Se va schimba relația României cu Administrația Trump după victoria Democraților? INTERVIU Vlad Ionescu, consilierul președintelui pe politică externă

🔴 Despre rezultatul alegerilor din SUA. Cum vor impacta România

Ce vă pot spune este că România beneficiază de un consens bipartizan în Congresul SUA în ceea ce privește principalele noastre priorități, temele care ne interesează: securitate, prosperitate, Alianța Nord-Atlantică, vitalitatea parteneriatului cu Uniunea Europeană. Deci Congresul este, în mod tradițional, aproape de consens pe teme de politică externă care ne interesează pe noi. Deci nu anticipăm modificări semnificative în ceea ce privește perspectiva și politicile pe care le va sprijini noul Congres de la Washington.

🔴 Va încerca Administrația Prezidențială acum o apropiere de democrați?

Noi nu încercăm apropieri de una sau alta dintre principalele forțe politice din spectrul american. Noi încercăm o apropiere de leadership-ul de la Casa Albă și de leadership-ul din Congres. Deci demersul nostru, evident, are în vedere factorii de decizie și căutăm să avem acces la aceștia pentru a explica situația de securitate din Europa, pentru a împărtăși cu ei perspectivele noastre și, în general, pentru a putea contribui la politici.

Dar nu avem o țintă partizană, o țintă ideologică acolo. Ce ne interesează pe noi este ca nivelul de decizie și nivelul de concepție, unde are loc proiectarea politicilor, să fie conștientizat în privința perspectivelor noastre, dorințelor noastre și, nu în ultimul rând, a contribuției noastre la creșterea securității europene și inclusiv la creșterea securității euroatlantice.

🔴 Visa Waiver

Ne putem uita la premise. Premise sunt în ceea ce privește, în primul rând, capacitatea noastră tehnică de a respecta criteriile impuse de administrație pentru accesul în cadrul programului Visa Waiver.

Deci aici cumva putem spune că noi ne-am făcut temele. Ce s-a întâmplat, și asta ține mai mult de circumstanțe pe care nu le stăpânim, este că contextul general a devenit nefavorabil temelor legate de mobilitatea populației, migrație. Știți prea bine, alegerile prezidențiale americane au avut ca temă principală chestiunea migrației. Deci cumva situația noastră, dorința noastră, a prins un mediu nepropice.

Nu aș lega-o neapărat de administrația Trump. Dacă vă uitați și în Europa în clipa de față, imigrația este una dintre problemele majore care divizează spectrul politic, divizează cetățenii și creează o emoție destul de puternică.

Este mult mai greu să vinzi în clipa de față o astfel de măsură propriului public. Există înțelegerea că cetățenii români au această așteptare îndreptățită. Avem un parteneriat strategic consolidat.

🔴 Demersurile față de Administrația Trump

În interacțiunea noastră cu Statele Unite, cu principalii actori relevanți, cu administrația, cu Congresul, cu mediul de business, noi folosim o multitudine de instrumente. Ele sunt instrumente politice, instrumente diplomatice, instrumente economice, comunicare, relații între ONG-uri, între think tank-uri. Deci, gândiți-vă că avem o paletă diversă de instrumente prin intermediul cărora ajungem la opinia publică, la decidenți.

Consultanța este unul dintre ele, este unul dintre instrumente. Nu este cel mai important, nu este neapărat cel mai relevant, dar este util, cel puțin uitându-ne la experiența altor state. Nu suntem primii care apelăm la acest instrument.

Ce așteptăm este să avem acces în mai multe medii, în medii din presă, în medii politice, în medii de business. Dar ele vin cumva ca încununare, ca sumă a tuturor activităților care se desfășoară și care se derulează foarte bine la nivelul Ministerului de Externe, Departamentului de Stat, pe linia Departamentului Comerțului.

🔴 Suspiciunea pozelor „de carton” cu Donald Trump

Administrația prezidențială a avut o reacție. Ce pot să vă spun este că nu am fost, desigur, la recepția oferită de președintele Trump, șeful de stat și de guvern. Dar ea a avut loc. Cu acel prilej s-au făcut fotografii. Aceste fotografii au fost circulate, din înțelegerea noastră, tuturor statelor, cu o întârziere pe care și dumneavoastră ați semnalat-o.

Noi am dat-o publicității imediat cum am primit-o, ca fapt divers. Am primit-o direct de la misiunea noastră la ONU. Și eu însumi am primit-o. Deci acea întârziere nu ni se poate imputa nouă, ci nu se poate imputa niciunui stat. Dar ea are o explicație relativ simplă. Când le-am primit, noi le-am publicat.

Este o poză oficială primită din partea administrației americane. Nu avem niciun motiv să suspectăm nimic. Și noi înșine am fost surprinși de emoția care s-a creat în public.

Nu cred că neapărat credibilitatea administrației prezidențiale e pusă aici la îndoială.

Și în cazul altor lideri străini au generat astfel de discuții. Trăim într-o lume a amenințărilor hibride, a fake news-ului, a inteligenței artificiale. În general, cred că suntem cu toții un pic mai suspicioși când vedem diverse poze care circulă pe internet, pe WhatsApp.

Avem o sensibilitate la acest tip de evenimente, dar, din nou, nu cred că există niciun motiv să ne îndoim nici de comunicarea administrației americane, nici de comunicarea administrației prezidențiale. Am fost întotdeauna transparenți și onești.

🔴 A ajutat Kimberly Guilfoylle la căderea Guvernului Bolojan?