PSD vrea și comasarea comunelor sub 3.000 de locuitori și orașelor sub 10.000. Dragoș Benea: Până la 18.000 de aleși ar putea dispărea

PSD pregătește o reformă administrativ-teritorială mai largă față de cea anunțată public de ministrul Dezvoltării, Alexndru Stoica (PSD), care ar putea afecta aproape 1.700 de comune cu până la 3.000 de locuitori, dar și orașele care nu mai îndeplinesc pragul legal de 10.000 de locuitori. Anunțul a fost făcut luni de Dragoș Benea, europarlamentar și vicepreședinte PSD, coordonatorul reformei administrative.

„Nu putem pretinde că doar comasând 400 de comune, voluntar sau involuntar, cele cu populație sub 1.500 de locuitori, am realizat o reformă”, a declarat Dragoș Benea.

Potrivit acestuia, reorganizarea ar trebui să țină cont de populația rezidentă raportată anual de INS, nu doar de datele recensământului.

55% dintre orașe nu mai îndeplinesc pragul legal de populație

Reforma pregătită de PSD ar urma să includă și orașele care au ajuns sub pragul legal de 10.000 de locuitori. Acestea ar putea fi comasate cu alte localități sau retrogradate la statutul de comună.

Peste 55% dintre oraşe nu mai au pragul legal de 10.000 de locuitori, dar au administraţie de oraş. Ele, practic, sunt comune. E posibil. Chiar la mine în judeţ este oraşul Slănic Moldova care are o populaţie redusă, graniţă cu oraşul Târgu-Ocna. E posibil să rezulte un oraş Târgu-Ocna la final. Ar fi şi firesc, ştiu bine zona”, a precizat social-democratul”.

Liderul PSD Bacău a mai precizat că reorganizarea nu înseamnă dispariția localităților, ci reducerea numărului instituțiilor administrative.

Până la 18.000 de aleși locali ar putea dispărea

Dragoș Benea estimează că între 15.000 și 18.000 de funcții de primari, viceprimari și consilieri locali ar putea dispărea după 2028.

„Ce pot să vă spun aşa ca cifră, undeva între 15.000 şi 18.000 de aleşi locali, care s-ar putea să nu mai fie, din 2028 încolo, consilieri, primari, viceprimari. Sunt cheltuieli de funcţionare, cheltuieli de mentenanţă, care nu vor mai fi. Dar sunt calcule complicate, unde chiar trebuie să folosim baze de date publice, ca să putem avansa o cifră cât mai corectă (…) Reorganizarea administrativ-teritorială presupune un cost politic cert, pe care noi, cel puțin PSD-ul, suntem pregătiți să-l asumăm”, a declarat europarlamentarul PSD, președintele comisiei REGI din Parlamentul European.

Șase criterii pentru comasarea localităților

PSD propune evaluarea unităților administrativ-teritoriale după șase criterii: populația și demografia, sustenabilitatea economică, capacitatea administrativă, conectivitatea, accesul la servicii de bază și serviciile publice locale.

La nivelul fiecărui județ ar urma să fie constituit un comitet de reorganizare, cu reprezentanți ai prefecturii, Consiliului Județean și altor instituții.

„Această matrice va presupune un algoritm de punctare care va arăta ce UAT-uri sunt sustenabile administrativ și care trebuie să fie reorganizate și comasate”, a explicat social-democratul.

Reforma PSD ar urma să fie făcută prin angajarea răspunderii Guvernului în Parlament: „Soluţia este angajarea răspunderii Guvernului cu aplicabilitate din 2028. Primarii îşi vor duce mandatele la capăt”, a adăugat Dragoș Benea.

PSD conduce peste jumătate dintre cele 429 de comune sub 1.500 de locuitori

O analiză realizată de Cotidianul asupra celor 429 de comune sub 1.500 de locuitori arată că PSD conduce 227 de primării (52,91%), iar PNL, 156 (36,36%).

Alte patru primării au fost câștigate de candidați comuni PSD–PNL. Astfel, cele două partide dețin împreună 387 de primării, reprezentând 90,21% din total.

De asaemenea, UDMR conduce 28 de comune, echivalentul a 6,53%.