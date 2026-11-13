Schimb acid de replici la Dublin. Nicușor Dan, întrebat despre trecutul lui Lucian Pahonțu la Revoluție

Președintele României, Nicușor Dan, a fost protagonistul unui schimb tensionat de replici cu un jurnalist, în cadrul conferinței de presă susținute la Dublin, pe tema menținerii în funcție a șefului Serviciului de Protecție și Pază (SPP), generalul Lucian Pahonțu, în contextul dezvăluirilor legate de activitatea acestuia din decembrie 1989.

Tensiuni la Dublin între președintele Nicușor Dan și presă pe tema șefului SPP

Președintele Nicușor Dan a fost chestionat direct de către un reprezentant al presei, la finalul participării sale la Summitul Comunității Politice Europene de la Dublin, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri împotriva lui Lucian Pahonțu. Discuția a pornit de la informațiile apărute în spațiul public referitoare la trecutul actualului director al SPP în structurile de forță ale regimului comunist, în perioada evenimentelor din decembrie 1989, potrivit Știrile ProTV.

Jurnalistul a adus în discuție modul în care alte state din fostul bloc estic, precum Polonia și Germania, au gestionat situații similare după căderea comunismului. Acesta a subliniat că, în respectivele țări, ofițerii care au făcut parte din structurile represive ale vechiului regim au demisionat imediat ce astfel de detalii biografice au devenit publice.

Mai mult, reporterul a invocat dimensiunea umană și emoțională a subiectului, amintind de mamele tinerilor uciși la Revoluție, care ajung să asocieze actuala administrație prezidențială cu instituțiile de forță de atunci.

„Oamenii aceia nu au fost omorâți de niște metafore!”

Dialogul dintre șeful statului și jurnalist a escaladat rapid, transformându-se într-un schimb acid de replici. În momentul în care reporterul a afirmat că familiile victimelor din decembrie 1989 îl identifică pe președinte cu „pușca” în spatele căreia s-a aflat Lucian Pahonțu, Nicușor Dan a intervenit prompt, întrebând: „Care pușcă?”.

Jurnalistul a precizat că expresia reprezintă o metaforă la adresa șefului SPP, însă replica președintelui a fost una tranșantă: „Eu cred că oamenii aceia nu au fost omorâți de niște metafore!”.

Discuția a continuat pe același ton tensionat, jurnalistul insistând că victimele Revoluției au fost ucise de structurile de forță din care făcea parte și Lucian Pahonțu și întrebându-l pe președinte de ce „se agață” de acesta. În răspunsul său, Nicușor Dan a respins ideea unor măsuri punitive motivate de presiunea publică, afirmând că rolul său în fruntea statului nu este unul revanșard.

„Cred că întrebarea adevărată pe care dumneavoastră mi-o puneți este: «Nu vreți să ne oferiți puțină răzbunare?». Eu nu am venit aici, cum nu am venit nici la Primăria Capitalei, pentru a răzbuna. Mandatul meu este să pun niște lucruri în ordine și cred că este enorm de făcut în direcția asta”, a declarat președintele României în fața jurnaliștilor prezenți la Dublin.

Controversele legate de trecutul lui Lucian Pahonțu

Controversele din jurul generalului Lucian Pahonțu au revenit în prim-planul agendei publice în urma unei investigații jurnalistice realizate de publicația Recorder. Potrivit datelor prezentate în anchetă, actualul șef al Serviciului de Protecție și Pază a activat în cadrul Trupelor de Securitate înainte de anul 1989.

Documentele arată că acesta a fost prezent, în calitate de comandant de pluton, în zona fostului hotel Intercontinental din București în noaptea de 21 decembrie 1989, loc unde a avut loc una dintre cele mai violente reprimări ale manifestanților anticomuniști. De asemenea, numele său este asociat și cu intervențiile din timpul Mineriadei din iunie 1990.

Prezența lui Lucian Pahonțu în dispozitivul militar din noaptea de 21 decembrie 1989 este consemnată chiar într-o declarație oferită de acesta în cadrul Dosarului Revoluției, document în care generalul a susținut însă că nu a intrat în contact direct cu protestatarii.

Pe de altă parte, o investigație publicată de SNOOP a scos la iveală faptul că directorul SPP nu a mai depus, de aproximativ 18 ani, declarația pe proprie răspundere prin care să ateste că nu a fost lucrător sau colaborator al fostei Securități.

Poziția anterioară a președintelui Nicușor Dan

Nu este prima dată când președintele Nicușor Dan este pus în situația de a explica menținerea lui Lucian Pahonțu la conducerea instituției care asigură protecția demnitarilor. În luna august, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Chișinău, șeful statului i-a luat apărarea generalului, trasând însă o delimitare morală clară.

„Orice persoană care a reprimat, participând la vreuna din aceste acțiuni de reprimare, din punct de vedere moral, nu are ce să caute într-o funcție înaltă în statul român. Domnul Pahonțu nu e în această situație”, afirma atunci Nicușor Dan.

Totodată, președintele a argumentat la momentul respectiv că, în urmă cu 21 de ani, atunci când Lucian Pahonțu a fost numit la șefia SPP, Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a efectuat toate verificările necesare, inclusiv la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), rezultatul indicând că acesta nu a desfășurat activități de poliție politică.

Dincolo de disputa legată de șeful SPP, președintele Nicușor Dan a abordat la Dublin și teme strategice majore pentru România și regiune, printre care securitatea europeană, sprijinul și cooperarea cu Republica Moldova și Ucraina, precum și măsurile necesare pentru combaterea dezinformării și a manipulării în mediul online.