VIDEO Florin Salam îl face „Gargamel Oribilu” pe CTP. De la „moaște” și gagici la acuzațiile de consum de droguri

Florin Salam l-a atacat pe Cristian Tudor Popescu într-un live pe TikTok, după ce jurnalistul a sugerat că artistul ar consuma droguri. Manelistul a făcut glume pe seama vârstei și a aspectului fizic al lui CTP, pe care l-a comparat cu Gargamel. Salam a vorbit și despre petrecerile, femeile și excesele din tinerețea sa. În plus, i-a transmis lui Mihai Bendeac că ar fi trebuit să-l dea afară pe jurnalist din emisiune.

„Am să zic și eu două vorbe. Popescu… cum îl cheamă?”, a întrebat artistul.

După mai multe încercări, Salam a aflat că este vorba despre Cristian Tudor Popescu. Unul dintre cei prezenți i-a spus că jurnalistul are 70 de ani, lucru care l-a surprins pe manelist.

„70 de ani?”, a întrebat acesta în repetate rânduri. „E moaște”, i-a răspuns una dintre persoanele aflate în mașină. „Moaște? Așa, să-i dea Dumnezeu sănătate, să zicem, da? Să-i dea, să-i dea, lăsând la o parte. Să-i dea. Domnul Popescu. Ce-i, frate? Ce ai?”, a continuat Salam.

Artistul a susținut apoi că jurnalistul îl judecă fără să îl cunoască. A comentat și felul în care acesta se comportă, spunând că nu crede că CTP are vreun prieten.

„Dacă m-ar cunoaște pe mine, ca persoană. Ca un cetățean simplu. Dar ce să văd că la ăla e greu să se apropie cineva, după cum privește omul ăla și cum vorbește”, a spus Florin Salam.

„Gargamel Oribilu”. Salam, despre gagici, băutură și droguri

Discuția a ajuns rapid la aspectul fizic al jurnalistului. Florin Salam l-a comparat pe CTP cu Gargamel, personajul negativ din desenele animate „Ștrumfii”.

„Știi cu cine seamănă? Cu Gargamel ăla. Știi Gargamel ăla din desene animate? El era un om rău”, a spus manelistul.

Salam a arătat în timpul live-ului și o imagine cu personajul, spunând că până și Gargamel este mai dulce decât Cristian Tudor Popescu.

Artistul a trecut apoi la motivul pentru care a ținut să îi răspundă jurnalistului, comentariile despre consumul de droguri. Manelistul nu și-a ascuns excesele din trecut. A vorbit despre nopțile pierdute, femeile din viața sa și alcool, dar a susținut că acea perioadă s-a încheiat.

„Vorbești de droguri. De unde știi tu să vorbești. Știi tu? Le-am făcut pe toate, am avut gagici multe, am pierdut nopți cu gagici. Cu ce vrei tu. Băuturi proaste, băuturi bune. Gata! S-au dus. Știi tu ce facem în zilele astea, să ne mai critici tu, să ne vorbești de droguri și de astea?”, a declarat Florin Salam.

Manelistul nu s-a oprit aici. I-a cerut jurnalistului să își vadă de treburile sale și a lansat, la rândul său, o remarcă jignitoare despre aspectul fizic al acestuia.

„Popescu-le, vezi-ți, fratele meu, de treabă, dacă tu știi că n-ai făcut nicio prostie în viața ta, adică nu ai băut, nu te-ai drogat, nu ce zici tu acolo. Dar la cum arăți… Să moară mama mea, că mă jur dacă nu zici că ai băgat heroină. Iartă-mă, nea Popescu-le, dar ai vorbit pe dos”, a continuat artistul.

La un moment dat, Salam l-a întrebat pe unul dintre cei aflați în mașină ce părere are despre CTP.

„Cristian oribil! Cristian, oribilul. Oribilul! Toată viața ai făcut gâlceavă”, a fost răspunsul primit.

Persoana respectivă i-a reproșat jurnalistului și felul în care a îmbătrânit. Salam a fost de acord.

„Am îmbătrânit și noi, dar ca el nu. Nu, păi am zis că el, personal, a îmbătrânit foarte urât. Toată viața ai făcut gâlceavă, ai citit povești de alea care totul ai inventat”, a mai spus manelistul.

Salam îi transmite lui Bendeac că trebuia să-l dea afară pe CTP

Comentariile care l-au deranjat pe Florin Salam au fost făcute în podcastul lui Mihai Bendeac cu Cristian Tudor Popescu. Actorul a vorbit despre prestația scenică a manelistului și despre starea de transă în care acesta ajunge uneori în timpul concertelor.

„Eu sunt absolut fascinat de prestația scenică a lui Florin Salam și, ca să fiu și mai punctual, de un anumit tip de transă în care el poate ajunge”, a spus Bendeac. „Poate și cu un praf adjuvant, ceva, niște zăpadă”, a intervenit Cristian Tudor Popescu, sugerând că artistul ar consuma droguri.

În live-ul de pe TikTok, Florin Salam a avut un mesaj și pentru Mihai Bendeac. I-a amintit de un episod în care actorul a dat afară mai multe persoane dintr-o emisiune.

„Mai știi cand i-ai dat afara pe moldovenii aia din emisiune. Ăsta a fost mai obraznic ca ăia. Trebuia să-l arunci afara”, i-a transmis Salam.

Spre finalul intervenției, manelistul i-a urat din nou sănătate lui Cristian Tudor Popescu și familiei sale. Artistul a spus că înțelege că nu toată lumea îi apreciază muzica, dar consideră că jurnalistul a mers prea departe cu remarcile la adresa sa.

„Nea Popescule, sper că nu te-ai supărat. Să trăiești, nea Popescule. Să trăiești, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Dar să fii sănătos. Să-ți trăiască copiii tăi, familia ta, nea Popescule, dar… Nu știu ce ai cu mine, adică nu-mi place ce cânt eu.”

Salam și-a încheiat mesajul cu o nouă ironie la adresa jurnalistului.