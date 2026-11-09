Cel mai mic pacient cu transplant din România are doi ani. Donatorul, tot un minor

Domiciliat în Suceava, copilul de doi ani și jumătate făcea dializă peritoneală încă de la momentul nașterii.

Băiețelul a fost adus pe lume prematur, la 34 de săptămâni, și cântărea doar 2,2 kilograme.

Medicii au învățat-o procedurile pe mama sa, așa că micuțul beneficia de tratament acasă, efectuat de patru ori pe zi.

Femeia este acum recunoscătoare pentru șansa la viață pe care a primit-o copilul său.

„Nu îmi venea să cred, am crezut că e un vis, am rămas șocată, nu credeam că o să se facă așa repede transplantul, la 8,5 kg. Mai are dureri, o să fie totul bine”, a mărturisit Narcisa Vâjâială, mama copilului, potrivit ȘtirileProtv.ro.

Transplant pentru un copil de doi ani

Intervenția a fost cu totul specială chiar și pentru medici, având în vedere că între donator și pacientul transplantat compatibilitatea a fost la limită.

„Echipa noastră a făcut tot felul de artificii ca să putem să facem transplantul în condiții cât mai bune. Este un act medical cu totul deosebit”, susține Adrian Covic, șef Compartiment Transplant Renal Spital „C. I. Parhon” Iași, potrivit sursei citate.

Viața copilului depindea de această intervenție. Fără rinichiul pe care l-a primit, ar fi mai trăit cel mult un an.

„Dializa peritoneală e o șansă la viață pentru copiii foarte mici, dar o șansă la viață cu un anumit preț și prețul acesta aproape ajungea la scadență la el”, mai spune și Magdalena Stârcea, șef Secție Nefrologie Spitalul de Copii „Sf. Maria”.

Cel de-al doilea rinichi, transplantat la un copil născut în Republica Moldova

Echipa de medici care a realizat transplantul în cazul copilului din Suceava a efectuat o a doua intervenție pentru un copil născut în Republica Moldova.

Medicii urologi, nefrologi, chirurgi și anesteziști din cadrul Spitalelor „Sfânta Maria” și „C.I. Parhon” din Iași au salvat viața unui copil de 6 ani, născut în Republica Moldova. Ar fi trebuit să înceapă procedurile de dializă luna viitoare. Ca și în cazul copilului de doi ani și jumătate, și acest copil evoluează bine, spun medicii.

Cei doi mici pacienți au primit rinichiul de la un copil de un an și jumătate, aflat în moarte cerebrală. Prelevarea organelor s-a realizat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București.

Organele au fost transportate la Iași cu un avion SMURD.