Jensen Huang părăsește Nvidia. Criza care testează viitorul boom-ului AI. Trump îl apără, Congresul vrea să-l audieze

Jensen Huang a construit Nvidia dintr-un producător de cipuri grafice pentru jocuri într-o forță centrală a revoluției inteligenței artificiale. Plecarea sa bruscă, într-un moment de scandal politic, de securitate națională și presiuni financiare, pune sub semnul întrebării nu doar viitorul companiei, ci și modelul de finanțare al întregii industrii AI.

Plecarea lui Jensen Huang de la Nvidia, anunțată joi, a transformat o criză personală și politică într-un test major pentru cea mai importantă companie din industria inteligenței artificiale. Fondatorul și directorul executiv al Nvidia a demisionat după 33 de ani în fruntea companiei, iar directorul financiar Colette Kress a fost numită director executiv interimar, în timp ce consiliul de administrație a demarat căutarea unui succesor permanent.

Decizia vine după o săptămână de revelații privind două relații extramaritale ale lui Huang — una cu o angajată Nvidia și alta cu Alice Huang, o femeie de afaceri legată de compania singaporeză Megaspeed International, vizată de suspiciuni privind deturnarea de cipuri Nvidia restricționate spre China. Autoritățile americane nu au stabilit încă dacă Alice Huang a acționat ca agent al serviciilor de informații chineze, însă cazul a declanșat anchete, audieri în Congres și o presiune intensă asupra Nvidia.

Pentru Wall Street, problema nu se limitează la soarta unui lider emblematic. Nvidia devenise, în percepția piețelor, aproape o „bancă centrală” a construirii infrastructurii AI. Cipurile sale erau considerate standardul industriei, iar Huang era intermediarul care aducea împreună giganții tehnologiei, fondurile de investiții și finanțatorii instituționali.

Un lider greu de înlocuit

Huang a fondat Nvidia în 1993 pentru a produce cipuri grafice destinate jocurilor video și randării imaginilor. În anii 2000, compania a început să adapteze GPU-urile pentru sarcini de calcul intensiv, o direcție care a transformat-o ulterior în furnizorul esențial al antrenării și rulării modelelor de inteligență artificială.

Sub conducerea lui Huang, Nvidia a ajuns prima companie care a depășit o capitalizare de piață de 5.000 de miliarde de dolari. Cipurile sale au devenit piesa centrală a investițiilor gigantice în centre de date, modele generative și servicii cloud, iar compania a căpătat o importanță strategică pentru securitatea națională americană.

„A creat produsul care a pornit industria”, a declarat Chris Miglino, directorul executiv al Axe Compute, pentru CNBC.

„Fără leadershipul său, am putea fi cu mulți ani în urmă față de unde suntem astăzi în tehnologia cipurilor AI, care este forța motrice din spatele pieței neocloud.”

Plecarea sa lasă Nvidia fără un succesor clar pregătit. CNBC subliniază că Huang nu avea „o mână dreaptă” în companie, iar deciziile majore — de la alocarea cipurilor la finanțarea unor proiecte — depindeau în mare măsură de semnătura sa personală.

„Modul în care companiile gestionează o criză le determină viitorul”, a spus fostul director executiv Cisco, John Chambers. „Modul în care vor gestiona asta va decide dacă sunt o companie mare și o echipă de leadership mare dincolo de o singură persoană.”

O cădere rapidă

Scandalul a explodat la începutul săptămânii, după relatări potrivit cărora Huang ar fi avut o relație cu Alice Huang, o femeie de afaceri pe care unii oficiali americani o considerau o posibilă spioană. Ulterior, au apărut relatări despre o a doua relație extramaritală, de data aceasta cu o angajată Nvidia.

CNN precizează însă că serviciile de informații americane nu au dovedit deocamdată că Alice Huang spiona pentru Beijing. Există dezbateri între oficiali cu privire la puterea dovezilor că aceasta ar fi fost recrutată de Ministerul Securității Statului chinez (MSS), echivalentul CIA, pentru a obține informații de la Jensen Huang.

Procurorul general Todd Blanche a declarat joi că Departamentul Justiției, el însuși și directorul FBI nu au ajuns la concluzii privind identitatea sau rolul real al lui Alice Huang.

„Sigur că nu am spus asta”, a afirmat Blanche, referindu-se la acuzația că femeia ar fi fost agent chinez.

China a respins categoric acuzațiile. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Mao Ning, a declarat:

„SUA ar trebui să înceteze să fabrice așa-numite narațiuni de spionaj și să le folosească drept pretext pentru a impune un blocaj tehnologic Chinei.”

Totuși, chiar și fără o confirmare oficială a spionajului, relația a ridicat întrebări serioase. Alice Huang are legături de afaceri cu Megaspeed International, o companie din Singapore și client Nvidia, care este investigată din 2024 de Departamentul Justiției și Departamentul Comerțului în legătură cu suspiciuni că ar fi facilitat deturnarea a miliarde de dolari în cipuri Nvidia restricționate spre China.

