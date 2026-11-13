VIDEO Pixul lui Nicușor Dan, subiect de ironii. Florin Piersic Jr.: Să nu mai frece pixul ăla

Nicușor Dan a devenit ținta ironiilor pe rețelele sociale după conferința de presă de marți seară, de la Palatul Cotroceni. De această dată, atenția s-a îndreptat către pixul pe care președintele l-a frecat între degete în timp ce răspundea întrebărilor jurnaliștilor. Actorul Florin Piersic Jr., jurnalista Oana Despa și Casa Jurnalistului au ironizat gesturile șefului statului.

Conferința din 10 noiembrie a stârnit controverse după ce Nicușor Dan i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele să mai participe la conferințele sale de presă pe durata mandatului. Dincolo de scandalul provocat de această decizie, un alt detaliu al apariției președintelui a atras atenția în mediul online: pixul pe care acesta nu l-a mai lăsat din mână.

Casa Jurnalistului: Președintele și-a frecat pixul de cel puțin 200 de ori

Casa Jurnalistului a publicat pe Facebook un videoclip în care a montat mai multe secvențe din conferința de presă a lui Nicușor Dan. În imagini, președintele este surprins frecându-și în repetate rânduri pixul între degete.

„Am selectat momentele din conferința președintelui în care nu face demagogie, nu răspunde tendențios și nu dă afară jurnaliști”, este mesajul ironic cu care începe videoclipul.

Realizatorii clipului susțin că șeful statului a repetat gestul de cel puțin 200 de ori în timpul conferinței. Zgomotul produs de pix a devenit, în montajul publicat, coloana sonoră a apariției președintelui.

„Președintele și-a frecat pixul de cel puțin 200 de ori pe măsură ce întrebările jurnaliștilor l-au îngropat în propriile compromisuri și complicități cu sistemul pe care a promis să-l schimbe”, a transmis Casa Jurnalistului.

Autorii postării au făcut și o paralelă între Nicușor Dan, fostul activist, și actualul președinte, care a ajuns să interzică accesul unui jurnalist la conferințele sale.

„Chițăitul se vede pe înregistrare la fel de strident ca schimbarea fostului activist care spunea că nu o să blocheze vreodată un jurnalist.”

Florin Piersic Jr., scenetă cu pixul președintelui

Actorul Florin Piersic Jr. a transformat gestul lui Nicușor Dan într-o scenetă de comedie.

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Oana Despa: Până la finalul mandatului, poate găsește o poziție prezidențială

Și jurnalista Oana Despa a comentat ironic limbajul corporal al lui Nicușor Dan. Aceasta a atras atenția asupra felului în care președintele își ține mâinile atunci când nu are un pix la îndemână.

„Aș mai remarca strădania de a-și ține mâinile legate una de alta. Și pixul care i-a lipsit. Pana la final de mandat, poate reușește să găsească o poziție prezidentiala”, a scris Oana Despa pe Facebook.