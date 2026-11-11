Bani mai mulți pentru părinții care se întorc mai devreme la muncă. Stimulentul ar putea ajunge la 4.000 de lei

Părinții care aleg să revină la serviciu înainte de încheierea concediului pentru creșterea copilului ar putea primi mai mulți bani de la stat. Un proiect de lege aflat în Parlament propune ca stimulentul de inserție să fie egal cu indemnizația de creștere a copilului. Suma ar urma să fie acordată lunar, pe lângă salariu, până când copilul împlinește doi ani.

Măsura este prevăzută într-o inițiativă legislativă depusă la Senat, care urmărește să încurajeze întoarcerea părinților pe piața muncii. Potrivit Știrile ProTV, indemnizația medie pentru creșterea copilului a fost de 3.977 de lei în luna august, în timp ce stimulentul acordat în prezent este considerabil mai mic.

Proiectul a primit aviz favorabil în Comisia pentru buget a Senatului, însă nu a fost adoptat definitiv. Pentru a intra în vigoare, trebuie să parcurgă etapele legislative și să fie promulgat.

Câți bani primesc acum părinții care revin la muncă

În prezent, valoarea stimulentului de inserție depinde de momentul în care părintele decide să își reia activitatea profesională. Cei care revin la serviciu înainte ca bebelușul să împlinească șase luni beneficiază de un stimulent de 1.500 de lei lunar.

Dacă întoarcerea la muncă are loc mai târziu, suma acordată este de 650 de lei pe lună. Noua propunere legislativă ar elimina aceste valori fixe pentru perioada concediului de creștere a copilului și ar introduce un stimulent egal cu indemnizația care i s-ar fi cuvenit părintelui dacă rămânea acasă.

De exemplu, un părinte care beneficia de o indemnizație de 4.000 de lei ar putea primi aceeași sumă ca stimulent, pe lângă salariul obținut după revenirea la serviciu.

Astfel, veniturile lunare ar putea crește semnificativ, în special pentru familiile care au nevoie de bani pentru creșă, bonă sau alte cheltuieli legate de îngrijirea copilului.

Stimulentul ar putea fi acordat până la trei ani

Proiectul prevede și prelungirea perioadei de acordare a sprijinului financiar. Potrivit inițiativei, părinții care se întorc la muncă ar urma să primească un stimulent egal cu indemnizația până când copilul împlinește doi ani. În cazul copiilor cu dizabilități, această perioadă ar fi extinsă până la trei ani.

Ulterior, stimulentul ar deveni o sumă fixă de 650 de lei lunar. Acești bani ar putea fi acordați până la împlinirea vârstei de trei ani a copilului, respectiv patru ani în cazul copiilor cu dizabilități.

Măsura urmărește să le ofere părinților mai multă libertate în alegerea momentului în care revin la activitatea profesională, fără să piardă sprijinul financiar asociat concediului de creștere a copilului.

Aproape 70.000 de părinți beneficiau de stimulent

Datele Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială arată că aproape 70.000 de persoane beneficiau de stimulent de inserție în luna august 2026.

În aceeași perioadă, peste 145.000 de părinți primeau indemnizația pentru creșterea copilului, a cărei valoare medie era de 3.977 de lei.

Diferența dintre cele două forme de sprijin este unul dintre motivele pentru care mulți părinți aleg să rămână acasă până la finalul concediului.

O mamă intervievată de Știrile ProTV a explicat că întoarcerea la serviciu presupune cheltuieli suplimentare, mai ales atunci când familia nu găsește un loc la o creșă de stat și trebuie să apeleze la una privată.

Ce spun inițiatorii proiectului

Deputata PNL Raluca Turcan, unul dintre inițiatorii proiectului, susține că măsura ar putea avea efecte pozitive inclusiv asupra bugetului de stat.

„Este o măsură benefică pentru bugetul statului, pentru că, întorcându-se la muncă, evident, salariul este purtător de contribuții”, a declarat Raluca Turcan pentru Știrile ProTV.

Specialiștii în resurse umane consideră că o asemenea schimbare ar putea facilita reintegrarea profesională a părinților, mai ales după perioade lungi petrecute în concediu.

Totuși, majorarea stimulentului de inserție nu se aplică deocamdată. Proiectul legislativ L604/2026 se află încă în procedură parlamentară, iar Camera Deputaților este forul decizional. Dacă va fi adoptată în forma propusă, legea ar urma să intre în vigoare în anul următor publicării în Monitorul Oficial.