Presiuni din Congres

Răspunsul politic a fost imediat. Trei comisii ale Camerei Reprezentanților — Intelligence, Foreign Affairs și Select Committee on China — l-au convocat pe Jensen Huang pentru o audiere închisă pe 1 decembrie. Huang avea termen până vineri seara să accepte; în caz contrar, comisia pentru Afaceri Externe a amenințat cu emiterea unei citări.

În Senat, Tim Scott, președintele Comisiei pentru Banking, i-a solicitat lui Huang și secretarului Comerțului, Howard Lutnick, să depună mărturie voluntar pe 3 decembrie.

„Relatările recente ridică îngrijorări serioase privind securitatea națională și protecția tehnologiei americane sensibile”, a afirmat Scott. „Poporul american merită răspunsuri.”

Senatorul republican Kevin Cramer a spus că principala îngrijorare este incertitudinea privind informațiile la care Huang ar fi putut avea acces.

„Ce mă deranjează la final este că nu știm ce știe ea despre el și ce poate fi folosit”, a declarat Cramer pentru CNBC.

„Este un om care, în acest moment, este atât de vulnerabil la șantaj și manipulare. Pur și simplu nu cred că, în cazul unei probleme de securitate națională, ne putem permite riscul.”

Președintele Donald Trump a încercat inițial să-l susțină pe Huang. Potrivit CNN, Trump a avut mai multe convorbiri telefonice cu fondatorul Nvidia înainte de demisie și l-a încurajat să reziste apelurilor la demisie. Ulterior, Trump a spus că nu este încă clar dacă Alice Huang a fost spion, dar că acest aspect ar fi trebuit să fie un factor decisiv în decizia lui Huang de a pleca.

„Totul se reduce la asta: a fost sau nu femeia spion? ”, a spus Trump.

„Dacă a fost spion, înțeleg. Dacă n-a fost, s-ar putea să fie cu totul altă poveste. Dar îți pot spune asta: oricum, el se va ridica din nou.”

Piața își pierde încrederea

Reacția piețelor a fost dură. Acțiunile Nvidia au scăzut inițial cu peste 13% după anunțul demisiei, înainte de a-și limita pierderile. La închiderea sesiunii, titlurile au coborât cu 4,34%, ștergând aproximativ 182 de miliarde de dolari din capitalizarea companiei.

De la maximul istoric înregistrat pe 6 octombrie, Nvidia a pierdut 30,5%, adică aproximativ 1.760 de miliarde de dolari din valoarea de piață.

Criza vine într-un moment deja sensibil pentru companie. Acțiunile Nvidia erau pe cale să înregistreze a șasea scădere săptămânală consecutivă, cea mai lungă serie negativă din 2012. Scăderea de 9% din săptămâna anterioară a fost legată, printre altele, de rezultatele alegerilor intermediare și de măsuri care ar putea încetini construcția de noi centre de date.

Nvidia urmează să publice rezultatele trimestriale marți. Analistii citați de CNBC, prin LSEG, estimau o creștere anuală a veniturilor de 92%, până la 109,2 miliarde de dolari. Este o creștere remarcabilă pentru o companie care, în primele decenii de existență, era un furnizor de nișă pentru industria jocurilor video.

Riscul planului de 500 de miliarde de dolari

Dincolo de volatilitatea bursieră, plecarea lui Huang pune sub presiune una dintre cele mai ambițioase strategii financiare din industria AI. În august, Nvidia a anunțat memoranduri de înțelegere cu șase mari instituții financiare — Apollo Global Management, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs și KKR — menite să mobilizeze peste 500 de miliarde de dolari pentru infrastructura AI.

Acordurile preliminare urmăreau să atragă capital instituțional și privat pentru finanțarea centrelor de date, fabricilor de cipuri și altor active de calcul. Ideea era ca GPU-urile Nvidia să fie folosite drept garanții în vehicule financiare specializate, într-un model comparat de CNBC cu securitizarea imobiliarelor sau a drumurilor cu taxă.

Strategia lui Huang viza să transforme cipurile AI din echipamente care se depreciază rapid în active infrastructurale bancabile. Dar succesul acestei viziuni depindea, în mare parte, de credibilitatea personală a fondatorului, de relațiile sale cu investitorii și de încrederea pieței că Nvidia va continua să dicteze direcția tehnologică.

Sunaina Sinha Haldea, șefa globală a consultanței pentru capital privat la Raymond James, a spus că schimbarea de leadership oferă fiecărei companii implicate un „moment natural de a se opri și a reexamina termenii”.

„Cel mai bun lucru pe care îl poate face un nou CEO este să lase aceste parteneriate în pace în primele luni și să se concentreze pe semnarea acordurilor finale”, a declarat Haldea pentru CNBC.

