentru industria cinematografică a țării.

De asemenea, instanța i-a ordonat lui Depardieu, în vârstă de 77 de ani, una dintre cele mai importante figuri din cinematografia franceză timp de decenii, să le plătească ambelor acuzatoare o sumă totală de 29.040 de euro (32.350 de dolari) sub formă de amenzi, iar numele său să fie înscris în baza de date națională a agresorilor sexuali.

„Pe platourile de filmare, m-am ascuns mult timp în spatele provocării și al umorului grosolan. Am crezut că vorbele mele și unele dintre acțiunile mele nu au consecințe. Dar au avut, în special venind din partea cuiva care a deținut atât de multă putere pe cât am avut eu odată”, a scris Depardieu. „Am ajuns să înțeleg că aparțineam unei lumi care nu mai există”, a adăugat el. „Prin urmare, am decis să îmi retrag apelul”.

Alte proceduri legale și controverse din trecut

Aceste comentarii contrastează cu declarațiile actorului din timpul procesului de anul trecut, când acesta negase cu tărie acuzațiile. El a recunoscut că a folosit un limbaj vulgar și sexual pe platoul de filmare și că a apucat-o de șolduri pe scenografă în timpul unei discuții în contradictoriu, dar a negat că comportamentul său ar fi fost de natură sexuală.

Se așteaptă ca Depardieu să se confrunte în curând cu alte proceduri legale. În 2018, actrița Charlotte Arnould l-a acuzat că a violat-o la locuința sa. Un judecător de instrucție a cerut în august 2025 ca dosarul să fie trimis în judecată, iar o curte de apel din Paris urmează să decidă săptămâna viitoare dacă acesta va continua.

Timp de mai bine de jumătate de secol, Depardieu a fost o figură impunătoare în cinematografia franceză, fiind cunoscut pentru prezența sa fizică puternică și versatilitatea sa. În ultimii ani, comportamentul său față de femei a intrat din nou sub o atenție sporită, inclusiv după ce un documentar l-a arătat făcând în mod repetat remarci și gesturi obscene în timpul unei călătorii în Coreea de Nord din 2018.