Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că președintele rus Vladimir Putin dorește să restabilească influența Moscovei asupra fostelor teritorii sovietice, punând în pericol membrii NATO din regiunea baltică.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat țările europene că ambițiile lui Vladimir Putin se extind dincolo de Ucraina.

Potrivit lui Zelenski, Moscova dorește să-și restabilească influența asupra fostelor teritorii sovietice și ar putea, în cele din urmă, să amenințe membrii NATO.

Zelenski a declarat că slăbirea sprijinului european pentru Kiev ar putea expune continentul la intensificarea atacurilor hibride rusești sau la o expansiune militară mai profundă, descriind o Ucraină puternică ca fiind esențială pentru securitatea europeană.

Într-un interviu acordat DR Nyheder din Danemarca, Zelenski a declarat că țări precum Moldova și statele baltice ar putea fi deosebit de vulnerabile dacă Ucraina ar pierde sprijinul pe care îl primește în prezent din partea partenerilor europeni.

„Putin vrea URSS înapoi”, a spus Zelenski, argumentând că ambițiile Moscovei includ recâștigarea influenței asupra fostelor republici sovietice, statele baltice și Moldova fiind printre teritoriile aflate în pericol.

Președintele ucrainean a subliniat două posibile consecințe în cazul dispariției asistenței europene pentru Ucraina.

În ceea ce a descris ca fiind scenariul mai puțin periculos, Rusia și-ar intensifica operațiunile hibride în toată Europa, invocând presupuse activități din Moldova, România, Bulgaria, Germania, Finlanda și Danemarca.

Zelenski avertizează că posibilitatea mai periculoasă ar fi ca Rusia să se apropie și mai mult de Europa.

O astfel de extindere ar putea implica statele membre NATO, forțând potențial alianța să răspundă și atrăgând Statele Unite. Zelenski a ridicat, de asemenea, posibilitatea ca Rusia să blocheze Marea Baltică, făcând o comparație cu blocada sa asupra Mării Negre.

Zelenski respinge concesiile teritoriale asupra Donbasului

Președintele ucrainean a respins, de asemenea, propunerile conform cărora Kievul ar trebui să cedeze teritorii din regiunea Donbas în schimbul păcii sau al garanțiilor de securitate.

Argumentul lui Zelenski este că declarațiile anterioare ale lui Putin despre Donbas nu au reflectat obiectivele mai largi ale campaniei militare a Rusiei. Zelenski a reamintit că Moscova vorbise inițial despre regiune înainte de a încerca să ocupe Kievul, capitala Ucrainei.

El a citat, de asemenea, afirmațiile Rusiei conform cărora acționează pentru a proteja populațiile vorbitoare de limbă rusă, contrastând aceste declarații cu crimele și tortura raportate în Bucea și în alte locații în timpul războiului.

Zelenski a spus că i-a contestat pe interlocutorii americani care au ridicat posibilitatea de a da Donbasul în schimbul unor garanții de securitate similare cu aderarea la NATO, dar care nu ar oferi Ucrainei statutul de membru cu drepturi depline al alianței.

Principala sa preocupare, a spus el, era că asigurările vagi nu vor împiedica Rusia să revină pe câmpul de luptă după o pauză temporară.

„Apoi se vor întoarce peste un an, doi ani sau cinci ani. Și cine va fi vinovat?”, a întrebat el.

Zelenski a făcut referire și la decizia Ucrainei de a renunța la armele nucleare, argumentând că eforturile ulterioare de integrare în Europa și de aderare la NATO au fost obstrucționate înainte ca Rusia să ocupe teritoriul ucrainean.

El a spus că istoria a făcut dificil pentru Kiev să aibă încredere în asigurările că predarea Donbasului va asigura o pace durabilă.

Ucraina propune armistițiul de-a lungul liniei frontului actuale

În ciuda avertismentelor sale cu privire la ambițiile mai ample ale Rusiei, Zelenski a spus că cea mai rapidă cale pentru a pune capăt războiului ar fi oprirea luptelor pe pozițiile actuale și trecerea la negocieri diplomatice.

El a propus un armistițiu bazat pe menținerea liniei frontului existente, urmat de discuții care ar putea continua luni de zile sau chiar mai mult. Un astfel de aranjament, a spus el, ar pune capăt luptelor imediate și ar opri alte morți, creând în același timp spațiu pentru diplomație.

Cu toate acestea, el a avertizat că reacția Moscovei la propunere ar fi revelatoare. Dacă Putin ar refuza să oprească luptele până când nu se va negocia un acord cuprinzător pe termen lung care să acopere numeroase chestiuni politice și de securitate, a spus Zelenski, acest lucru ar indica faptul că Rusia nu dorește cu adevărat să oprească războiul.