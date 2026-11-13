Blocuri în loc de parc, în sectorul lui Negoiță. Patru autorizații de construire, cu nereguli constatate de ISC

Inspectoratul în Construcții al Municipiului București (ISC) a constatat abateri de la lege în cazul a patru autorizații de construire emise de Primăria Sectorului 3. Acestea vizează terenuri care făceau parte inițial din proiectul Parcului Pallady. Inspectorii vor aplica sancțiuni și vor sesiza Prefectura Capitalei, care va analiza dacă autorizațiile trebuie atacate în instanță.

Constatările apar într-un document transmis vineri, 13 noiembrie, de ISC, în urma unei sesizări depuse de trei reprezentanți ai PNL Sector 3, Cătălin Moldoveanu, Daniel Anghel și Constantin-Adrian Baicu. Este vorba despre autorizațiile de construire nr. 807 și 808, emise pe 17 iunie 2026, și nr. 913 și 914, din 11 august 2026. Acestea vizează patru terenuri de pe Drumul Gura Crivățului, la numerele 34, 36, 38 și 38A.

Două autorizații au fost emise după ce Consiliul Local a votat amenajarea parcului

Pe 15 iulie 2026, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat exproprierea unor terenuri pentru amenajarea Parcului Pallady. Printre acestea se aflau și cele patru suprafețe vizate de autorizațiile de construire verificate acum de ISC. Două dintre autorizații au fost emise înainte de votul din Consiliul Local, iar celelalte două, la aproape o lună după aprobarea hotărârii.

Ulterior, consilierii locali au aprobat o variantă mai mică a parcului, din care au fost eliminate terenurile pentru care existau autorizații de construire. PNL Sector 3 a cerut explicații primăriei încă din 22 septembrie, după ce pe terenurile destinate parcului au apărut panouri de șantier cu autorizațiile emise în august.

Liberalii au propus și înființarea unei comisii speciale care să verifice modul în care a fost fundamentată hotărârea privind amenajarea Parcului Pallady. Proiectul a fost însă respins în Consiliul Local.

Inspectoratul în Construcții anunță sancțiuni

În răspunsul transmis vineri, Inspectoratul în Construcții precizează că, în urma controalelor, au fost identificate abateri de la articolul 2, alineatul 2, din Legea nr. 50/1991. Prevederea stabilește că autorizațiile de construire trebuie emise cu respectarea documentațiilor de urbanism avizate și aprobate potrivit legii.

Inspectorii anunță că vor informa Instituția Prefectului pentru ca aceasta să analizeze necesitatea atacării în instanța de contencios administrativ a celor patru autorizații. Totodată, ISC va aplica sancțiunile contravenționale prevăzute de lege.

PNL cere anularea autorizațiilor în instanță

Președintele PNL Sector 3, Dragoș Pîslaru, îi cere prefectului Capitalei să atace cele patru autorizații în instanță. Liberalii solicită și Primăriei Sectorului 3 să spună cine a verificat și semnat documentele.

„Locuitorii din zona Pallady așteaptă un parc pe care Consiliul Local l-a votat în iulie. Pe aceleași terenuri, Primăria Sectorului 3 a emis autorizații pentru blocuri, la care ISC constată acum abateri de la lege. PNL Sector 3 cere Prefectului Capitalei să atace aceste autorizații în instanță și Primăriei să spună cine răspunde”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Cătălin Moldoveanu, secretarul general al PNL Sector 3 și liderul grupului consilierilor locali liberali, susține că lucrările de construcție sunt deja în desfășurare.

„ISC confirmă în scris ceea ce PNL Sector 3 a semnalat public încă din septembrie: la emiterea acestor autorizații au existat abateri de la lege. Din cauza lor, locuitorii din zona Pallady primesc un parc mai mic decât cel votat în iulie. Acum decizia este la Prefectul Capitalei, iar timpul contează, pentru că pe aceste terenuri se construiește”, a declarat Cătălin Moldoveanu.

PNL Sector 3 a anunțat că va trimite în zilele următoare o solicitare scrisă Prefecturii Capitalei. De asemenea, consilierii locali liberali vor aduce din nou subiectul în discuție la următoarea ședință a Consiliului Local.