„Jensen a adus aceste firme la masă cu viziunea sa, iar orice potențial succesor le va păstra acolo demonstrând că afacerea din spatele acestei viziuni nu s-a schimbat.”

Capitalul nu va dispărea, a adăugat ea, deoarece creditorii evaluează în esență cipurile Nvidia și contractele clienților din spatele lor. Totuși, investitorii ar putea cere randamente mai mari pentru a compensa incertitudinea.

Charu Chanana, strateg-șef de investiții la Saxo, a avertizat că efectul ar putea fi mai larg.

„Nu mă aștept ca parteneriatele de finanțare ale Nvidia să se destrame doar pentru că Huang pleacă, dar o schimbare de leadership ar putea face Wall Street mai precaut, potențial încetinind angajamentele sau înăsprind termenii de finanțare”, a spus ea.

„Riscul mai mare este un efect de domino în finanțarea AI, mai ales că datoria în creștere, finanțarea circulară și randamentele incerte ale investițiilor erau deja sub scrutin”, a adăugat Chanana.

„Nu este încă o criză de finanțare, dar ar putea deveni un catalizator pentru o reevaluare mai amplă a riscului în întregul ecosistem AI.”

Un imperiu construit pe relații

Huang nu era doar un director executiv. Era și un mediator între Silicon Valley, Wall Street și guvernele americane și chineze. El întreținea relații directe cu Sam Altman, șeful OpenAI, și Masayoshi Son, conducătorul SoftBank, iar numele său apărea frecvent în negocierile privind accesul la cele mai puternice cipuri.

Nvidia aloca resurse de calcul marilor furnizori cloud — Amazon, Google, Meta și Microsoft —, dar și companiilor așa-numite „neocloud”, precum CoreWeave și Nebius, care închiriau capacitate GPU altor clienți. Huang investea uneori în aceste companii și le ajuta să construiască afaceri mari în jurul închirierii de putere de calcul.

Oracle a cumpărat cipuri Nvidia în valoare de miliarde de dolari, asumându-și datorii importante pentru a-și extinde infrastructura. xAI, compania lui Elon Musk, a procedat similar pentru a dezvolta modelul Grok, înainte de a închiria capacitate suplimentară către Anthropic și Google.

În august, Nvidia a declarat că va furniza până la 105 miliarde de dolari pentru finanțarea unui centru de date OpenAI din Ohio, care ar putea deveni unul dintre cele mai mari din lume.

Sursa CNBC descrie un sistem decizional extrem de centralizat. Aspecte esențiale ale finanțării proiectelor depindeau atât de mult de aprobarea lui Huang, încât, atunci când acesta călătorea, cei implicați în tranzacții așteptau ca avionul să aterizeze pentru a afla dacă proiectul putea continua sau dacă termenii trebuiau renegociați.

O industrie fragilă

Plecarea lui Huang arată cât de concentrată este puterea în ecosistemul AI. Nvidia controlează o tehnologie esențială, dar întregul model de creștere se bazează pe fluxuri uriașe de capital, încrederea investitorilor și accesul la cipuri avansate. O schimbare bruscă la vârf poate destabiliza întregul lanț.

Cazul are și o dimensiune geopolitică. Huang era un susținător al vânzării mai liberalizate de cipuri americane, inclusiv către China, susținând că răspândirea tehnologiei americane întărește competitivitatea SUA. Criticii spun, dimpotrivă, că exportul de cipuri avansate poate accelera dezvoltarea AI chinezească și poate submina avantajul strategic al Statelor Unite.

Scandalul ar putea duce la controale mai stricte asupra exporturilor, mai ales că legăturile Megaspeed cu piața chineză sunt deja investigate. CNN notează că operatorii din Asia ar putea fi obligați să demonstreze mai riguros proveniența cipurilor și lanțul de custodie al echipamentelor, ceea ce ar crește costurile de conformitate.

„Traseul de audit cerut acum de legiuitorii americani trece direct prin distribuitorii și operatorii din Asia de Sud-Est”, a spus Chasen Nevett, director general al Forani Investments.

„Cazul Megaspeed a transformat proveniența cipurilor într-un risc major de investiție.”

Care sunt următorii pași

Nvidia intră acum într-o perioadă de tranziție fragilă. Colette Kress trebuie să asigure continuitatea operațională, să liniștească clienții și investitorii și să demonstreze că strategia companiei nu depindea exclusiv de fondatorul său. Consiliul va trebui să găsească un succesor capabil să combine viziunea tehnologică, abilitățile de negociere și influența politică pe care Huang le întrunea.

Pentru industria AI, lecția este clară: infrastructura inteligenței artificiale nu mai este doar o poveste despre cipuri, modele și centre de date. Este și o poveste despre guvernanță, securitate națională, datorie, relații politice și încredere. Iar căderea unui singur om poate expune fragilitatea unui întreg sistem.