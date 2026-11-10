Scurgere de date de la Moscova. Peste 400.000 de soldați ruși și-au pierdut viața în Ucraina

Peste 400.000 de soldați ruși au fost uciși în Ucraina de la începutul invaziei în 2024. Această informație provine dintr-o „scurgere uriașă de date” din baza agenției ruse de statistică, Rosstat.

Documentele au fost obținute de gruparea de hackeri Cyber Partisans și de colectivul ucrainean Silent Crow. Baza de date conține peste 11 milioane de certificate de deces. Aceste acte oficiale includ detalii despre vârsta, domiciliul și locul exact al morții fiecărei persoane.

Aceste informații au ajuns ulterior la The Guardian și la alte publicații internaționale. Dintre aceste documente, 412.576 de certificate leagă explicit decesele de războiul din Ucraina. Actele conțin coduri oficiale clare pentru cauza morții sau referințe directe la operațiunile militare.

Agenția Rosstat a confirmat atacul cibernetic, dar a negat extragerea unor informații sensibile. Moscova tratează bilanțul victimelor militare drept secret de stat și refuză publicarea datelor oficiale.

Bilanț mai mare și decalaje birocratice

Experții independenți confirmă credibilitatea acestor cifre. Janis Kluge conduce divizia pentru Rusia și Eurasia la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și Securitate. El a analizat detaliile din documentele extrase de hackeri.

„Aceste date par autentice și sunt foarte detaliate. Este cea mai mare scurgere de informații despre pierderile rusești”, a declarat Janis Kluge.

Acest set de date subestimează totuși numărul real al morților de pe front. Foarte mulți soldați sunt încă dați dispăruți, iar alții nu au fost identificați niciodată. Există, de asemenea, o întârziere birocratică de aproximativ șase luni pentru înregistrarea unui deces.

Kluge consideră că bilanțul real depășește numărul din documente și se apropie de 500.000 de soldați. Această valoare coincide cu estimările publicate de serviciile britanice de informații în luna septembrie.

Impactul inegal și negocierile din Abu Dhabi

Războiul afectează inegal regiunile din Federația Rusă. Zonele mai sărace și izolate au suferit un impact demografic mai mare comparativ cu marile orașe.

În Buriatia, Tuva și Zabaikalie, decesele de pe front reprezintă o treime din mortalitatea bărbaților tineri. Proporția se referă la bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani. În Moscova și Sankt Petersburg, acest procent a fost de doar 10%.

Rata deceselor a crescut odată cu prelungirea conflictului armat. În perioada 2024-2025, anumite luni au înregistrat un vârf de peste 15.000 de soldați uciși. Acest număr se traduce prin aproximativ 500 de decese înregistrate zilnic.

Dezvăluirile au loc într-un moment diplomatic tensionat între Rusia și Ucraina. Oficiali ruși și ucraineni de rang înalt se întâlnesc marți la Abu Dhabi. Statele Unite mediază aceste negocieri prin emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner.

Steve Witkoff a anunțat o agendă axată pe dezescaladare militară și un acord post-război. Liderii europeni și-au manifestat deja îngrijorarea față de posibile negocieri secrete despre securitatea continentului.