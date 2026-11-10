Parlamentarii decid azi într-o ședință a camerelor reunite cine va conduce Televiziunea și Radioul Public. Parlamentul votează azi consiliile de administrație ale TVR și SRR. În urmă cu o lună, la vârful posturilor publice au fost numiți noi conducători interimari, după ce CCR a decis că fostele conduceri au fost numite neconstituțional. În prezent, șefa interimară a TVR este Sorina Matei, la propunerea AUR, iar șeful Radioului Public este social-democratul Răzvan Dincă.

Cu o zi înainte de vot, în conferința de presă săptămânală AUR, Petrișor Peiu a afirmat că „este o înţelegere între partide”. AUR și-a păstrat printre numele depuse pentru Consiliile de Administrație propunerea Sorina Matei pentru TVR, iar PSD continuă să-l susțină pe Răzvan Dincă pentru un loc în CA al Radioul Public.

Votul pentru consiliile de administrație a celor două posturi publice va avea loc la plenul reunit al Senatului și Camerei Deputaților, care începe la ora 12. Votul va fi unul secret, cu bile. Înainte de acest scrutin, candidații propuși de partide sunt audiați în Comisiile pentru Cultură ale Senatului și Camerei, începând cu ora 9:30.

Sorina Matei, șefă interimară TVR la propunerea AUR, este o cunoscută jurnalistă pe domeniul Justiției, care a atras atenția publică prin anumite poziționări față de subiecte sensibile, cum ar fi adopția Sorinei Săcărin sau pandemia de COVID-19.

Răzvan Dincă, șef interimar SRR la propunerea PSD, a condus instituția între 2021 și 2025, conform blogului său personal. Anterior, acesta a fost director al Teatrului „George Ciprian” din Buzău, al Teatrului Național de Operetă „Ion Dacian” și al Operei Naționale București. În prezent, Dincă este director de creație al Nibiru Center Stage.

Pe cine au propus partidele

Senatoarea Cristina Dumitrescu a prezentat ieri candidații AUR pentru TVR și Radioul Public, în cadrul conferinței de presă săptămânale.

„Pentru Societatea de Radiodifuziune, o avem pe doamna Ţoghină Maria titular şi Curte Cristian Cătălin supleant, Bejan Sorin titular şi Pătraşcu Cârnaciu Maria Ribana supleant.” La TVR, AUR propune ca titulari pe Sorina Matei şi pe Maria Muntean, a mai spus aceasta iar ca supleanţi pe Titi Dincă şi Rafael Udrişte, conform news.ro.

Conform Mediafax, pentru consiliile de administrație ale SRR și TVR au fost făcute mai multe propuneri, de la toate partidele politice.

Lista completă a candidaților pentru Consiliul de Administrație al TVR:

Gabriel Barbu – USR

Sorina Matei – AUR

Maria Muntean – AUR

Aliz Timea Anderco – UDMR

Radu Carp – PNL

Cristina Ancuța Pocora – PNL

Marius Loredan Popa – S.O.S. România

Loredana Corchiș – PSD

Amalia Nicoleta Matei – PSD

Lista completă a candidaților pentru Consiliul de Administrație al Radioului Public: