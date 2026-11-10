Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a retras marți, 10 noiembrie, licența de furnizare a energiei electrice a companiei IBN Energy SRL. Decizia vine după ce firma nu a constituit garanții financiare de peste 3,5 milioane de lei, nu și-a respectat obligațiile de plată și nu a mai răspuns solicitărilor autorității. Inspectorii ANRE nu au găsit niciun reprezentant al societății la sediul declarat.

Situația companiei IBN Energy a intrat în atenția autorităților după mai multe nereguli înregistrate pe piața energiei electrice. Potrivit ANRE, firma a continuat să încalce obligațiile legale chiar și după ce a primit avertismente și amenzi.

Verificările au arătat că societatea nu mai desfășura activitate la sediul declarat și nu putea fi contactată de reprezentanții instituției.

Garanții de peste 3,5 milioane de lei, neconstituite

Problemele au început în august 2025, când IBN Energy a introdus pe Piața Intrazilnică de energie electrică ordine care nu erau acoperite de garanții financiare suficiente.

Compania avea la dispoziție garanții de numai 150.000 de lei, deși activitatea desfășurată necesita o acoperire financiară mult mai mare.

În perioada 1–7 august 2025, Transelectrica a identificat un dezechilibru negativ semnificativ înregistrat de furnizor.

În urma acestei situații, societatea trebuia să constituie o garanție financiară de 3.522.276,50 lei. Termenul-limită era 26 august 2025, însă obligația nu a fost îndeplinită. Mai mult, IBN Energy nu și-a achitat nici obligațiile de plată către Bursa Română de Mărfuri.

Inspectorii ANRE nu au găsit pe nimeni la sediul firmei

Una dintre cele mai grave constatări ale autorității privește lipsa de cooperare a companiei.

În timpul controlului, inspectorii nu au găsit la sediul declarat nicio persoană care să ofere explicații și nici indicii ale desfășurării activității de furnizare a energiei electrice. Timp de mai multe luni, firma nu a răspuns mesajelor electronice, adreselor oficiale sau convocărilor transmise de ANRE.

În plus, societatea nu a informat autoritatea despre schimbarea acționariatului și a reprezentantului legal, deși modificările fuseseră înregistrate la Registrul Comerțului în august 2025.

George Niculescu: „Este un risc pentru piață”

Președintele ANRE, George Niculescu, a avertizat că asemenea situații pot produce efecte asupra întregii piețe de energie.

„O licență de furnizare nu este doar un bilet de intrare pe piață, ci un angajament permanent față de piață”, a declarat acesta.

Șeful autorității a explicat că garanțiile financiare sunt esențiale pentru funcționarea pieței, deoarece neîndeplinirea obligațiilor de către un furnizor poate transfera riscuri și costuri asupra celorlalți participanți.

„Este un risc pentru piață, iar costul acestui risc ajunge, în final, la ceilalți participanți și la consumatori”, a avertizat Niculescu.

Amenzile nu au schimbat situația

Retragerea licenței nu a fost prima măsură luată de ANRE împotriva companiei. În martie 2026, IBN Energy a primit un avertisment. Două luni mai târziu, autoritatea a aplicat o amendă de 5.000 de lei.

În august 2026 au urmat alte patru sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 120.000 de lei. Cu toate acestea, compania nu a remediat problemele constatate.

ANRE a stabilit că situația nu mai poate fi corectată prin măsurile aplicate anterior și a decis retragerea licenței, în baza regulamentului privind autorizarea operatorilor din sectorul energiei electrice.

Ce se întâmplă cu alimentarea consumatorilor

Deși măsura este una severă, autoritatea precizează că niciun consumator nu va rămâne fără energie electrică în urma retragerii licenței. IBN Energy nu avea în portofoliu clienți finali la momentul deciziei. Potrivit datelor oficiale, societatea desfășurase activitate doar în perioada februarie–august 2025.

Garanțiile neconstituite sunt sumele de bani pe care o firmă trebuia să le depună pentru a demonstra că își poate respecta obligațiile financiare, dar nu a făcut-o. În cazul IBN Energy, compania nu a asigurat garanții de peste 3,5 milioane de lei, ceea ce a creat riscuri pentru ceilalți participanți la piața energiei.