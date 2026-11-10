Avioane F-16 ridicate de la sol în urma detectării unei ținte aeriene în apropiere de Sulina

Ținta aeriană a fost detectată la 25 de kilometri est de localitatea Sulina.

Mihai Dima
Avioane F-16 ridicate de la sol în urma detectării unei ținte aeriene în apropiere de Sulina

Avion de luptă F-16 din cadrul Bazei Aeriene 86 Borcea Fetești

Ținta aeriană a fost detectată la 25 de kilometri est de localitatea Sulina.







Ministerul Apărării Naționale a anunțat marți seară că o țintă aeriană a fost identificată în apropiere de Sulina, la 25 de kilometri est. Astfel, Forțele Aeriene au decis să ridice de la sol două avioane militare F-16.

„Astăzi, 10 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la aproximativ 25 de kilometri est de localitatea Sulina.
Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești”, potrivit mesajului transmis de Ministerul Apărării Naționale.

Mesaj RO-Alert în zona orașului Sulina

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind transmis și un mesaj RO-Alert în zona de est a județului Tulcea.

„Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din estul județului Tulcea, iar la ora 17:31 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, potrivit MApN.

Alarma aeriană a încetat la ora 18:38, potrivit reprezentanților MApN.

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