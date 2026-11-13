Emisarii lui Trump au discutat cu Zelenski după întâlnirea cu Putin. Europenii vor fi implicați în negocieri

Steve Witkoff și Jared Kushner s-au întâlnit cu Volodimir Zelenski la Dublin, la câteva ore după discuțiile purtate cu Vladimir Putin la Kremlin. Cei doi au fost implicați în facilitarea contactelor dintre Moscova și Kiev în această săptămână, în urma reluării activităților diplomatice la Abu Dhabi.

La Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, au avut loc, în perioada 10–11 noiembrie 2026, negocieri de pace între Ucraina și Rusia, mediate tot de Statele Unite, prin intermediul acelorași emisari.

A fost prima rundă de negocieri directe între cele două țări după o pauză de aproximativ nouă luni. Discuțiile au urmărit identificarea unei soluții pentru încheierea războiului, dar și stabilirea unor garanții de securitate.

Acord pentru schimb de prizonieri

Negocierile de la Abu Dhabi nu au adus un acord de pace și nici o încetare a focului. Au dus, însă, la un schimb de prizonieri, și au pregătit terenul pentru continuarea negocierilor, cu perspectiva implicării directe a Europei.

Potrivit declarațiilor președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, operațiunea ar putea viza până la 1.500 de prizonieri din fiecare tabără. Oficialii ruși au confirmat prin agenția TASS că schimbul va implica peste 1.000 de persoane de fiecare parte.



Kremlinul s-a opus de mult timp participării europene, argumentând că țările europene furnizează arme Ucrainei și finanțează efortul său de război. La rândul lor, mulți lideri europeni rămân profund sceptici față de intențiile Moscovei și sunt îngrijorați de orice acord de pace care ar putea lăsa Rusia într-o poziție favorabilă pentru a recurge la noi acte de agresiune în viitor.

Europa, la masa discuțiilor

Vorbind la Dublin, Zelenski a subliniat că Europa nu va fi exclusă din acest proces. El a declarat că țările europene vor participa la negocieri ca parte a unei echipe unite și vor avea un cuvânt direct de spus în cadrul discuțiilor. Statele Unite și Ucraina au îndemnat guvernele europene să desemneze un singur reprezentant care să ia parte la discuții, pentru a eficientiza negocierile cu Moscova.

„Steve Witkoff, Jared Kushner și cu mine ne-am întâlnit în Irlanda, în urma tuturor negocierilor desfășurate în această săptămână. În primul rând, un rezultat umanitar – prizonierii vor fi eliberați, iar noi ne așteptăm la cel mai amplu schimb de prizonieri de la începutul acestui război.

Al doilea rezultat – implicăm reprezentanții europeni și mai activ în procesul diplomatic, astfel încât aceștia să aibă un loc egal la masa negocierilor. Ucraina apără întotdeauna interesele întregii Europe.

În al treilea rând, pregătim și alte întâlniri multilaterale. Diplomația va rămâne activă. Mulțumesc tuturor celor care susțin Ucraina”, a declarat Zelenski la Dublin, scrie IrishStar.

„Europenii se vor alătura la următoarea reuniune, moment pe care îl considerăm foarte important, deoarece ei sunt partenerii noștri și este important pentru noi ca ei să participe”, a declarat și Steve Witkoff pentru televiziunea de stat din Rusia, după întâlnirea cu Putin de la Kremlin.

Ce au discutat emisarii americani cu Putin

„Am avut discuții foarte, foarte bune pe numeroase subiecte”, a afirmat Jared Kushner.

„Cred că s-au înregistrat progrese (…) Oamenii nu credeau că vom relua negocierile trilaterale. Le-am reluat. Am stabilit o nouă întâlnire. Acesta este lucrul pe care președintele Trump dorește să îl vadă”, le-a declarat Witkoff reporterilor după întâlnirea care a avut loc la Palatul Senatului din Kremlin.

Emisarul a confirmat că Putin a fost de acord să permită participarea Europei la negocierile privind încheierea războiului din Ucraina.