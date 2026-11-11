Cât curent consumă, de fapt, electrocasnicele din casă. De la foehn și televizor până la frigider și mașina de spălat

Un foehn folosit zilnic, televizorul lăsat pornit câteva ore sau frigiderul care funcționează permanent pot influența factura la electricitate mai mult decât ne imaginăm. Chiar și electrocasnicele oprite, dar lăsate în priză, pot continua să consume energie. Cât costă, de fapt, utilizarea aparatelor din locuință și care sunt cele care adaugă cei mai mulți bani la factura lunară?

Consumul de energie electrică diferă în funcție de puterea aparatului, vechimea acestuia și timpul de utilizare. Pentru a înțelege mai ușor costurile, am calculat cât ar consuma mai multe electrocasnice obișnuite, folosind un preț ipotetic de 1,50 lei/kWh, cu taxele incluse. Sumele sunt orientative, iar costurile reale depind de contractul fiecărui consumator.

Cât consumă un foehn folosit în fiecare zi

Uscătorul de păr este unul dintre aparatele care consumă multă energie în timpul funcționării, deși este utilizat pentru perioade relativ scurte.

Un foehn cu o putere de 2.000 de wați consumă aproximativ 2 kWh dacă funcționează timp de o oră la putere maximă. Folosit timp de zece minute, consumul ajunge la aproximativ 0,33 kWh, echivalentul a 50 de bani.

Dacă aparatul este utilizat zilnic, câte zece minute, costul lunar poate ajunge la 15 lei. Consumul efectiv poate fi mai mic dacă sunt folosite trepte inferioare de temperatură sau viteză.

Cât consumă televizorul și cât costă să îl ții pornit

Un televizor modern poate consuma, de exemplu, 100 de wați în timpul funcționării. Dacă este utilizat patru ore pe zi, consumul lunar ajunge la aproximativ 12 kWh. La prețul luat în calcul, televizorul adaugă aproximativ 18 lei pe lună la factura de energie electrică.

Diferențele dintre modele pot fi însă importante. Un televizor cu ecran mare și luminozitate ridicată poate consuma mai mult decât unul de dimensiuni reduse.

Potrivit Comisiei Europene, utilizarea modurilor de imagine dinamice sau a conținutului HDR poate crește semnificativ consumul. Pe eticheta energetică, acesta este exprimat în kWh pentru 1.000 de ore de funcționare.

Cât consumă frigiderul într-o lună

Spre deosebire de alte electrocasnice, frigiderul rămâne conectat permanent la electricitate. Totuși, compresorul nu funcționează continuu, iar consumul variază în funcție de temperatură, dimensiuni și eficiența aparatului. Un frigider care are înscris pe eticheta energetică un consum anual de 240 kWh utilizează, în medie, aproximativ 20 kWh pe lună.

În acest exemplu, costul este de 30 de lei lunar, respectiv 360 de lei pe an. Frigiderele mai vechi sau cele de capacitate mare pot consuma considerabil mai mult. Deschiderea frecventă a ușii, amplasarea lângă surse de căldură și setarea unei temperaturi prea scăzute pot crește consumul.

Mașina de spălat rufe. Cât costă un ciclu

Mașinile de spălat moderne sunt proiectate să reducă atât consumul de energie, cât și pe cel de apă.

De exemplu, un model care consumă 50 kWh la 100 de cicluri, conform etichetei energetice, utilizează în medie 0,5 kWh pentru o spălare în programul Eco 40-60. La un preț de 1,50 lei/kWh, o spălare costă aproximativ 75 de bani, fără a include apa și detergentul.

Pentru 12 spălări într-o lună, costul energiei electrice ajunge la aproximativ 9 lei. Programele cu temperaturi mai ridicate pot crește consumul, deoarece încălzirea apei necesită o cantitate importantă de energie.

Cât consumă uscătorul de rufe

Uscătorul de rufe poate avea un consum semnificativ, în special în cazul aparatelor mai vechi care utilizează rezistențe electrice pentru încălzire. Un model eficient, cu pompă de căldură, care are un consum declarat de 120 kWh pentru 100 de cicluri, utilizează în medie 1,2 kWh pentru o uscare, scrie Digi24.

Astfel, 12 cicluri lunare înseamnă aproximativ 14,4 kWh, echivalentul a 21,60 lei.

În cazul unor uscătoare mai vechi, care consumă 2,5-3 kWh pentru un ciclu, costurile pentru același număr de utilizări pot ajunge la 45-54 de lei lunar. Comisia Europeană recomandă centrifugarea corespunzătoare a rufelor înainte de uscare și curățarea periodică a filtrelor, pentru a evita un consum inutil de energie.

Cât consumă un LED care rămâne aprins la un electrocasnic

Un detaliu adesea ignorat este consumul aparatelor aflate în modul standby. Televizoarele, cuptoarele cu microunde sau alte dispozitive pot continua să utilizeze energie chiar dacă nu funcționează efectiv.

Lumina roșie sau verde a unui LED de semnalizare consumă, în general, foarte puțin. Totuși, consumul unui aparat aflat în standby nu provine exclusiv de la acel LED, ci și de la circuitele electronice care rămân alimentate.

Pentru un consum ipotetic total de 0,5 wați în standby, un aparat conectat permanent la priză utilizează aproximativ 0,36 kWh în 30 de zile. Costul ar fi de numai 54 de bani pe lună. În schimb, zece dispozitive care consumă fiecare 0,5 wați ar adăuga aproximativ 5,40 lei la factură.

Reglementările europene aplicabile din 2025 prevăd, pentru anumite categorii de echipamente, limite de 0,5 wați în standby și 0,8 wați atunci când aparatul afișează informații sau starea de funcționare. Dispozitivele conectate la internet pot avea un consum diferit.

Cea mai simplă metodă este verificarea etichetei energetice. Pentru mașinile de spălat și uscătoarele noi, consumul este exprimat în kWh pentru 100 de cicluri. În cazul frigiderelor, eticheta indică energia consumată anual, iar la televizoare, consumul pentru 1.000 de ore de utilizare.