Târgul de Crăciun din Craiova nici nu s-a deschis, dar hotelurile sunt aproape pline. Cât costă un weekend

Cu trei zile înainte de deschiderea Târgului de Crăciun din Craiova, hotelurile sunt deja ocupate în proporție de 80%. Turiștii din România și din străinătate și-au rezervat din timp camerele, iar pentru un weekend petrecut în oraș bugetul poate ajunge la câteva mii de lei. În unele unități de cazare, prețurile au crescut cu până la 30%.

Târgul de Crăciun din Craiova își deschide porțile vineri, 13 noiembrie, iar interesul turiștilor se vede deja în numărul rezervărilor. Cele mai căutate sunt weekendurile, când disponibilitatea camerelor este tot mai redusă.

Potrivit Digi24, orașul dispune de aproximativ 5.500 de locuri de cazare pentru perioada evenimentului. Multe dintre acestea au fost rezervate cu luni înainte, inclusiv de agenții de turism din țările vecine. Evenimentul se va desfășura până pe 3 ianuarie 2027, iar organizatorii se așteaptă la un număr mare de vizitatori.

Hotelurile sunt aproape pline. Cât costă o noapte de cazare

Cererea ridicată a dus la ocuparea rapidă a camerelor disponibile, în special pentru sfârșiturile de săptămână. Laura Pătru, reprezentanta unui hotel din Craiova, a explicat pentru Digi24 că rezervările pentru weekend au fost făcute încă de la începutul anului de agențiile de turism din străinătate.

În unitatea pe care o reprezintă, o cameră single costă 60 de euro pe noapte, în timp ce o cameră pentru o familie cu un copil ajunge la 82 de euro, cu micul dejun inclus. Situația diferă însă de la un hotel la altul. Unele unități au majorat tarifele pe fondul cererii ridicate.

„În funcție de gradul de ocupare, au crescut și prețurile, undeva la 20-30%”, a declarat Adriana Roșiu, reprezentanta unui hotel din Craiova.

Aceasta a precizat că gradul de ocupare pentru weekenduri ajunge la aproximativ 90%. Printre turiștii care au făcut rezervări se află vizitatori din Bulgaria, Serbia și Macedonia de Nord.

Un city-break poate costa câteva mii de lei

Pentru cei care își doresc să petreacă un weekend la Târgul de Crăciun din Craiova, cazarea reprezintă doar o parte din buget. La aceasta se adaugă transportul, mesele, băuturile și activitățile din interiorul târgului.

Potrivit Digi24, pentru un weekend petrecut în Craiova, turiștii pot ajunge să cheltuiască mai multe mii de lei, în funcție de hotelul ales și de experiențele pe care și le doresc. În unele unități de cazare, tarifele pot urca până la câteva mii de lei pentru o singură noapte. Cei care nu au făcut încă rezervări au șanse mai mari să găsească locuri disponibile în timpul săptămânii, când cererea este mai redusă.

Ce pregătesc organizatorii pentru ediția din 2026

Tema din acest an este „Tărâmul elfilor”, iar centrul Craiovei va fi transformat într-un spațiu de poveste, cu instalații luminoase, căsuțe tematice și atracții pentru copii și adulți.

Evenimentul se va întinde pe aproximativ 280.000 de metri pătrați și va include cinci zone principale. Printre atracțiile anunțate se numără un labirint al elfilor, un brad prin care va circula un trenuleț suspendat și celebra sanie zburătoare a lui Moș Crăciun.

Sania va putea fi admirată în Piața Mihai Viteazul, unde spectacolul va fi completat de jocuri de lumini și ninsoare artificială. Organizatorii au anunțat peste două milioane de instalații luminoase și aproximativ 550 de brazi pentru decorarea orașului.

Două milioane de vizitatori la ediția precedentă

Târgul de Crăciun din Craiova a devenit în ultimii ani unul dintre cele mai cunoscute evenimente de iarnă din România. Ediția din 2025, organizată sub tema „Spărgătorul de nuci”, a atras aproximativ două milioane de vizitatori români și străini. Tot anul trecut, târgul a primit distincția „Best Christmas Market” în cadrul unei competiții europene.