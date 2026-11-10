Rusia susține că a lovit trei nave în Marea Neagră, inclusiv un petrolier. Noi atacuri în apropiere de Odesa

Rusia susține că a atacat trei nave în Marea Neagră, printre care două nave de mărfuri și un petrolier. Anunțul a fost făcut marți, de Ministerul rus al Apărării. Atacurile au loc pe fondul tensiunilor tot mai mari din regiune, unde Moscova a raportat mai multe lovituri asupra navelor comerciale în ultimele săptămâni.

Potrivit autorităților ruse, o navă de mărfuri și un petrolier au fost lovite în Marea Neagră. O a doua navă comercială ar fi fost atacată la est de portul ucrainean Odesa.

Mai multe nave comerciale, vizate de atacuri în ultimele săptămâni

Nu este primul anunț de acest fel făcut de Rusia. Duminică, 8 noiembrie, Ministerul rus al Apărării susținea că forțele sale au lovit trei nave comerciale în apropierea porturilor Odesa și Ciornomorsk. Moscova afirma că navele transportau armament, echipamente militare și produse cu dublă utilizare destinate Ucrainei. Reuters a precizat atunci că nu a putut verifica independent aceste afirmații.

Anterior, pe 25 octombrie, Rusia anunțase atacarea altor două nave comerciale care se îndreptau spre porturile ucrainene.

Ursula von der Leyen a anunțat 60 de milioane de euro pentru securitatea Mării Negre

Noile atacuri raportate de Moscova vin la o zi după vizita Ursulei von der Leyen în România. Președinta Comisiei Europene a anunțat alocarea a 10 milioane de euro suplimentare pentru operațiunile de căutare și salvare desfășurate de autoritățile române în Marea Neagră.

Alte 50 de milioane de euro vor sprijini dezvoltarea accelerată a unui centru regional de securitate maritimă, coordonat împreună cu Bulgaria.

Anunțurile au fost făcute la București, după discuțiile cu președintele Nicușor Dan. Ursula von der Leyen a subliniat necesitatea restabilirii libertății de navigație în Marea Neagră, o rută importantă pentru comerțul ucrainean și transportul alimentelor.