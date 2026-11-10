UPDATE: Mișcarea Sens, reacție după ce Nicușor Dan i-a interzis accesul la Cotroceni jurnalistului Ovidiu Vanghele

Mișcarea Sens arată într-o postare pe rețelele sociale faptul că președintele încalcă Legea 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, în cazul lui Ovidiu Vanghele.

„Citat din Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, «Articolul 19, alin (2) Autoritățile și instituțiile publice nu pot interzice în nici un fel accesul mijloacelor de informare în masă la acțiunile publice organizate de acestea.» Aviz președintelui Dan: În ultima perioadă, în Occident, singurul care și-a permis să restricționeze accesul presei care îl critică a fost Donald Trump. Iar Justiția americană le-a dat dreptate jurnaliștilor„, potivit mesajului transmis de Mișcarea Sens.

Prezent la conferința de presă a președintelui Nicușor Dan, Ovidiu Vanghele, de la Centrul de Investigații Media, l-a întrebat pe șeful statului despre votul pe care procurorul general Cristina Chiriac l-a dat în cadrul Secției pentru Procurori a CSM împotriva propunerii ca această Secție să sesizeze Inspecția Judiciară cu privire la o ingerință comisă chiar de Chiriac.

„Acum o lună, o lună și jumătate în secția de procurori a CSM din care face parte, împotriva propunerii ca această secție să sesizeze Inspecția Judiciară, care inspecție să cerceteze o ingerință comisă chiar de dânsa. Este acest lucru parte din reformarea justiției pe care o propuneați cetățenilor români acum un an și jumătate?”, a întrebat jurnalistul.

Jurnalistul Ovidiu Vanghele, dat afară de la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a evitat răspunsul și i-a interzis jurnalistului să mai participe la evenimentele organizate la Palatul Cotroceni.

„În primul rând, îmi cer scuze pentru că v-am făcut să așteptați atât de mult. În al doilea rând, față de injuriile pe care mi le-ați adus, am dispus ca dumneavoastră să nu mai veniți la conferințe de presă la Palatul Cotroceni în acest mandat. Colegii mei miloși au sărit peste ordinul meu, peste dispoziția mea, v-o comunic eu, dar dumneavoastră nu o să mai veniți și nu o să mai puneți întrebări”, a spus președintele Nicușor Dan.

Cine este Ovidiu Vanghele

Ovidiu Vanghele are peste două decenii de experiență profesională în presa de investigații. Și-a început cariera la Mediafax și, ulterior, a fost reporter al Știrilor Pro TV. În 2013, a fondat Centrul pentru Investigații Media, organizație pe care o conduce și în prezent.

S-a făcut remarcat prin anchetele sale privind abuzurile din instituțiile de sănătate mintală, corupția, utilizare nelegală a fondurilor publice țelele de influență politică și scandalurile din sistemul de protecție socială.

Mai mult, el a colaborat cu publicații și proiecte precum EurActiv România, Factual, Ziare.com și Să fie Lumină, unde din 2017 coordonează activitatea editorială alături de Vlad Stoicescu. De asemenea, a realizat împreună cu Ana Poenariu seria de investigații „Toți oamenii generalului” despre Gabriel Oprea, precum și anchetele „Azilele groazei” și „Toți știau”.