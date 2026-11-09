Reprezentantul republican Thomas Massie a prezentat luni, în Congresul SUA, o rezoluție prin care cere demiterea secretarului american al Apărării, Pete Hegseth.

Republicanii au la dispoziție două zile pentru a programa un vot în Cameră.

De ce este acuzat Hegseth?

Massie a introdus opt articole de impeachment împotriva lui Hegseth.

Rezoluția îl acuză pe secretarul apărării că a pornit un război în Iran fără aprobarea Congresului, ignorând legile privind minimizarea victimelor civile și dând ordin Departamentului Apărării să comită crime extrajudiciare.

De asemenea, rezoluția descrie acțiunile SUA în Iran, Venezuela, Yemen și atacurile sale asupra navelor din emisfera vestică despre care se crede că transportau narcotice.

Cel puțin 80 de nave au fost distruse și 243 de persoane au fost ucise în aceste operațiuni de la începutul lunii septembrie a anului trecut, Pentagonul nefurnizând dovezi publice pentru acuzațiile aduse persoanelor pe care le-a ucis.

Cât privește războiul dus în Iran, Hegseth este acuzat că a ordonat forțelor armate americane să recurgă la ostilități în absența unei declarații de război, a altei autorizații legale sau a unei urgențe naționale.

Hegseth este acuzat că „a abuzat de puterile înaltei sale funcții” prin „executarea unui ordin ilegal de începere a ostilităților în ciuda absenței unei declarații de război, a unei autorizații legale specifice sau a unei urgențe naționale create de un atac asupra Statelor Unite, a teritoriilor sau posesiunilor sale sau a Forțelor sale Armate”.

Cum funcționează impeachment-ul?

Constituția SUA conferă Camerei Reprezentanților „puterea exclusivă de punere sub acuzare”, iar Senatului puterea de a „judeca toate cazurile de punere sub acuzare”.

Procedurile pot începe cu o anchetă făcută de o comisie a Camerei Reprezentanților, ale cărei rezultate pot fi apoi prezentate Camerei pentru a vota articolele de punere sub acuzare.

Pentru ca un vot de punere sub acuzare să aibă succes în plenul Camerei, este necesară o majoritate simplă.

Un proces ar putea avea loc apoi în Senat, unde ar trebui obținută o majoritate superioară, două treimi din membri, pentru a fi condamnat.

Pe de altă parte, liderii republicani pot propune o moțiune pentru a suspenda sau bloca rezoluția atunci când vine momentul votului. Dar dacă Camera Reprezentanților adoptă rezoluția de impeachment, problema va ajunge apoi la Senat.

Deși este nevoie de un vot de două treimi pentru a fi condamnat la finalul unui proces în Senat, este posibil ca grupul condus de republicani să aleagă o cale alternativă și să împiedice complet desfășurarea procesului.

Dacă votul de impeachment din Cameră va avea succes, este de așteptat ca Senatul să încerce probabil să ceară respingerea acestuia sau pentru trimiterea lui în comisie pentru analiză ulterioară. Ambele ar necesita voturi majoritare.