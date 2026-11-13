Primar PSD, demis de “legea Fritz”, angajat înapoi în primărie de fostul său subaltern

Un fost primar din județul Iași, care și-a pierdut mandatul după ce a fost găsit în conflict de interese, a revenit în instituție la doar câteva zile de la demitere. Gheorghe Rotaru, fostul edil PSD al comunei Țibana, a fost angajat drept consilier personal al viceprimarului care i-a preluat atribuțiile. Numirea ar încălca legea, însă lipsa unui prefect și a subprefecților blochează, momentan, contestarea actului administrativ de către Prefectura Iași, potrivit Ziarului de Iași.

Gheorghe Rotaru a condus comuna Țibana din 2012 până la sfârșitul lunii septembrie 2026, când mandatul său a încetat în urma aplicării noilor prevederi privind integritatea aleșilor locali.

Locul său a fost preluat de viceprimarul Neculai Lețcanu, tot membru PSD, care exercită atribuțiile de primar până la organizarea unor noi alegeri.

La scurt timp după schimbarea conducerii, Lețcanu a semnat o dispoziție prin care l-a angajat pe fostul primar în funcția de consilier personal. Astfel, Gheorghe Rotaru s-a întors în instituția pe care o condusese timp de aproximativ 14 ani.

De ce a fost demis fostul primar

Problemele lui Gheorghe Rotaru au început după ce Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat că acesta a emis, în februarie 2021, o dispoziție care aducea beneficii unei întreprinderi familiale.

Firma era reprezentată de soția edilului, iar unul dintre fiii acestuia figura ca membru al întreprinderii. Documentul semnat de Rotaru privea autorizarea desfășurării unor activități comerciale.

În februarie 2024, ANI a anunțat constatarea conflictului de interese administrativ. Primarul a contestat raportul în instanță, însă nu a obținut anularea acestuia.

Situația sa a fost influențată ulterior de Legea nr. 180/2026, cunoscută și prin amendamentul „Fritz”, care a intrat în vigoare la 31 august 2026.

Actul normativ stabilește că persoanele pentru care există o constatare definitivă de incompatibilitate sau conflict de interese, iar interdicția legală nu a expirat, își pierd funcția sau mandatul în condițiile prevăzute de lege. În cazul lui Rotaru, mandatul a încetat începând cu 30 septembrie 2026.

Noua funcție ar încălca interdicția de trei ani

Deși nu mai poate ocupa funcția de primar, Gheorghe Rotaru a fost numit consilier personal al celui care i-a fost subaltern.

Potrivit unui specialist în administrație publică, consultat de Ziarul de Iași, numirea ar fi nelegală. Explicația este că interdicția de a ocupa anumite funcții publice, pe o perioadă de până la trei ani, se aplică inclusiv personalului încadrat în cabinetele demnitarilor din administrația locală.

Prin urmare, fostul primar nu ar putea ocupa nici postul de consilier personal. Legea prevede amenzi cuprinse între 5.000 și 50.000 de lei pentru nerespectarea perioadei de interdicție. Constatarea și sancționarea contravențiilor intră în atribuțiile Agenției Naționale de Integritate.

Specialistul consultat de publicația ieșeană consideră că angajarea ar putea produce și un prejudiciu financiar.

Prefectura Iași nu poate contesta momentan numirea

Situația este complicată de faptul că județul Iași nu are, în prezent, nici prefect și nici subprefecți. Potrivit legislației, prefectul poate verifica legalitatea actelor administrative emise de autoritățile locale și le poate ataca în instanța de contencios administrativ.

În lipsa persoanelor care pot exercita aceste atribuții, contestarea dispoziției de angajare pe această cale este blocată. Instituția Prefectului Iași este coordonată temporar de secretarul general Alina Rusu, însă aceasta nu are aceleași atribuții ca un prefect.

Prin urmare, dispoziția prin care Gheorghe Rotaru a fost reangajat nu poate fi atacată momentan de Prefectura Iași în condițiile prezentate de publicația locală. Această situație nu exclude însă eventuale verificări sau sancțiuni din partea altor instituții competente.

Ce spun fostul primar și viceprimarul

Contactat de Ziarul de Iași pentru a explica în ce condiții a fost angajat din nou în primărie, Gheorghe Rotaru a refuzat să ofere detalii.

„Să fiți sănătos”, a fost singura sa reacție înainte să închidă telefonul.