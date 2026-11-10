Sorina Matei a fost votată în Parlament drept noua șefă a Televiziunii Publice, după ce a fost propusă în această funcție de AUR. Sorina Matei conducea deja interimar de aproximativ o lună TVR. Sorina Matei este jurnalist specializat pe domeniul justiției. Ea a fost însă și în mijlocul a mai multor controverse privind subiecte precum pandemia de COVID-19.

Sorina Matei și-a început cariera la Jurnalul Național, în 1997. Matei a trecut prin redacțiile Antena 1/Antena 3, B1 TV, România TV, Digi24 și Aleph News. Din 2025 a activat în trustul condus de Radu Budeanu. În acest timp, a scris pentru Gândul, iar mai apoi Mediafax.

Războiul din timpul interimatului în fruntea TVR

În luna de interimat din fruntea TVR, Sorina Matei a fost ținta unei controverse. Situația a pornit de la ediția de luni a emisiunii „Poarta Pangrati”, difuzată pe TVR 2. Invitata era Cristiana Bota, una dintre fostele crainice cunoscute ale Televiziunii Române. La emisiune, fosta vedetă a televiziunii a fost adusă de fiul său, Tudor Bota, care lucrează la TVR. Problema semnalată de Sorina Matei este că fiul Bota, angajat al TVR, conducea o mașină de lux.

Imaginile au ajuns ulterior în mediul online și au fost comentate de Sorina Matei. Aceasta a pus episodul în contextul problemelor financiare prin care trece televiziunea publică.

„În direct, pe TVR 2: O rudă a unui fost angajat TVR vine la serviciu, în TVR, cu mașină Porsche, în timp ce o echipă mică de oameni stă noapte-zi să asigure funcționarea SRTV (salarii, electricitate, carburant etc.) în condiții de executare silită, fără CA și cu restricții. Fostul angajat TVR are mai multe rude în TVR, angajate pe bani publici. Se pot schimba persoane, conduceri de televiziuni, legi, partide. Se poate schimba orice, la nesfârșit. Însă unii oameni nu înțeleg că too much is too much”, a transmis Sorina Matei. Marina Almășan a răspuns ulterior printr-o postare amplă pe Facebook. Aceasta susținea că mașina nu era a lui Tudor Bota, deși mașina avea numărul de înmatriculare cu literele BTA la final. „Poate că o a treia sursă i-ar fi povestit puțin despre Tudor Bota și despre faptul că mașina, devenită, iată, simbol al «opulenței angajaților TVR» – de fapt, așa cum înțeleg, nici măcar nu era a lui”, a scris Almășan.

Sorina Matei și „Sistemul” care l-ar fi făcut pe „dracu în patru să-l scoată pe Nicușor Dan președinte”

Sorina Matei a fost în campania de la Alegerile Prezidențiale din 2025 un opozant direct al lui Nicușor Dan.

„Sincer, cred că vor face pe dracul în patru să-l scoată pe Nicușor Dan președinte. Sistemului îi este frică de români”, a spus Sorina Matei, conform Aktual24, în timpul campaniei.

În perioada campaniei din 2025, jurnalista a criticat și anularea alegerilor din 2024. Atunci, Călin Georgescu a ajuns neașteptat pe primul loc al primului tur. „Anularea alegerilor prezidențiale pe motiv de «influență» externă sau TikTok a fost un furt, o ilegalitate și o mega minciună”, scria Sorina Matei după primul tur al alegerilor din 2025. Acel tur fusese câștigat de șeful AUR, George Simion.

Apropierea de Ion Iliescu

La moartea fostului președinte Ion Iliescu, Sorina Matei a vorbit public despre relația profesională pe care a avut-o cu Ion Iliescu. În acel text, jurnalista a vorbit despre relația profesională cu Ion Iliescu pe vremea când ea era jurnalist acreditat la Cotroceni. Sorina Matei povestește că a „bătut țara și planeta mulți ani cu Ion Iliescu”; „Ne-am contrat, ne-am împăcat, ne-am certat pe PSD, iar ne-am împăcat, ne-am respectat.”

