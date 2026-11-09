Reforma administrativă. Din 429 de comune, jumătate sunt conduse de primari PSD. Câți edili pierd PNL și UDMR

90% dintre cele 429 de comune sub 1.500 de locuitori, vizate de reforma administrativă propusă de ministrul social-democrat al Dezvoltării, Alexandru Stoica, sunt conduse de primari de la PSD și PNL, potrivit calculelor Cotidianul.

Datele culese de Cotidianul relevă că 227 de comune vizate de comasare sunt conduse de edili ai PSD. Asta înseamnă un procent de 52,91% din totalul celor 429 de UAT-uri. Pe locul secund se află PNL, cu 156 de edili, ceea ce reprezintă echivalentul a 36,36%.

4 primării din cele 429 de comune sub 1.500 de locuitori au fost câștigate de primari care au candidat sub sigla ambelor partide, respectiv a unei alianțe locale PSD-PNL.

Împreună, PSD și PNL dețin 383 de primării, adică 89,28% din total. Dacă sunt incluse și cele patru comune câștigate de candidați comuni ai celor două partide, ponderea ajunge la 90,21%, respectiv 387 de primării.

Olt, județul în care PSD este cel mai lovit

Cel mai relevant exemplu pentru PSD este județul Olt, unde social-democrații pierd 22 dintre cele 23 de comune sub pragul de 1.500 de locuitori. Singura primărie liberală este cea din Mihăești.

Astfel, 95,65% dintre administrațiile locale din Olt aflate sub pragul demografic analizat sunt conduse de primari PSD.

Oltul este un fief tradițional PSD, unde o influență aparte are fostul număr doi din PSD, senatorul Paul Stănescu. Oltul dă și un prim-vicepreședinte al PSD, în persoana șefului de CJ, Marius Oprescu. Tot de la Olt vine și ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Și în Mehedinți, social-democrații pierd 17 dintre cele 22 de primării sub pragul de comasare, adică 77,27%. PNL are numai cinci. În Dolj, PSD conduce 17 dintre cele 21 de comune, reprezentând 80,95%, în timp ce liberalii au patru. Doljul social-democrat este condus de cuplul Claudiu Manda – Olguța Vasilescu.

PNL pierde cele mai multe primării în vestul țării

Și liberalii vor pierde primării importante din nordul țării, urmare a comasării voluntare. Cele mai mari concentrări de primării sub 1.500 de locuitori conduse de PNL se află în Alba, Cluj și Arad.

În Alba, PNL pierde 19 dintre cele 27 de comune, în timp ce PSD are șapte, iar UDMR una. Liberalii dețin astfel 70,37% dintre administrațiile locale analizate din județ. Președinte de CJ este Ion Dumitrel, un liberal cu state vechi și apropiat al lui Bolojan.

În Arad, PNL ar pierde 14 dintre cele 18 comune sub 1.500 de locuitori, reprezentând 77,78%. Celelalte patru sunt conduse de social-democrați. Filiala PNL Arad este condusă de europarlamentarul Gheorghe Falcă.

Și în Cluj, liberalii ar suferi pierderi importante. PNL are 15 dintre cele 26 de primării, față de șase ale PSD și trei ale UDMR. Celelalte două sunt conduse de un independent și de un primar AUR.

Președintele CJ Cluj este Alin Tișe, unul dintre cei mai aprigi contestatari ai lui Ilie Bolojan. El și-a anunțat recent candidatura la șefia PNL de la următorul Congres.

UDMR pierde 28 de primari

UDMR ar urma să piardă și ea 28 de primării de comune, echivalentul a 6,53%. Marea majoritate se află în centrul țării, fieful tradițional al minorității maghiare, respectiv în Covasna, Mureș și Harghita.

În Covasna, UDMR conduce șapte dintre cele nouă comune analizate: Brateș, Chichiș, Comandău, Dalnic, Malnaș, Mereni și Moacșa. Celelalte două administrații sunt conduse de PSD și de un independent.

În Mureș, UDMR are tot șapte primării din 15: Bereni, Bichiș, Hodoșa, Măgherani, Neaua, Papiu Ilarian și Vețca. PNL conduce cinci comune, iar PSD trei.

În Harghita, UDMR controlează cinci dintre cele șase comune analizate: Dârjiu, Merești, Ocland, Săcel și Ulieș. Singura comună condusă de PSD este Corbu.

Prin urmare, 19 dintre cele 28 de primării UDMR aflate în categoria analizată sunt concentrate în aceste trei județe. Asta înseamnă 67,86% din totalul administrațiilor UDMR potențial vizate de reformă.

Alte trei primării UDMR se află în Cluj și tot trei în Satu Mare. Formațiunea mai conduce o comună în Bihor și câte una în Alba și Sălaj.

Kelemen Hunor, în răspăr cu reforma: Nu poți schimba raportul etnic prin comasări

Kelemen Hunor s-a arătat împotriva reformei propuse de PSD: „Când vorbim de localități, când vorbim de reformă administrativă, acolo, în primul rând, ar trebui să faci un referendum. Ar trebui să faci niște analize. Ar trebui să ții cont de viața comunităților respective.

În perspectiva comunității maghiare, mai este ceva, în carta la care și România e parte, a administrației locale, nu poți să schimbi raportul etnic prin comasări sau prin desființări de comune sau de localități.

Nu poți să faci într-un birou, prin asumare, zic eu, dar e o intenție politică. Trebuie să ții cont de geografia țării”, a declarat liderul UDMR.

Reforma UAT-urilor sub 1.500 de locuitori, promisă de PSD până în martie

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a anunțat că, potrivit datelor din minister, 429 de comune din țară care au sub 1.500 de locuitori vor fi comasate voluntar până în luna martie a anului 2027.

Social-democratul a precizat că reforma va fi implementată în două etape. Prima va presupune comasarea voluntară a localităților până la 1 martie 2027, iar cea de-a doua ar urma să fie una obligatorie, prin asumare.

În ambele scenarii, reforma administrativă va intra în vigoare din 2028, odată cu noile alegeri locale.