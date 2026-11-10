Generalul Ștefan Dănilă, dezvăluiri despre o decizie politică cu care nu a fost de acord în timpul mandatului de șef al Armatei: „Nu am putut să o înghit”

„Faptul că am discutat direct problema cu primul-ministru, cu ministrul Apărării lângă mine, și decizia a fost luată strict politic…a fost o decizie politică și asta e”.

Alex Tudor - senior editor
Generalul Ștefan Dănilă, dezvăluiri despre o decizie politică cu care nu a fost de acord în timpul mandatului de șef al Armatei: „Nu am putut să o înghit”

FOTO: Cotidianul

„Faptul că am discutat direct problema cu primul-ministru, cu ministrul Apărării lângă mine, și decizia a fost luată strict politic…a fost o decizie politică și asta e”.

Generalul în rezervă Ștefan Dănilă, fostul șef al Statului Major General, a vorbit la Podcasturile Cotidianul despre cum se reflectă deciziile politice în activitatea și funcționarea sistemului militar. Întrebat dacă au existat decizii politice pe care a trebuit să le respecte deși nu era de acord cu ele, acesta a răspuns că au fost mai multe astfel de momente. „Dar nu le pot spune pe toate”, a adăugat generalul în rezervă.

A povestit, însă, unul dintre episoade.

„Prima decizie pe care nu am putut să o înghit a fost atunci când am obținut hotărârea CSAT-ului pentru a achiziționa 32 de F-16 noi, în 2011, și guvernul a zis că nu are cu ce. În condițiile în care în CSAT erau membrii guvernului, care decideau banii. Adică era și primul-ministru, viceprim-ministru, ministru de Finanțe, ministrul Economiei. Acolo au zis da și guvernul nu a mai avut bani.

Și au venit după aceea cu soluția pe care am acceptat-o și noi, să cumpărăm o escadrilă de avioane în uz din Portugalia. O escadrilă care nu era suficientă. De aceea au fost făcute după demersurile pentru a cumpăra celălalte avioane, din Norvegia. Și costurile nu au fost mai mici decât costurile cu care am fi achiziționat acele avioane noi”, a povestit Ștefan Dănilă.

Acesta a adăugat că a discutat direct cu premierul pe marginea acestui subiect. La acel moment, premier era Victor Ponta.

„Am avut argumentele scrise. Nu au contat”, a completat generalul în rezervă.

„A fost o decizie politică pe care am respectat-o. A respectat-o și președintele”

Întrebat dacă este bine sau rău că există și astfel de momente, Ștefan Dănilă a răspuns că pentru decizia politică răspund actorii politici.

„Ce este importante este ca cei care sunt responsabili de domeniu să fie în cunoștință de cauză, să își prezinte argumentele. Poate că nu am știut să acționez la timp, poate că nu am avut argumentele la timp, poate că nu am avut toate pârghiile.

Eu pot să îmi asum faptul că în poziția în care am fost anterior nu aveam suficientă experiență pentru funcția respectivă. Dar, faptul că am discutat direct problema cu primul-ministru, cu ministrul Apărării lângă mine, și decizia a fost luată strict politic…a fost o decizie politică și asta e”, a explicat fostul șef al Statului Major General.

Totodată, Ștefan Dănilă a precizat că Victor Ponta i-a explicat de ce trebuia luată decizia respectivă, deși acesta i-a comunicat că nu este una bună.

„A fost o decizie politică pe care am respectat-o, A respectat-o și președintele. A fost de acord că la acel moment a fost o decizie necesară și a fost o soluție”, a completat acesta.

„Eu am lucrat așa cum trebuie să lucreze șeful Statului Major General”

Întrebat și dacă au existat miniștri ai Apărării cu care i-a fost rușine, Ștefan Dănilă a precizat că „nu pot să comentez”.

„Eu am lucrat așa cum trebuie să lucreze șeful Statului Major General. Șeful Statului Major General este subordonat ministrului, trebuie să fie omul pe care se bazează ministrul Apărării. Este primul consilier militar al ministrului Apărării și al președintelui țării”, a mai spus generalul în rezervă.

Podcastul integral cu Ștefan Dănilă va fi publicat miercuri pe site-ul Cotidianul și pagina de YouTube a publicației. Printre altele, fostul șef al Statului Major General a vorbit despre achizițiile din SAFE, despre ideea unei armate europene, despre resursa umană a Armatei României, dar și despre incidentele cu drone din Marea Neagră sau din România.

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