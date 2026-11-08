Știați că aveți dreptul la o a doua opinie medicală plătită de stat? Drepturile pe care mulți români nu le știu

Știați că puteți cere o a doua opinie medicală plătită de sistemul de sănătate? Pentru milioane de români, răspunsul la această întrebare poate conta mai mult decât cred. Peste 4 milioane de internări sunt înregistrate anual în spitalele din România, însă mulți pacienți nu știu ce drepturi au atunci când ajung în fața medicului. De la explicații clare despre diagnostic și tratament până la posibilitatea de a refuza o intervenție sau de a solicita o a doua opinie medicală, legea le oferă românilor mai multe instrumente decât folosesc în practică.

Legea care stabilește drepturile pacienților

Atunci când apare o problemă de sănătate, atenția se mută firesc asupra diagnosticului și tratamentului. În astfel de momente, puțini pacienți se gândesc că au și drepturi clar prevăzute de lege. Acestea sunt reglementate prin Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, act normativ completat recent prin Legea nr. 27/2026, care a introdus drepturi suplimentare pentru persoanele asigurate.

Ai dreptul să primești explicații și să înțelegi ce se întâmplă cu tine

Mulți români cred că medicul ia deciziile, iar pacientul trebuie doar să le urmeze. Legea spune însă altceva. Pacientul are dreptul să fie informat cu privire la serviciile medicale disponibile și la modul de utilizare a acestora. De asemenea, trebuie să primească informații despre diagnostic, investigațiile recomandate, tratamentele propuse, beneficiile și riscurile acestora.

Pe scurt, ai dreptul să întrebi și să primești răspunsuri. Mai mult, informațiile trebuie oferite într-un limbaj accesibil, pe care pacientul îl poate înțelege. Nu de alta, dar puțini români înțeleg termenii medicali cu tot internetul din lume. În condițiile acestea, acest aspect devine esențial.

O noutate: poți cere o a doua opinie medicală decontată

Una dintre cele mai importante modificări legislative din ultimii ani a intrat în vigoare în martie 2026. Potrivit noilor prevederi, toate persoanele asigurate au dreptul la o a doua consultație medicală, plătită de sistemul de asigurări de sănătate, pentru obținerea unei a doua opinii medicale, atunci când aceasta este justificată.

Dreptul la a doua opinie exista și anterior în legislație. Noua prevedere consolidează accesul pacienților la această posibilitate și stabilește explicit că ea poate fi decontată. Pentru pacienții care primesc diagnostice dificile sau se confruntă cu recomandări terapeutice importante, acest drept poate oferi mai multă siguranță înainte de luarea unei decizii.

Mulți evită să solicite o altă opinie din teama de a nu-l supăra pe medic. În realitate, este un drept recunoscut de lege și o practică obișnuită în numeroase sisteme medicale occidentale.

Spitalul trebuie să te ajute să continui investigațiile

Aceeași modificare legislativă aduce o altă noutate importantă: pacientul are dreptul să fie direcționat și programat pentru consultațiile sau investigațiile necesare stabilirii diagnosticului. In acest scop, unitatea medicală trebuie să creeze un mecanism special. Practic, legea încearcă să reducă situațiile în care pacientul este nevoit să se descurce singur prin sistem, fără îndrumare sau programări pentru etapele următoare ale investigațiilor.

Poți refuza un tratament sau o intervenție

Acesta este unul dintre cele mai puțin cunoscute drepturi. Potrivit legii, pacientul poate refuza sau opri o intervenție medicală. Cea mai importantă condiție în acest sens este să-și asume în scris această decizie. Nimeni nu poate impune unui pacient conștient și informat un tratament împotriva voinței sale, cu excepțiile prevăzute expres de lege.

Mulți află acest lucru abia după ce trec printr-o situație medicală dificilă. În realitate, consimțământul pacientului este unul dintre principiile fundamentale ale actului medical.

Datele medicale sunt confidențiale

Rezultatele analizelor, diagnosticele și informațiile privind starea de sănătate nu pot fi divulgate oricui. Nici măcar membrilor familiei, dacă pacientul nu își exprimă acordul. Legea stabilește că toate informațiile privind starea pacientului și datele medicale sunt confidențiale. Foarte important! Această protecție trebuie să continue chiar și după deces.

Poți depune reclamații

Dacă apreciază că drepturile le-au fost încălcate, pacienții pot depune sesizări la conducerea unității medicale. În funcție de situație, se pot adresa și direcțiilor de sănătate publică, caselor de asigurări de sănătate sau altor instituții competente.

În multe cazuri, simpla cunoaștere a drepturilor poate preveni conflictele și poate contribui la o comunicare mai bună între pacient și personalul medical.

Drepturi pe care mulți români le descoperă prea târziu

De la dreptul de a primi explicații clare până la posibilitatea de a refuza un tratament sau de a cere o a doua opinie medicală decontată, legislația dă dreptul pacienților de a avea un rol în deciziile care le privesc sănătatea. Iar cea mai recentă modificare a legii merge tocmai în această direcție: pacienții trebuie să fie mai bine informați, mai bine îndrumați și să aibă acces mai ușor la confirmarea unui diagnostic.