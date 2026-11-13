Ordinul ANRE pentru prosumatori a fost publicat în Monitorul Oficial. În cât timp își vor primi românii banii restanți

Românii care au panouri fotovoltaice și livrează energie electrică în rețea își vor putea recupera banii restanți în cel mult 40 de zile lucrătoare. Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), care stabilește noile reguli pentru prosumatori, a fost publicat vineri, 13 noiembrie, în Monitorul Oficial. Documentul a intrat astfel în vigoare și introduce compensarea lunară a energiei, dar și posibilitatea folosirii surplusului pentru plata altor facturi, inclusiv la gaze naturale.

Ordinul ANRE nr. 67/2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 946, pune în aplicare prevederile Legii nr. 160/2026 și înlocuiește vechea metodologie de facturare și decontare a energiei produse de prosumatori.

Noua reglementare fusese aprobată de ANRE pe 10 noiembrie, însă publicarea documentului permite aplicarea efectivă a măsurilor.

Banii restanți trebuie plătiți în maximum 40 de zile lucrătoare

Una dintre cele mai importante schimbări îi privește pe prosumatorii care au de recuperat bani pentru energia livrată în rețea în anii precedenți. Până acum, furnizorii puteau amâna decontarea anumitor cantități de energie reportate până la 24 de luni.

Noua metodologie stabilește că sumele aferente energiei livrate până la 25 iulie 2026 inclusiv și rămase în report trebuie achitate în cel mult 40 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordinului. Furnizorii au obligația să evidențieze separat cantitățile de energie, valoarea acestora, prețul la care au fost calculate și eventualele sume deja compensate.

Prosumatorii vor primi o situație detaliată din care vor putea vedea câți bani au de recuperat. Pentru energia livrată în perioada 26 iulie – 12 noiembrie 2026, furnizorii trebuie să efectueze regularizarea tot în termen de 40 de zile lucrătoare de la publicarea ordinului. Sumele totale pe care prosumatorii le au de recuperat ar ajunge la zeci de milioane de lei. Nu există însă, deocamdată, o valoare oficială centralizată.

Compensarea energiei se face lunar

Ordinul introduce și compensarea lunară a energiei electrice produse și livrate în rețea. Astfel, furnizorii vor calcula în fiecare lună energia consumată din rețea și cantitatea livrată de prosumator. Dacă energia produsă și trimisă în rețea depășește consumul din aceeași lună, diferența va reprezenta un excedent care poate fi valorificat potrivit noilor reguli. Prevederile se aplică energiei livrate începând cu 26 iulie 2026, inclusiv în cazul contractelor deja existente.

Surplusul de energie poate acoperi și facturile la gaze

O altă modificare le permite prosumatorilor să folosească valoarea energiei excedentare pentru plata facturilor de electricitate de la alte locuri de consum. De exemplu, o persoană care produce energie cu panourile instalate la casă poate folosi surplusul pentru achitarea facturii unui alt imobil, dacă ambele locuri de consum sunt în portofoliul aceluiași furnizor. Persoanele fizice care dețin instalații de cel mult 27 kW pe loc de consum vor putea direcționa sumele disponibile inclusiv către facturile la gaze naturale, în condițiile prevăzute de metodologie.

Această opțiune trebuie menținută pentru o perioadă de minimum 12 luni. Furnizorii au termen până la 31 decembrie să își adapteze sistemele Companiile de furnizare a energiei electrice trebuie să își adapteze sistemele informatice și operaționale până la 31 decembrie 2026. ANRE precizează însă că acest termen nu înseamnă că aplicarea noilor drepturi poate fi amânată până anul viitor. Furnizorii sunt obligați să utilizeze sistemele existente sau soluții temporare pentru respectarea prevederilor.

Președintele ANRE, George Niculescu, a transmis că adaptarea sistemelor informatice este responsabilitatea furnizorilor și că aceasta nu trebuie să afecteze drepturile prosumatorilor.

Autoritatea a anunțat că va monitoriza modul în care companiile aplică noua metodologie

În România există în prezent peste 385.000 de prosumatori, dintre care aproximativ 350.000 sunt persoane fizice, potrivit datelor prezentate de HotNews.

Publicarea ordinului marchează trecerea de la aprobarea noilor reguli la aplicarea lor efectivă, iar furnizorii trebuie acum să respecte termenele stabilite pentru compensarea energiei și plata sumelor restante.