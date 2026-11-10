Cel puțin zece persoane au murit și alte 27 au fost transportate la spital, marți dimineață, în urma unor accidente în lanț produse pe o autostradă din Bulgaria. Aproximativ 50 de autoturisme și camioane au fost implicate în coliziuni, pe ambele sensuri de mers. Ceața extrem de densă ar fi provocat accidentele, iar autoritățile au închis circulația și au mobilizat numeroase echipaje de intervenție.

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În accidentul de pe autostrada Tracia a fost implicată și o cisternă care transporta gaz metan, dar deocomdată nu există scurgeri, a declarat vice-ministrul Afacerilor Interne, Kaloyan Kaloyanov, potrivit Nova. Pe carosabil, în acest moment, nu există substanțe periculoase.

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Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de condoleanțe în urma tragicului accident rutier produs în Bulgaria, în apropiere de Yambol, soldat cu numeroși morți și răniți. Șeful statului și-a exprimat solidaritatea cu familiile victimelor și le-a urat însănătoșire grabnică persoanelor rănite. Nicușor Dan a confirmat că, potrivit informațiilor primite, printre răniți se află și un cetățean român, care beneficiază de îngrijiri medicale. „România este alături de Bulgaria și de poporul bulgar în aceste momente dificile”, a transmis președintele pe X.

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Bilanțul victimelor crește

Ministrul Sănătății, Katia Ivkova, a anunțat că numărul morților a ajuns la 12, relatează Nova. 10 persoane au murit la locul accidentului, iar două victime au murit în spitale.

Un oficial din Ministerul Afacerilor Interne a precizat că printre victime nu se numără copii.

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Președinta Bulgariei anulează o vizită externă

Zece persoane au murit pe loc iar un rănit s-a stins din viață la un spital, a declarat ministrul adjunct al Afacerilor Interne Koloian Kaloianov.

Președinta Bulgariei, Iliana Iotova, se întoarce de urgență în țară de la Paris, unde urma să participe la Forumul pentru Pace, a anunțat administrația prezidențială.

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Aproape 90 de mașini implicate

86 de vehicule au fost implicate în accidentele în lanț, relatează 24chasa și televiziunea de stat din Bulgaria. 63 se aflau pe sensul de mers spre Burgas iar 23 pe sensul opus. Numărul răniților a ajuns la 50, aceștia fiind repartizați în trei regiuni: 28 în Sliven, 16 în Iambol și șase în Burgas, potrivit Novinite.

UPDATE – Reacție MAE

Ministrul de Externe, Dan Neculăescu, a anunţat marţi , pe X, că un cetăţean român se află printre răniţi. Acesta beneficiază în prezent de îngrijiri medicale, a precizat șeful diplomației române.

„Exprimăm cele mai sincere condoleanţe în urma tragicului accident produs pe o autostradă din Bulgaria. Gândurile noastre se îndreaptă către victime, familiile acestora şi toţi cei afectaţi de această tragedie. Le urăm celor răniţi o însănătoşire completă şi rapidă”, a mai spus Neculăescu în mesajul de pe X.

Știrea Inițială

Accidentele au avut loc marți, 10 noiembrie, pe autostrada Trakia, în apropierea orașului Iambol, din sud-estul Bulgariei. Primele informații indică faptul că vizibilitatea era extrem de redusă, iar șoferii au fost surprinși de condițiile dificile de circulație.

Imaginile difuzate de presa locală arată autoturisme și camioane grav avariate, unele răsturnate, altele ieșite de pe carosabil. Mai multe persoane au rămas blocate în vehiculele distruse, scrie 24chasa.bg.

Două accidente în lanț, pe ambele sensuri ale autostrăzii

Primul apel la serviciile de urgență a fost înregistrat în jurul orei 7:10, după o coliziune produsă la kilometrul 289 al autostrăzii Trakia, pe sensul către Burgas. La scurt timp, autoritățile au primit informații despre un al doilea accident, produs pe sensul opus, către Sofia.

Potrivit televiziunii publice bulgare BNT, în cele două accidente au fost implicate zeci de autoturisme și vehicule de mare tonaj. În timpul carambolului, un camion a luat foc, ceea ce a îngreunat intervenția echipajelor de salvare. Autoritățile au blocat circulația pe ambele sensuri ale autostrăzii pentru a permite accesul pompierilor, polițiștilor și ambulanțelor.

Zeci de răniți au ajuns la spital. Mai multe persoane, în stare critică

Bilanțul victimelor ar putea crește, deoarece echipele de intervenție continuă să caute persoane blocate în vehicule. Potrivit agenției BTA, 27 de răniți au fost transportați la spitalele din regiune.

La spitalul din Iambol, mai mulți pacienți au ajuns cu traumatisme severe. Trei dintre aceștia se aflau în stare critică, potrivit informațiilor transmise de televiziunea bulgară bTV. Pentru gestionarea situației au fost mobilizate echipe medicale din Iambol, Sliven și Burgas. Medicii din secțiile de chirurgie, traumatologie și terapie intensivă au fost chemați să intervină.

Inspectorul-șef Todor Mișinev, din cadrul Poliției din Iambol, a explicat pentru Nova TV că prioritatea autorităților este salvarea persoanelor rămase în mașini. Acesta a precizat că cercetările și celelalte proceduri vor începe după încheierea operațiunilor de salvare.

Autostrada a fost închisă. Autoritățile au emis o alertă

În urma accidentelor, autoritățile bulgare au activat sistemul național de avertizare BG-ALERT pentru a-i informa pe șoferi despre situația de pe autostrada Trakia. Traficul a fost deviat pe rute alternative, inclusiv prin zona Karnobat și intersecția Petolachkata.

Șoferilor li s-a recomandat să evite sectorul afectat și să circule cu prudență, în condițiile în care ceața densă continua să reducă vizibilitatea. Cauza exactă a accidentelor urmează să fie stabilită de anchetatori. Primele informații indică însă faptul că vizibilitatea foarte redusă a avut un rol important în producerea coliziunilor.