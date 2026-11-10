NEWS ALERT Dosarul Sfântul Pantelimon. Patru medici și două asistente, trimiși în judecată

Patru medici și două asistente de la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon” din București au fost trimiși în judecată în dosarul morților suspecte de la Terapie Intensivă. Procurorii susțin că patru pacienți au murit după ce tratamentele care îi țineau în viață au fost reduse intenționat, fără justificare medicală.

Potrivit anchetatorilor, medicii ar fi pus la punct un mecanism prin care selectau pacienții pe care îi considerau fără șanse de supraviețuire. Ulterior, ar fi intervenit asupra tratamentelor pentru a le grăbi moartea. Rechizitoriul vizează patru decese, o tentativă de omor calificat și un alt caz în care indicațiile de reducere a tratamentului nu au fost urmate. Procurorii susțin că unele dintre intervenții ar fi fost ascunse prin modificarea documentelor medicale.

Una dintre doctorițe a fost trimisă în judecată pentru patru infracțiuni de omor calificat, instigare la fals intelectual și fals intelectual. Cele patru decese vizate de acuzații s-au produs în mai 2023, pe 4 aprilie 2024, când au murit doi pacienți, și pe 7 aprilie 2024.

O a doua doctoriță este acuzată de două infracțiuni de omor calificat, presupus comise împreună cu prima inculpată pe 4 aprilie 2024. Aceasta a fost trimisă în judecată și pentru instigare la fals intelectual.

Un al treilea medic este acuzat de tentativă de omor calificat, pentru o faptă care ar fi fost comisă pe 13 aprilie 2023.

Cea de-a patra doctoriță a fost trimisă în judecată pentru încercarea de a determina săvârșirea unui omor calificat. Potrivit procurorilor, în martie 2022, aceasta i-ar fi cerut unei asistente să reducă tratamentul unui pacient, să consemneze alte valori în documentele medicale și să nu îl resusciteze. Indicațiile nu ar fi fost urmate.

Cele două asistente medicale sunt acuzate de mărturie mincinoasă, pentru declarații considerate neadevărate de anchetatori. Una dintre ele este acuzată și de fals intelectual.

Cum ar fi fost grăbită moartea pacienților. Practica „nora pentru vizită”

Potrivit comunicatului Parchetului, cadrele medicale ar fi folosit mai multe metode pentru a grăbi decesul pacienților aflați în stare gravă.

Una dintre acestea presupunea reducerea bruscă a dozelor de noradrenalină, un medicament folosit pentru menținerea tensiunii arteriale. În unele cazuri, doza ar fi fost coborâtă de la valori terapeutice ridicate până la doar 1 ml pe oră, deși pacienții aveau nevoie de tratament pentru a supraviețui. O altă metodă ar fi constat în reducerea concentrației de oxigen administrat prin ventilatoarele mecanice. Potrivit procurorilor, aceasta ajungea uneori la 21%, nivel echivalent cu cel al aerului atmosferic.

Anchetatorii susțin și că unii pacienți nu ar fi fost resuscitați atunci când intrau în stop cardio-respirator, deși medicii aveau obligația să intervină.

Pentru a ascunde aceste intervenții, cadrele medicale ar fi completat în foile de observație valori care nu corespundeau tratamentului administrat în realitate.

Procurorii descriu și o practică numită de personalul medical „nora pentru vizită”. Aceasta ar fi fost folosită pentru a ascunde situația pacienților de familiile care veneau să îi vadă.

Mai exact, înaintea vizitelor, doza de noradrenalină ar fi fost crescută temporar până la o valoare care părea corespunzătoare stării pacientului. După plecarea aparținătorilor, aceasta ar fi fost redusă din nou.