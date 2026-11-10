VIDEO Ursula von der Leyen, mesaj pentru România înainte de aniversarea a 20 de ani în UE: Un pilon al securității europene

Ursula von der Leyen a transmis un mesaj de apreciere României, înaintea aniversării a 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană. Într-un videoclip publicat de președintele Nicușor Dan, oficialul european a vorbit despre progresele țării și despre rolul acesteia în securitatea Europei.

„Pe 1 ianuarie, România va sărbători 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană. Și ce două decenii extraordinare au fost. România a devenit mai puternică în cadrul Europei. Iar Europa a devenit mai puternică alături de România. Astăzi, țara voastră nu este doar o poveste de succes a extinderii, ci și un pilon al securității europene. Un apărător al uniunii noastre. A fost o călătorie remarcabilă și sunt convinsă că cele mai bune capitole ale poveștilor europene ale României abia urmează”, a declarat Ursula von der Leyen.

La rândul său, Nicușor Dan a subliniat că România este mai conectată la Europa decât în urmă cu două decenii.

„Privim cu încredere spre viitor și continuăm să construim, împreună cu partenerii noștri, o Europă mai unită și mai solidă”, a transmis președintele, care i-a mulțumit Ursulei von der Leyen pentru vizită și pentru aprecieri.

Vizita Ursulei von der Leyen în România. 60 de milioane de euro pentru securitatea Mării Negre

Mesajul vine după vizita efectuată luni de Ursula von der Leyen la București. Șefa Comisiei Europene s-a întâlnit cu Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, și cu premierul Luca Niculescu. Discuțiile s-au concentrat în special asupra securității Mării Negre, în contextul intensificării amenințărilor din regiune.

Ursula von der Leyen a anunțat alocarea a 50 de milioane de euro pentru accelerarea dezvoltării unui centru de securitate maritimă, gestionat de România și Bulgaria. Alte 10 milioane de euro vor fi destinate operațiunilor de căutare și salvare în Marea Neagră.

Nicușor Dan a atras atenția asupra incidentelor recente din regiune, de la incursiuni cu drone până la atacuri cibernetice și acțiuni de sabotaj. Cei doi oficiali au discutat și despre sprijinul pentru Ucraina, parcursul european al Republicii Moldova și viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.