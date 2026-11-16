România produce mai multă energie solară decât nucleară. Cum s-a schimbat tabloul energetic în 2026

Consumul de energie electrică al populației a scăzut cu 11,2% în primele nouă luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. În același timp, producția de energie solară a crescut cu peste 52%, în timp ce producția din centralele nucleare a scăzut cu aproape o treime. Datele INS arată că România a continuat să importe mai multă electricitate decât a exportat.

În perioada ianuarie-septembrie 2026, producția de energie electrică a României a crescut cu 1,8% față de același interval din anul precedent. În total, țara noastră a produs aproape 37,9 miliarde kWh. Resursele totale de energie lectrică, care includ atât producția internă, cât și importurile, au ajunsla 51,5 miliarde de kWh, în creștere cu 0,3%.

Românii au consumat mai puțină energie electrică

Consumul final de energie electrică din România a scăzut cu 4,1% în prumele nouă luni ale anului. Cea mai mare reducere a fost înregistrată în rândul populației.

Românii au consumat aproximativ 7,9 miliarde de kWh, cu 11,2% mai puțin decât aceeași perioadă a anului trecut.

Și consumul de electricitate din economie a scăzut, însă într-un ritm mai lent, cu 1,8%. În cazul iluminatului public, reducerea a fost de 6,7%. În total, consumul final de energie electrică la nivel național a ajuns la 35,7 miliarde de kWh.

Energia solară, creștere de peste 52%. Producția nucleară a scăzut cu aproape o treime

Cea mai mare creștere a producției de energie electrică a fost înregistrată în sectorul fotovoltaic. În primele nouă luni din 2026, instalațiile fotovoltaice au produs aproximativ șase miliarde de kWh, cu 52,3% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cifrele includ și energia electrică livrată de prosumatori în Sistemul Energetic Național.

O evoluție pozitivă au avut și hidrocentralele, unde producția a crescut cu 11,3%, până la aproape 9,9 miliarde de kWh. În cazul centralelor eoliene, producția a crescut cu 11,1%, ajungând la aproximativ 4,7 miliarde de kWh. În schimb, energia produsă în centralele nucleare a scăzut cu 30,9%, până la aproximativ 5,6 miliarde de kWh. O reducere a fost înregistrată și în termocentrale, unde producția s-a diminuat cu 3,2%.

România a exportat mai multă energie, dar importurile rămân mai mari

România și-a redus importurile de electricitate în primele nouă luni ale anului, în timp ce exporturile au crescut. Țara noastră a importat 13,6 miliarde de kWh, cu 3,4% mai puțin decât în perioada similară din 2025. În același timp, exporturile au crescut cu 12,3%, ajungând la aproximativ 11,8 miliarde de kWh. Astfel, România a rămas importator net de energie electrică, diferența dintre importuri și exporturi fiind de aproximativ 1,8 miliarde de kWh.

În ceea ce privește resursele de energie primară, acestea au scăzut cu 8,2% în perioada ianuarie-septembrie 2026. Producția internă s-a redus cu 5,8%, iar importurile cu 10,3%.

O scădere importantă a fost înregistrată în cazul importurilor de țiței, care s-au redus cu 28,8%. În schimb, România a importat cu 9,7% mai multe gaze naturale și cu 19% mai multe produse petroliere decât în primele nouă luni din 2025.