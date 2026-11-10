Ministru PSD lovește în Nazare. Ce spune ministrul Finanțelor despre noi taxe

Tensiuni guvernamentale pe tema fiscalității și noi taxe. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, l-a criticat pe Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Barbu a declarat că i-a trimis acestuia numeroase măsuri pentru reducerea costurilor suportate de fermieri și pentru stimularea consumului. Niciuna dintre propuneri nu a fost aplicată până în prezent.

Florin Barbu cere reducerea TVA-ului la alimente de la 11% la 9%. El a avertizat că lipsa de reacție a Ministerului Finanțelor duce la scăderea consumului. De asemenea, ministrul Agriculturii susține că unitățile de procesare a alimentelor și-au redus deja activitatea, ceea ce afectează încasările statului.

„I-am dat N măsuri. Un ministru de finanțe trebuie să se uite atent unde sunt găuri în economie”, a afirmat Florin Barbu.

O altă măsură cerută de Ministerul Agriculturii este eliminarea TVA-ului și a accizei plătite direct la pompă pentru motorina folosită de fermieri. În prezent, aceștia achită taxe la pompă și primesc ulterior rambursarea din partea statului.

Răspunsul Finanțelor de la Bruxelles

Aflat la o ședință la Bruxelles, ministrul Alexandru Nazare a respins scenariul unor majorări fiscale pentru anul viitor. El a reiterat că Executivul nu intenționează să crească TVA-ul și nici să introducă impozitarea locuințelor la valoarea de piață în 2027.

„Nu intenționăm să creștem TVA. Încercăm să evităm orice măsură care ar putea să aducă atingere creșterii economice și, în schimb, să ne orientăm spre acele investiții care chiar au un factor de multiplicare mare, care chiar au un aport la creșterea economică.”, a declarat ministrul Finanțelor.

Alexandru Nazare a menționat că ministerul pe care îl conduce pregătește un raport „complet și credibil” asupra situației financiare a țării. Acesta va fi prezentat public în următoarele zile, la solicitarea premierului. Pentru menținerea stabilității, ministrul propune comasarea anumitor agenții, reducerea cheltuielilor și eliminarea risipei, conform antena3.ro.

El a avertizat că orice îndoială cu privire la execuția bugetară reprezintă un risc direct pentru România, și influențează costurile de finanțare externe. După prima rectificare bugetară, statul a reușit să obțină o finanțare de 4,5 miliarde de euro de pe piețele externe. Ministrul a mai menționat despre dorința de a nu introduce noi taxe în anul 2027 și nici creșterea celor existente.

Plafonarea alimentelor și banii europeni

În ceea ce privește prețurile de sărbători, Florin Barbu a respins informațiile despre scumpiri de 10-20% la alimente, și a invocat prețul scăzut al cărnii de porc. Ministrul a cerut Consiliului Concurenței, ANAF și INS o analiză a efectelor plafonării adaosului comercial. Această măsură va expira la 31 decembrie 2026, iar viitorul ei depinde de rezultatele analizelor, scrie antena3.ro.

În paralel cu politica internă, Nazare a discutat la Bruxelles cu comisarul Valdis Dombrovskis. Discuțiile s-au axat pe cererile de plată numărul 5 și 6, importante pentru reducerea deficitului bugetar al României. Suma aflată în discuție se ridică la aproximativ 6 miliarde de euro.