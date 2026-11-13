Ce se întâmplă cu pensiile și taxele în 2027. Alexandru Nazare anunță schimbări

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță că pensiile vor fi indexate în 2027, însă procentul de majorare nu a fost stabilit. Oficialul a vorbit și despre eliminarea unor taxe, dar și despre posibilitatea reducerii TVA la alimentele de bază. Deciziile vor depinde de situația bugetară și de angajamentele asumate de România în fața Comisiei Europene.

Alexandru Nazare a declarat că Guvernul intenționează să majoreze pensiile anul viitor. Ministrul nu a precizat însă cu cât vor crește veniturile pensionarilor, scrie Antena 3 CNN.

„Am discutat despre indexarea pensiilor, trebuie să o facem. În momentul când vom avea toate datele integrate în platformă, vom avea decizia în Guvern, dar va fi o indexare a pensiilor”, a declarat Alexandru Nazare.

Cu cât ar putea crește pensiile în 2027

Deși ministrul Finanțelor a confirmat intenția de indexare, procentul majorării rămâne necunoscut. Acesta urmează să fie stabilit după finalizarea calculelor pentru bugetul de stat pe 2027.

Legea pensiilor prevede un mecanism de actualizare a valorii punctului de referință, care ține cont de rata medie anuală a inflației și de jumătate din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut.

În 2025 și 2026, valoarea punctului de referință a fost menținută la 81 de lei. Astfel, reluarea indexării ar putea reprezenta prima majorare generală după doi ani de înghețare. Ministrul Muncii, Florin Manole, a susținut anterior că pensiile trebuie indexate, argumentând că scumpirile din ultimii ani au afectat puterea de cumpărare a pensionarilor.

Două taxe vizate de eliminare. Una a fost deja anulată

Alexandru Nazare a vorbit și despre modificările fiscale pregătite pentru anul viitor. Potrivit ministrului, Guvernul intenționează să elimine impozitul minim pe cifra de afaceri, cunoscut drept IMCA, măsură prevăzută în programul de guvernare.

O altă taxă, cea logistică aplicată coletelor cu valoare sub 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene, a fost deja eliminată, începând cu 1 noiembrie 2026. Taxa națională era de 25 de lei pentru fiecare colet eligibil. Eliminarea acesteia a fost decisă pentru a evita suprapunerea cu noile mecanisme fiscale aplicate la nivel european.

În cazul coletelor predate după 1 noiembrie pentru care taxa națională a fost totuși încasată, sumele trebuie restituite plătitorilor, potrivit prevederilor adoptate de Guvern.

TVA la alimente ar putea scădea, dar există un obstacol

Ministrul Finanțelor a declarat că își dorește reducerea TVA pentru alimentele de bază. Cu toate acestea, a avertizat că o asemenea decizie trebuie analizată cu atenție. În prezent, cota redusă de TVA pentru alimentele eligibile este de 11%, iar cota standard este de 21%.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a propus anterior revenirea la o cotă de 9% pentru alimente, însă Ministerul Finanțelor nu a anunțat o decizie în acest sens.

„Mi-aș dori foarte mult, foarte mult dacă am putea să facem acest lucru”, a spus Nazare, referindu-se la reducerea TVA.

Oficialul a explicat că România și-a asumat, în cadrul reformei fiscale din PNRR, aplicarea celor două cote de TVA, de 11% și 21%.

Prin urmare, o modificare a acestora ar putea avea implicații asupra îndeplinirii jaloanelor asumate și asupra fondurilor europene aferente cererii de plată numărul șase. Nazare a precizat că nu dorește să creeze așteptări înainte ca Guvernul să stabilească dacă reducerea taxei este posibilă.

Bugetul pe 2027 va decide ce măsuri pot fi aplicate

Ministrul Finanțelor a subliniat că toate măsurile fiscale și bugetare trebuie analizate împreună, pentru a nu pune în pericol stabilitatea finanțelor publice.

Guvernul trebuie să găsească resurse atât pentru indexarea pensiilor, cât și pentru continuarea investițiilor și reducerea deficitului bugetar. În acest context, Alexandru Nazare a transmis că deciziile privind eventualele reduceri de taxe vor fi luate după centralizarea tuturor datelor financiare.