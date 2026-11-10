UPDATE – Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, nominalizat și el de președinte pentru formarea unui guvern, a reacționat marți seară la explicațiile președintelui privind „iluzia” guvernării PNL cu USR.

„Am aflat în această seară de la președintele Nicușor Dan, în urma conferinței sale de presă, că 30% este mai mic decât 50% și că, având 30%, noi, PNL și USR, nu am putut guverna.

Dar, surpriză: cu doar 23%, PSD poate guverna. 23% este mai mic și decât 30%, și decât 50%.

Politica este despre numere, despre matematică, dar și despre valori, despre principii și despre alegerile pe care le facem”, a scris Siegfried Mureșan pe pagina sa de Facebook.

Preşedintele Nicuşor Dan a explicat de ce e o iluzie că PNL şi USR, în configuraţia politică actuală, ar putea să guverneze fără un dialog cu PSD.

Pentru a guverna o țară, este necesară o majoritate de 50% şi „niciun preşedinte din nici o ţară democratică nu poate să suplinească diferenţa între 30% şi 50%”, a spus el luni, într-o conferință de presă susținută după luni de tăcere și de criză politică.

El a mai spus că, din condiția de minoritar în Parlament, nu există decât două opţiuni: formarea unei coaliții majoritare, în care nu pot fi atinse toate scopurile propuse, ori intrarea în Opoziție sperând la o guvernare viitoare.

30% e mai mic decât 50%

„Aici situaţia este următoarea. Bineînţeles, în mod democratic, o parte dintre români susţin PNL şi USR, mulţi dintre ei m-au votat şi votul lor a fost decisiv pentru a intra în turul doi şi pentru a ajunge în poziţia asta şi le voi fi tot timpul recunoscător. În linii mari, poziţia lor este aşa. Cea mai bună opţiune de guvernare pentru România este PNL-USR. Perfect. Mai spun că PSD e un partid nociv pentru România, are un istoric, îşi protejează clientela. Perfect. Dar ei mai spun, dacă preşedintele ar fi susţinut cu adevărat PNL şi USR, partidele astea ar fi azi la guvernare. Asta e complet fals. Pentru că, pur şi simplu, 30% e mai mic de 50%”, a precizat Nicuşor Dan, în conferinţa de presă.

Şeful statului a menţionat că, „pentru a guverna o ţară, trebuie să ai 50% şi niciun preşedinte din nici o ţară democratică nu poate să suplinească diferenţa între 30% şi 50%”.

El a răspuns și la acuzațiile că ar fi putut împiedica moțiunea de cenzură a PSD împotriva propriului guvern.

„Acelaşi răspuns. Niciun preşedinte în nici o ţară democratică nu poate să împiedice un partid să acţioneze şi reprezentanţii lui în Parlament să acţioneze într-un fel sau altul”, a menţionat el.

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