„Pentru mine a fost, este și va rămâne mereu omul de stat care a așezat România pe drumul corect, occidental. Și care s-a luptat pentru asta. A făcut CFSN, Adunarea Constituantă, cel mai mare partid politic din România, 2 Constituții, a adaptat legea statului român la opțiunile strategice ale României, s-a luptat cu extremismul, a conviețuit cu Coposu, s-a luptat cu Regele, s-a împăcat cu Regele, a luptat cu șobolăniile din PSD, cu capitalismul de cumetrie și în final el a rămas același. Simplu, senin, deschis și…neschimbat.

(…) Mineriada – a fost o greșeală, pe care a încercat s-o îndrepte, dar nu mai era nimic de îndreptat. Ulterior, România a avut și alte mineriade, pentru că minerii erau o forță – la acea vreme – folosită politic. Așa cum o „mineriadă” sinistră a linșajului săvârșește acum și mizeria deversată de USR”, a scris ea.

Sursa citată de Sputnik

Sputnik, publicație a cărui conținut a ajuns să fie interzis în România, ca parte a sancțiunilor UE împotriva unor canale media rusești, a preluat comentarii ale Sorinei Matei, pe care le-a prezentat ulterior în articole proprii.

Anterior, în 2017, Sorina Matei critica Sputnik. „Mai întâi, trebuie spus că Sputnik este agenţia de presă, localizată în Moscova, cu mai multe birouri regionale, parte a agenţiei Rossiya Segodnya- controlată de guvernul rus.

Rossiya Segodnya- agenţia mamă a Sputnik- este în întregime operată şi deţinută de guvernul rus şi este creată pe 9 Decembrie 2013 din ordinul executiv al preşedintelui rus, Vladimir Putin. Ea încorporează şi RIA Novosti, Voice of Russia şi multe alte vehicule media ale propagandei ruse”, scria Sorina Matei.

Episodul preluării unor opinii ale Sorinei Matei de către Sputnik a fost invocat și în momentul rupturii dintre jurnalistă și postul de televiziune B1TV.

„Nu în ultimul rând, apreciem când o prestigioasă agenție de presă, Sputnik, laudă un fost realizator de programe de la B1 TV. Ne scutește de alte comentarii”, a transmis postul TV.

Ruperea de B1TV

Plecarea Sorinei Matei de la B1Tv a fost cu scandal. Într-un interviu pentru Pagina de Media, acţionarul postului, Sorin Oancea, a explicat motivele despărțirii. Acestea au fost legate de audienţele slabe ale emisunii sale şi modul în care a abordat subiectul pandemiei de coronavirus.

„Decizia are legătură doar cu audienţele slabe ale emisiunii şi cu o orientare pro-rusă legată de criza de coronavirus. Orientare tot mai evidentă în ultima perioadă. Linia pe care mergea nu corespundea nici realităţii, nici punctului nostru de vedere. De aceea, am renunţat la colaborare, pentru că era o colaborare, Sorina Matei nu era angajată a postului“, a spus Oancea atunci.

Jurnalista Sorina Matei s-a apărat și a argumentat că B1 TV i-a reziliat contractul fără nicio notificare în prealabil.

„După 6 zile în care a ţinut totul secret, netransparent, reziliând contractele prin intermediar, fără explicaţii, prin mail, ca «bărbaţii», spune că nu e nicio legătură între fondurile garantate de guvern la care a aplicat exact în ziua când au dispărut emisiunile, este doar o coincidenţă. Însă datele factuale sunt mai puternice decât orice.

La 13.07, Oancea a aplicat prin IMM invest, la 20.11 a sunat cerberul să anunţe rezilierea. În aceeaşi zi de marţi, luni emsiunile fiind în program“.