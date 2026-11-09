Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, a vorbit în Parlament despre o posibilă alianță dintre PNL și USR. Deși crede că tabăra anti-Bolojan din partid va pune „cu siguranță” piedici în realizarea acestui pol, Fenechiu spune că antipatiile dintre liberali și USR-iști nu se rezumă la această tabără. Totuși, Fenechiu vede nevoia de colaborare dintre cele două partide ca fiind mai mare decât diferențele care există.

„Cu siguranță, da (nr aripa conservatoare va pune piedici). Și USR-ul și PNL-ul sunt două partide vii. Există și antipatii. Nu doar cei care sunt în aripa conservatoare, sunt și oameni care pur și simplu nu au putut lucra împreună din motive diverse. Însă una peste alta, eu cred că o decizie, pe care partidul o va lua, va fi impusă și se vor căuta acele soluții ca lucrurile să funcționeze.

Pentru că nu e obligatoriu să te placi cu cineva ca să să lucrezi într-un anumit tip de structură care să abordeze alegerile din 2028 dintr-o altă perspectivă”, spune Daniel Fenechiu.

Totodată, senatorul a vorbit și despre ultimatumul dat de conducerea liberală pentru membrii care au acționat în instanță partidul pentru diferite decizii, în general parte a aripii conservatoare. Aceștia au primit un ultimatum de 10 zile pentru a-și retrage plângerile, altfel ar putea fi excluși din grupurile parlamentare ale partidului.

Despre posibila excludere a aripii conservatoare din grupurile parlamentare PNL

„În opinia mai multor colegi, activitatea partidului este oarecum blocată de aceste litigii împotriva partidului. Și de solicitările în special a celor care au atacat deciziile partidului de a se organiza o procedură electivă. Acum, e puțin complicat, adică tu în blochezi partidul și îmi spui: bă, fă alegeri, da?.

Având în vedere cele două manifestări vizibile… Unu, atacurile a celor 16 parlamentari împotriva deciziilor partidului. Pe de altă parte, faptul că avem colegi care nu votează conform deciziilor care se iau în grupuri. Și aici nu mă refer la o situație particulară, pentru că eu, de exemplu, dacă am o situație la Bacău, da, care afectează Bacău, pot avea o poziție distinctă care poate fi înțeleasă de colegi, pentru că e un interes local, un interes a comunității. Aici vorbim de o poziționare cât se poate de generală și globală.

S-a dat un termen de 10 zile ca oamenii să decidă dacă vor să mai rămână în interiorul grupului Partidului Național Liberal sau nu. E o decizie cât se poate de corectă. Iar relativ la faptul că s-ar încălca dreptul consonal cuiva de a petiționa. Nici pe departe. Nimeni nu îi afectează mandatul de parlamentar și nici poziția de membru al Partidului Național Liberal.

În ce se înțelegește organizarea grupurilor, este o decizie internă de partid pe care partidul poate să o reglementeze oricum. (nr. este doar excluderea din grupuri, nu și din partid?). Asta a anunțat Ilie Bolojan, a spus că cei care nu votează cu grupurile și continuă demersurile, vor fi scoși din grupuri, la asta s-a referit. Și le-a dat 10 zile, care mi s-a părut un termen decent”, a explicat Fenechiu.