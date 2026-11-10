Autorul atacului armat comis la Cracovia, Michal Oksinski, a consultat materiale online despre neonazistul norvegian Anders Behring Breivik, au anunțat autoritățile din Polonia. Descoperirea susține ipoteza unei radicalizări de extremă dreapta, iar ancheta vizează atât anturajul suspectului, cât și starea sa psihică.

Atacul armat de la Cracovia. Michal Oksinski era interesat de neonazistul Anders Breivik, anunță Guvernul polonez

Serviciile de securitate au obținut acces la computerul utilizat de Michal Oksinski. Ministrul polonez al Justiției, Waldemar Zurek, a confirmat existența unor accesări de site-uri dedicate lui Anders Breivik, extremistul care a ucis 77 de persoane în Norvegia în iulie 2011, potrivit News.ro.

„Serviciile au acces la computerul teroristului. Vedem efectiv că a consultat site-uri despre Anders Breivik”, a declarat Waldemar Zurek.

Simboluri identificate la domiciliul suspectului

În cadrul perchezițiilor efectuate la locuința atacatorului, anchetatorii au ridicat un steag Gadsden. Acest simbol istoric american înfățișează un șarpe cu clopoței pe fundal galben și poartă deviza „Don’t Tread on Me”.

În contextul politic contemporan, steagul este asociat cu anumite mișcări de extremă dreapta din Statele Unite ale Americii.

Bilanțul atacului

Atacul desfășurat de Michal Oksinski a provocat decesul a nouă persoane. Primele victime au fost membrii familiei sale, respectiv părinții și sora sa, găsiți decedați cu plăgi împușcate la domiciliu, situat la o distanță de două ore de mers cu mașina de locul atacului ulterior.

Ulterior, în centrul istoric din Cracovia, autorul a deschis focul din interiorul autovehiculului său în Piața Târgului. Acesta purta ținută militară, mască și cască și folosea o pușcă semiautomată.

Șase persoane au fost ucise în această locație, printre care un cetățean britanic și o cetățeană austriacă. În urma tragerilor, alte 15 persoane au suferit răni, incluzând cinci cetățeni străini din Marea Britanie, Portugalia, Rusia, Germania și Austria. De asemenea, un ofițer de poliție a fost grav rănit în confruntarea cu atacatorul înainte ca acesta să fie reținut.

Ipotezele anchetei oficiale

Ministrul Waldemar Zurek a precizat că probele adunate până în prezent consolidează ipoteza unei radicalizări ideologice. În paralel, ancheta examinează posibilitatea existenței unor tulburări psihice ale autorului.

Oficialul polonez a evidențiat gradul de pregătire al suspectului, menționând descoperirea a zece încărcătoare și a aproximativ 500 de cartușe destinate armei semiautomate. Numărul munițiilor depășește utilizarea obișnuită dintr-un poligon de tir.

”Deţinerea a zece încărcătoare de armă semiautomată şi aproximativ 500 de cartuşe depăşesc cu mult nevoile obişnuite ale unui trăgător care frecventează un stand de tir”, a declarat el.

”Vedem clar că acest individ se pregătea să treacă la fapte”, a declarat ministrul polonez al Justiţiei.

Investigațiile tehnice continuă asupra armamentului și muniției confiscate. Anchetatorii verifică dacă proiectilele utilizate erau de tip militar sau dacă au fost concepute special pentru a spori gravitatea rănilor provocate victimelor.