CTP: Îi chemi să aibă curaj, după care îi faci uitați. Critici la adresa lui Nicușor Dan în cazul magistraților sancționați de CSM și Inspecția Judiciară

CTP a analizat conferința de presă susținută de președintele Nicușor Dan. Într-o intervenție telefonică la B1 TV, gazetarul s-a oprit asupra unui moment specific al discuției cu jurnaliștii. Subiectul a vizat situația magistraților prezenți anterior la consultările de la Palatul Cotroceni.

Sebastian Zachmann, jurnalist Recorder, i-a adresat șefului statului o întrebare referitoare la magistrații sancționați ulterior investigației Recorder și a întâlnirii de la Cotroceni, de Inspecția Judiciară. Acești oameni ai legii au răspuns invitației prezidențiale și și-au exprimat public pozițiile privind sistemul de justiție, în văzul tuturor.

CTP a amintit că magistrații respectivi au avut încredere în președinte. Aceștia au acceptat să își expună părerile, deși riscau posibile consecințe profesionale.

Răspunsul președintelui

Nicușor Dan a evitat un răspuns direct cu privire la protejarea acestor magistrați. El a invocat lipsa unor informații clare despre dosarele lor disciplinare. Președintele a folosit gestionarea crizei politice drept scuză. Timpul alocat problemelor guvernamentale a justificat lipsa de implicare în acest caz.

Cristian Tudor Popescu a catalogat acest moment drept unul inacceptabil.

„Practic a răspuns că nu s-a ocupat de problema asta. Acolo a fost groaznică secvența aia”, a precizat CTP.

Expunere profesională fără susținere

Gazetarul a explicat gravitatea situației pentru funcționarea sistemului de justiție. Magistrații au rămas singuri în fața instituțiilor responsabile cu verificarea abaterilor disciplinare.

„L-a întrebat în legătură cu Inspecția Judiciară și cu faptul că au fost sancționați magistrați care au avut încredere în Nicușor Dan. Va să zic că îi chem pe oamenii ăia să aibă curaj, să critice, după care îi faci uitați. Să-i ardă CSM-ul și Inspecția Judiciară”, a declarat gazetarul.

CTP a contestat argumentul crizei politice. Preocuparea pentru un blocaj politic nu trebuie să împiedice rezolvarea altor chestiuni de pe agenda prezidențială, susține acesta.

Aceste reproșuri fac parte dintr-o serie mai amplă de nemulțumiri exprimate de gazetar. El a considerat răspunsurile președintelui complet insuficiente în mai multe situații expuse marți. CTP a declarat, referitor la conferința de presă de aseară a președintelui: „Da, m-a plictisit crunt”.