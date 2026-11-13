Salarii de lux la stat, chiar și fără activitate. Peste 100 de instituții ar putea dispărea

Directorul sistemului antigrindină încasează lunar 20.000 de lei, deși lansarea rachetelor este suspendată din 2024. La Telegondola Mamaia, conducerea primește salarii inclusiv în lunile în care instalația nu transportă turiști, iar șeful Companiei Naționale de Investiții Rutiere are venituri lunare de peste 62.000 de lei din două funcții. Situațiile au fost prezentate în contextul în care liderul PSD, Sorin Grindeanu, anunță o reorganizare amplă a statului, care ar putea duce la dispariția a cel puțin 100 de instituții și companii.

Potrivit unei analize prezentate de Antena 3 CNN, mai mulți directori și membri ai consiliilor de administrație continuă să primească remunerații consistente, chiar dacă activitatea instituțiilor pe care le conduc este suspendată sau se desfășoară doar câteva luni pe an.

Salariu de 20.000 de lei pentru șeful Antigrindină. Sistemul este oprit din 2024

Una dintre instituțiile aflate în atenție este Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și Creșterea Precipitațiilor. Deși lansarea rachetelor antigrindină a fost suspendată în 2024, instituția continuă să funcționeze și să plătească salariile angajaților. Directorul general, Dragoș Manole, primește lunar 20.000 de lei, potrivit datelor prezentate de Antena 3 CNN.

Pe lângă acest venit, Manole beneficiază și de o pensie de la Ministerul Apărării Naționale, în valoare raportată de 64.560 de lei. Nici conducerea secundară nu este remunerată modest. Vicepreședinta instituției, Vasilica Baicu, primește aproximativ 11.000 de lei lunar. În lipsa lansărilor, activitatea instituției se concentrează în principal pe administrarea și protejarea infrastructurii existente.

Situația ridică întrebări despre costurile menținerii unei structuri publice a cărei activitate principală este suspendată de peste doi ani. Directorul Telegondolei Mamaia primește peste 13.000 de lei lunar, inclusiv iarna Un alt exemplu este societatea care administrează Telegondola Mamaia.

Directorul George Cazacu beneficiază de o indemnizație lunară de 13.245 de lei, deși instalația transportă turiști aproximativ patru luni pe an.

În restul perioadei, activitatea cu publicul este suspendată, dar societatea continuă să funcționeze. Întrebat de Antena 3 CNN despre remunerația primită în sezonul rece, George Cazacu a explicat că angajații desfășoară activități de mentenanță și întreținere.

Acesta a susținut că societatea este profitabilă și că, în ultimii ani, a înregistrat o rată a profitului de aproximativ 30%.

Compania se află într-un proces de fuziune prin absorbție cu Mamaia SA. Venituri suplimentare au și membrii consiliului de administrație. Liviu Mălureanu încasează aproximativ 10.000 de lei lunar din funcția de administrator și din activitatea desfășurată la Conversmin.

Any-Nadine Moldoveanu primește 3.000 de lei de la consiliul de administrație, la care se adaugă venituri din sectorul privat. Iolanda Tamaș beneficiază de o indemnizație de 3.070 de lei și obține venituri și dintr-o firmă de construcții.

Peste 62.000 de lei lunar pentru directorul CNIR

O altă situație prezentată este cea a Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR). Directorul general, Gabriel Budescu, încasează 47.980 de lei lunar pentru conducerea companiei.

Acesta mai primește 14.636 de lei din calitatea de membru al consiliului de administrație al Carpatica Feroviar România. În total, veniturile sale lunare ajung la 62.616 lei, echivalentul a peste 12.000 de euro.

Deși compania există din 2023, aceasta nu a dat încă în folosință niciun kilometru de autostradă. CNIR are însă atribuții privind pregătirea și implementarea proiectelor de infrastructură rutieră, astfel că numărul kilometrilor inaugurați nu reflectă singur întreaga activitate a companiei.

Sorin Grindeanu a criticat existența în paralel a CNIR și CNAIR, susținând că atribuțiile celor două structuri se suprapun.

Grindeanu anunță desființarea a cel puțin 100 de instituții

Președintele PSD a anunțat miercuri seară că vicepremierul Marian Neacșu pregătește o listă cu instituțiile și companiile de stat care ar urma să fie desființate, comasate sau reorganizate.

Prima variantă a proiectului ar urma să fie prezentată luni, 16 noiembrie.

„Nu văd de ce statul trebuie să aibă instituții care se calcă pe picioare”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat susține că cel puțin 100 de entități ale statului vor dispărea în urma reorganizării. Acesta a precizat că i-a cerut vicepremierului Marian Neacșu să analizeze fără menajamente instituțiile care au atribuții similare sau care generează cheltuieli nejustificate.

Grindeanu afirmă că a discutat despre reorganizare atât cu premierul Ilie Bolojan, cât și cu președintele Nicușor Dan, iar cei doi și-ar fi exprimat acordul.