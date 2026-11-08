Bucătarul care a refuzat ananasul pe pizza a pierdut procesul. Termenul ratat și ce i-a reproșat restaurantul

Acțiunea pentru concediere abuzivă, îndreptată împotriva fostului angajator, i-a fost respinsă, pentru că cererea a ajuns la Comisie după termenul prevăzut de lege. Pe lângă disputa culinară, conducerea localului a adus în discuție și alte motive, între care limbajul vulgar al bucătarului.

O concediere precedată de mai multe plângeri

Restaurantul La Costa din Brisbane, oraș aflat în statul Queensland, cel mai mare producător de ananas al Australiei, a decis în mai să renunțe la Tamburella, potrivit ilpost.it.

Hotărârea a venit după ce s-au strâns mai multe reclamații privind comportamentul angajatului. Între timp, localul și-a încetat activitatea.

Pizza cu șuncă și ananas, refuzată la un eveniment

Potrivit BBC, una dintre aceste plângeri privea invitații unui eveniment, pentru care bucătarul nu a acceptat să pregătească pizza cu șuncă și ananas.

Tamburella și-a justificat atunci gestul spunând că instrucțiunile primite de la șefi „nu trebuie respectate atunci când sunt jignitoare pentru cultura sa”.

Un proces pierdut din cauza termenului

În decizia făcută publică marți, Comisia a reținut că bucătarul își motivase refuzul prin convingerea că, pentru un italian, ananasul pus pe pizza reprezintă o ofensă la adresa culturii sale.

Acțiunea a fost totuși respinsă dintr-un motiv de natură administrativă, întrucât cererea fusese depusă cu întârziere, când termenul legal expirase deja.

Comisia a mai arătat că episodul era al treilea de acest fel în ultimii patru ani. Anterior, Tamburella ajunsese chiar să-i ceară superiorului său să „verifice cât de important este pentru italieni să nu pună ananas pe pizza”.

Limbajul și frustrarea, printre argumentele angajatorului

Disputa legată de rețete nu a fost singurul argument adus de reprezentanții restaurantului. Aceștia au mai invocat limbajul vulgar, felul în care bucătarul comunica și „manifestarea frustrării la locul de muncă”.

Dosarul menționează, de asemenea, un episod petrecut în aprilie, când Tamburella a lovit o balustradă de metal din restaurant și s-a ales cu oase fracturate la mâna dreaptă.

Speranța unei rezidențe permanente

Până la concediere, bucătarul contase pe sprijinul restaurantului, prin sponsorizare, pentru obținerea rezidenței permanente, însă demersurile au fost întrerupte.

Elliot Ingram, directorul general al localului, a declarat pentru Daily Mail că „această poveste nu se rezuma doar la un ingredient de pe o pizza”.

Un nou loc de muncă, fără ananas în meniu

Pe LinkedIn, Tamburella se prezintă drept un profesionist preocupat constant de „prepararea unor mâncăruri excepționale” și de „îmbunătățirea performanțelor afacerii”.

Cu trei luni în urmă, tot el semnase o „scrisoare pentru bucătari”, despre „respectarea ingredientelor”. Bucătarul s-a angajat între timp la un alt restaurant din Brisbane, unde meniul nu include ananas, potrivit publicației britanice.