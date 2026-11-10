Deputatul Florin Roman, reacție după ce nominalizarea sa în Comisia de Control a SRI a fost respinsă

În declarația sa, Florin Roman consideră că respingerea nominalizării sale în Comisia de Control a SRI este neconstituțională.

„Am fost nominalizat de PNL pentru a ocupa un loc al partidului în comisia de control a SRI. Propunerea a fost refuzată de noua majoritate PSD-AUR și celelalte partide extremiste plus parte din puciști. Doar în cazul meu a fost aplicată această procedură, iar nerespectarea cutumei parlamentare deschide o cutie a Pandorei, pentru că nu este constituțional ca alții să decidă pe locurile PNL”, susține acum deputatul liberal.

Florin Roman se consideră o țintă a PSD

Deputatul susține că toate nominalizările de astăzi din Parlament, inclusiv cele care vizează Televiziunea Română, Radioul Public și Curtea de Conturi, reprezintă un blat între PSD și AUR.

„Am mai trăit asta pe vremea lui Liviu Dragnea, când a fost nevoie de o decizie CCR, pentru a ocupa funcția de președinte al Comisiei de Administrație Publică. Așa că sunt obișnuit să fiu țintă pentru PSD și mai nou, AUR. De la unii puciști care se plâng de abuzuri, dar votează împotriva colegilor, personal nu am nicio așteptare. În politică, după o vreme roata se întoarce. Azi toate înțelegerile parlamentare între PSD și AUR plus puciști au mers strună, la Curtea de Conturi, Radio și Televiziunea Română. Blat perfect!”, susține deputatul în mesajul său.

Acuzat de plagiat, a renunțat la funcția de ministru

Florin Roman a ajuns în Parlamentul României în urma alegerilor electorale din anul 2016.

Între 25 noiembrie și 15 decembrie 2021, acesta a fost numit la conducerea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Guvernul Nicolae Ciucă.

Roman a renunțat însă la funcție în urma unui scandal de plagiat.

Mai mult, acesta a fost acuzat că a trecut în CV-ul său o diplomă de licență pe care nu o are. De asemenea, a fost acuzat și de faptul că ar fi publicat o carte care nu a putut fi găsită.

Diploma de licență ar fi fost obținută la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, însă conducerea universității a precizat la momentul scandalului că el nu a obținut o diplomă de licență, ci doar un atestat al absolvirii unui colegiu neacreditat din Alba Iulia.

O anchetă a publicației Europa Liberă, realizată în 2025, evidenția faptul că el se numără printre cei 17 parlamentari care, deși dețin proprietăți în Capitală, beneficiază și de chirii de la stat.