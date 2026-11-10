VIDEO Record de audiență pentru Papa Leon în Argentina. Ce a transmis suveranul pontif oamenilor prezenți

A doua zi a vizitei Papei Leon al XIV-lea în Argentina a stabilit un nou record. Peste 2,5 milioane de oameni au asistat luni la slujba publică din Buenos Aires. Autoritățile au confirmat că nicio altă ceremonie din timpul acestui pontificat nu a reunit un număr atât de mare de participanți. Mulțimea a umplut străzile capitalei argentiniene pentru evenimentul religios.

Credincioșii s-au instalat cu corturile în zonă încă din timpul nopții. Mulți au venit din regiuni îndepărtate, inclusiv din Patagonia. Participanții au subliniat legătura de continuitate cu predecesorul său, Papa Francisc, care nu a revenit în țara natală pe durata mandatului.

În cadrul predicii, suveranul pontif a apărat rolul central al familiei creștine în viața cotidiană. El a descris familia drept un pilon esențial în mijlocul problemelor epocii actuale, și a menționat amenințările asupra locurilor de muncă, violența domestică și dependențele.

Întâlnire cu victimele violențelor sexuale și apel pentru asistență socială

După-amiază, Papa Leon a avut o discuție de peste o oră cu cinci victime ale violențelor sexuale. Aceste abuzuri au fost comise de membri ai clerului din Argentina. Numele victimelor au fost protejate de anonimat.

„Papa a discutat cu fiecare dintre ele în parte. El a ascultat poveștile lor, experiențele dureroase îndurate și sugestiile lor pentru consolidarea căilor de vindecare în cadrul Bisericii”, a transmis Vaticanul într-un comunicat.

Pe parcursul zilei, Papa a lansat și un mesaj puternic despre drepturile persoanelor cu dizabilități. El a vizitat instituția caritabilă Cottolengo de la Claypole, un centru care găzduiește 410 rezidenți cu afecțiuni neurologice și psihomotorii grave. Aici, acesta a discutat direct cu beneficiarii centrului. El le-a transmis că viețile lor reprezintă o binecuvântare pentru societate.

Atenția acordată acestui centru vine într-un moment sensibil pentru politica internă. Guvernul președintelui Javier Milei intenționa o reducere a sistemului de ajutoare sociale pentru dizabilitate, măsură amânată pentru anul 2027 după tensiuni parlamentare, scrie news.ro.

Economia în slujba omului și sprijin pentru sindicate

Încă de duminică, în prezența președintelui Milei, Papa a subliniat că economia trebuie să servească omul. Acest mesaj reprezintă o poziție asumată a Bisericii față de austeritatea aplicată de guvernul ultraliberal. Ieri, Papa a reiterat acest mesaj în fața reprezentanților din mediul muncii. El a luat public apărarea sindicatelor.

„Sindicatele reprezintă o instituție indispensabilă. Ele apără pe cei fără voce și se opun comercializării forței de muncă”, a declarat suveranul pontif.

Papa Leon al XIV-lea se află într-un turneu sud-american de 12 zile. Această deplasare are loc la doar o lună de la o intervenție chirurgicală importantă, în urma unui diagnostic de cancer pulmonar.